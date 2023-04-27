«Интер» — «Лацио»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 13:25

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Интер» — «Лацио», который состоится 30 апреля 2023 года

«Интер»

«Интер» замечательно выступает в этом сезоне во всех турнирах кроме Серии А. В кубке Италии команда на днях вышла в финал, а также является участником полуфинала Лиги чемпионов, но в чемпионате даже не входит в топ-4. Подопечные Симоне Индзаги набрали 54 балла, что позволяет им занимать пятое место с отставанием от двух соперников в два очка. Хозяевам нужна победа, чтобы попытаться догнать конкурентов в борьбе за место в Лиге чемпионов на следующий сезон.

26 апреля «Интер» обыграл в ответном матче кубка Италии «Ювентус» (1:0), а 23 числа обыграл на выезде «Эмполи» (3:0).

«Лацио»

«Лацио» в отличие от «Интера» уже не участвует в других турнирах, кроме Серии А, но занимает высокое второе место в таблице с 61 баллом. Отставание от «Наполи» составляет уже 17 очков, а ближайший соперник отстает от римлян всего на два пункта. Предстоящий матч с «Интером» очень важен для гостей, где они постараются набрать баллы, чтобы уже послед этого тура не пропустить преследователей вперед.

22 апреля «Лацио» неожиданно уступил на своем поле «Торино» (0:1), а 14 числа команда крупно обыграла на выезде «Специю» (3:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Интер» – 1.8

Ничья – 3.6

Победит «Лацио» – 4.6

Статистика

«Лацио» проиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах

Шесть из семи последних домашний поединков «Интера» завершились исходом «обе забьют»

Команды обменялись двумя победами в пяти последних поединках при одной ничьей

Шесть последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.9. Обе команды умеют атаковать и вероятнее всего, не уйдут с поля как минимум без одного забитого мяча.