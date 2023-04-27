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«Интер» — «Лацио»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 13:25
«Интер» — «Лацио»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Интер» — «Лацио», который состоится 30 апреля 2023 года

«Интер»

«Интер» замечательно выступает в этом сезоне во всех турнирах кроме Серии А. В кубке Италии команда на днях вышла в финал, а также является участником полуфинала Лиги чемпионов, но в чемпионате даже не входит в топ-4. Подопечные Симоне Индзаги набрали 54 балла, что позволяет им занимать пятое место с отставанием от двух соперников в два очка. Хозяевам нужна победа, чтобы попытаться догнать конкурентов в борьбе за место в Лиге чемпионов на следующий сезон.

26 апреля «Интер» обыграл в ответном матче кубка Италии «Ювентус» (1:0), а 23 числа обыграл на выезде «Эмполи» (3:0).

«Лацио»

«Лацио» в отличие от «Интера» уже не участвует в других турнирах, кроме Серии А, но занимает высокое второе место в таблице с 61 баллом. Отставание от «Наполи» составляет уже 17 очков, а ближайший соперник отстает от римлян всего на два пункта. Предстоящий матч с «Интером» очень важен для гостей, где они постараются набрать баллы, чтобы уже послед этого тура не пропустить преследователей вперед.

22 апреля «Лацио» неожиданно уступил на своем поле «Торино» (0:1), а 14 числа команда крупно обыграла на выезде «Специю» (3:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Интер» – 1.8
  • Ничья – 3.6
  • Победит «Лацио» – 4.6

Статистика

  • «Лацио» проиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Шесть из семи последних домашний поединков «Интера» завершились исходом «обе забьют»
  • Команды обменялись двумя победами в пяти последних поединках при одной ничьей
  • Шесть последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.9. Обе команды умеют атаковать и вероятнее всего, не уйдут с поля как минимум без одного забитого мяча.

Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 14:33
Интер считается фаворитом данного поединка, но мне кажется, что кэф на победу хозяев явно занижен. Лацио вполне может побороться и даже не проиграть миланцам, у которых конкретно в чемпионате в последнее время дела шли неважно. Ну как минимум один гол от римлян в данной встрече я жду. В пяти предыдущих выездных поединках чемпионата Лацио лишь раз покинул поле, так и не огорчив своего соперника. А Интер сыграл на ноль только в одном из пяти крайних домашних матчах лиги. В пяти последних личных встречах между собой ни миланцы, ни римляне ни разу не сохранили свои ворота вне прикосновенности. В двух крайних таковых на поле Интера "орлы" хоть и проигрывали, но забивали (1-2 и 1-3). Думаю, забьют и сейчас. Беру гол гостей.
Гость
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