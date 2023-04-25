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«Торино» — «Аталанта» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 20:58
«Торино» — «Аталанта» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Торино» — «Аталанта», который состоится 29 апреля 2023 года

«Торино»

«Торино» прервал в прошлом туре серию без побед, которая длилась четыре поединка. Сейчас команда занимает 11 место с 42 набранными баллами и уступает двум конкурентам по разнице забитых и пропущенных мячей. В поединке с «Аталантой» хозяева постараются добыть победу, учитывая нестабильную игру соперника из Бергамо в нынешнем сезоне. Матч будет полным борьбы и держать интригу до последних минут.

22 апреля «Торино» довольно неожиданно обыграл на выезде «Лацио» (1:0), а 16 числа на своем поле поделил очки с «Салернитаной» (1:1).

«Аталанта»

Клуб из Бергамо добился важной победы в прошлом туре, которая позволяет ему бороться и дальше за зону еврокубков. На данный момент «Аталанта» располагается на седьмом месте с 52 баллами и отстает от «Интера» всего на два пункта. В выездных матчах «Торино» бывает сложно большинству соперников, но мотивация гостей должна помочь им достичь нужного результата.

24 апреля «Аталанта» уверенно обыграла на своем поле «Рому» (3:1), а 17 числа разошлась миром на выезде с «Фиорентиной» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Торино» – 3
  • Ничья – 3.25
  • Победит «Аталанта» – 2.45

Статистика

  • «Торино» одержал победы лишь в трех поединках из десяти последних
  • Четыре из пяти последних матчей «Аталанты» завершились исходом «обе забьют»
  • «Аталанта» выиграла три из пяти последних матчей с «Торино» при двух ничьих
  • Семь последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.1. В последних матчах между клубами забивалось в среднем больше четырех мячей за игру, поэтому мы предполагаем, что в этот раз также будет результативная игра.

Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 21:30
Аталанта в качестве более мотивированной команды за счет турнирного положения мне здесь нравится больше. Выше 8-ой позиции туринцы подняться не смогут, а она особенных дивидендов не дает, в отличие от положения Атланты, которая бьется за ЛЧ и после Ромы обязана закреплять результат в Турине. К слову, с Торино в последнее время удачно играют подопечные Гасперини (4 победы и 2 ничьи за 6 крайних игр), в том числе и виктория в первом круге (3-1 на своем поле). Сапата, Пашалич, Копмейнерс и компания с нулем выглядят предпочтительнее, чем побеждающие нынче редко хозяева.
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