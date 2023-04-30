«Вильярреал» – «Сельта»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры чемпионата Испании «Вильярреал» – «Сельта», который состоится 30 апреля 2023 года
«Вильярреал»
«Жёлтые» на данный момент в турнирной таблице чемпионата занимают пятое место. Для того чтобы спрогнозировать возможный исход предстоящего матча «Вильярреала» с «Сельтой», предлагаем рассмотреть недавние матчи «жёлтой подлодки». С разницей в один мяч «жёлтые» потерпели дома поражение от «Вальядолида» в матче 29-го тура Ла Лиги. На прошлых выходных «Вильярреал» проиграл «севильцам».
27 апреля «жёлтая подлодка» со счётом 4:2 взяла верх над «Эспаньолом».
«Сельта»
«Сельта» в чемпионате Испании находится на тринадцатой строчке турнирной таблицы. Вспомним недавние матчи с участием «кельтов», чтобы оценить шансы команды в будущей игре с «Вильярреалом». С минимальным счётом «небесные» уступили «Мальорке» в матче 29-го тура Примеры. Мадридский «Реал» взял верх над «Сельтой» в сухую, поразив дважды ворота «кельтов».
В прошлом туре с минимальным счётом «Сельта» выиграла у «Эльче».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Вильярреал» – 1.85
- Ничья – 3.75
- Победит «Сельта» – 4.30
- Победит «Вильярреал» с форой -1.5 – 3.05
- Обе забьют — нет – 2.11
- Обе забьют — да – 1.73
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.84
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.01
Статистика
- Три крайних очных встречи завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за игру
- «Вильярреал» из пяти крайних очных встреч в трёх одержал победы
- За тот же период «Сельта» выиграла в одном матче.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает на победу «Вильярреала» коэффициент 1.85. Вряд ли что-то помешает «жёлтой подлодке» взять верх над соперником в предстоящем матче.