«Оренбург» — «Пари НН» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 15:06

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Оренбург» — «Пари НН», который состоится 30 апреля 2023 года

«Оренбург»

«Оренбург» не блещет результатами в РПЛ , но уверенно держится в середине турнирной таблицы и берет очки там, где это представляется возможным. Перед очередным туром команда располагается на восьмом месте 36 баллами и опережает ближайшего соперника на пять пунктов. В матче с «Пари НН» хозяева считаются фаворитами и на своем поле постараются одержать победу, на радость пришедшим зрителям на столь ранний поединок.

22 апреля «Оренбург» обыграл на выезде «Факел» (3:1), а 16 числа крупно проиграл на своем поле «Локомотиву» (1:4).

«Пари НН»

Команда из Нижнего Новгорода набрала лишь три балла в последних пяти матчах и пребывает в зоне вылета за несколько туров до конца чемпионата. «Пари НН» имеет в своем активе 22 балла и отстает от «Крыльяв Советов» на три пункта. Эти три очка футболистам необходимо отыгрывать, поэтому в каждой следующей встрече гостям придется бороться за максимальное количество пунктов. Матч обещает быть интересным, несмотря на отсутствие яркой вывески.

23 апреля «Пари НН» обыграл на своем поле «Крылья Советов» (2:1), а 15 числа на выезде уступил московскому «Динамо» (1:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Оренбург» – 1.7

Ничья – 4.05

Победит «Пари НН» – 4.5

Статистика

«Оренбург» проиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах

Шесть последних матчей «Пари НН» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Оренбург» выиграл четыре из пяти последних встреч с «Пари НН»

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Оренбурга», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.7. «Пари НН» выглядит крайне нестабильно и на выезде команде будет тяжело противостоять на равных хозяевам. Прогнозируем победу «Оренбурга».