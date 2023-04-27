«Интер» — «Лацио»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Интер» — «Лацио», который состоится 30 апреля 2023 года
«Интер»
«Интер» замечательно выступает в этом сезоне во всех турнирах кроме Серии А. В кубке Италии команда на днях вышла в финал, а также является участником полуфинала Лиги чемпионов, но в чемпионате даже не входит в топ-4. Подопечные Симоне Индзаги набрали 54 балла, что позволяет им занимать пятое место с отставанием от двух соперников в два очка. Хозяевам нужна победа, чтобы попытаться догнать конкурентов в борьбе за место в Лиге чемпионов на следующий сезон.
26 апреля «Интер» обыграл в ответном матче кубка Италии «Ювентус» (1:0), а 23 числа обыграл на выезде «Эмполи» (3:0).
«Лацио»
«Лацио» в отличие от «Интера» уже не участвует в других турнирах, кроме Серии А, но занимает высокое второе место в таблице с 61 баллом. Отставание от «Наполи» составляет уже 17 очков, а ближайший соперник отстает от римлян всего на два пункта. Предстоящий матч с «Интером» очень важен для гостей, где они постараются набрать баллы, чтобы уже послед этого тура не пропустить преследователей вперед.
22 апреля «Лацио» неожиданно уступил на своем поле «Торино» (0:1), а 14 числа команда крупно обыграла на выезде «Специю» (3:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Интер» – 1.8
- Ничья – 3.6
- Победит «Лацио» – 4.6
Статистика
- «Лацио» проиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах
- Шесть из семи последних домашний поединков «Интера» завершились исходом «обе забьют»
- Команды обменялись двумя победами в пяти последних поединках при одной ничьей
- Шесть последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.9. Обе команды умеют атаковать и вероятнее всего, не уйдут с поля как минимум без одного забитого мяча.