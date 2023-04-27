«Ренн» — «Анже» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 10:30

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Ренн» — «Анже» , который состоится 30 апреля 2023 года

«Ренн»

Команда смогла набрать лишь шесть баллов в последних пяти турах Лиги 1, что заставило ее покинуть зону еврокубков. Сейчас «Ренн» идет на седьмом месте с 53 баллами и отстает на три пункта от «Лилля». В домашней встрече с последней командой турнирной таблицы, хозяевам нужна только победа, которая поможет побороться с прямыми конкурентами за попадание в Лигу Европы или Лигу конференций.

23 апреля «Ренн» минимально уступил на выезде «Монпелье» (0:1), а 15 числа уверенно разобрался с «Реймсом» на своем стадионе (3:0).

«Анже»

«Анже» уже точно покинет Лигу 1 и попробует силы в более конкурентноспособном для себя дивизионе. Команда набрала всего 14 очков и занимает последнее место, отставая от ближайшего соперника на восемь пунктов. Оставшиеся матчи клуб может использовать для того, чтобы помочь своим футболистам получить бесценный опыт и готовиться к выступлениям в Лиге 2, с надеждой вернуться обратно через один футбольный год.

21 апреля «Анже» минимально уступил на своем поле « ПСЖ » (1:2), а 16 числа с тем же счетом проиграл на выезде «Клермону» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ренн» – 1.3

Ничья – 5.3

Победит «Анже» – 11

Статистика

«Ренн» выиграл только четыре матча из десяти последних в основное время

«Анже» не может выиграть на выезде уже шесть поединков подряд

«Ренн» выиграл три из пяти последних матчей с «Анже» при двух поражениях

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Ренна» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.92. Хозяева еще не решили свои задачи в этом сезоне, поэтому крайне мотивированы на победу и на своем стадионе не должны иметь проблем с аутсайдером.