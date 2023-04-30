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«Вильярреал» – «Сельта»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 01:00
«Вильярреал» – «Сельта»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры чемпионата Испании «Вильярреал» – «Сельта», который состоится 30 апреля 2023 года

«Вильярреал»

«Жёлтые» на данный момент в турнирной таблице чемпионата занимают пятое место. Для того чтобы спрогнозировать возможный исход предстоящего матча «Вильярреала» с «Сельтой», предлагаем рассмотреть недавние матчи «жёлтой подлодки». С разницей в один мяч «жёлтые» потерпели дома поражение от «Вальядолида» в матче 29-го тура Ла Лиги. На прошлых выходных «Вильярреал» проиграл «севильцам».

27 апреля «жёлтая подлодка» со счётом 4:2 взяла верх над «Эспаньолом».

«Сельта»

«Сельта» в чемпионате Испании находится на тринадцатой строчке турнирной таблицы. Вспомним недавние матчи с участием «кельтов», чтобы оценить шансы команды в будущей игре с «Вильярреалом». С минимальным счётом «небесные» уступили «Мальорке» в матче 29-го тура Примеры. Мадридский «Реал» взял верх над «Сельтой» в сухую, поразив дважды ворота «кельтов».

В прошлом туре с минимальным счётом «Сельта» выиграла у «Эльче».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Вильярреал» – 1.85
  • Ничья – 3.75
  • Победит «Сельта» – 4.30
  • Победит «Вильярреал» с форой -1.5 – 3.05
  • Обе забьют — нет – 2.11
  • Обе забьют — да – 1.73
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.84
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.01

Статистика

  • Три крайних очных встречи завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за игру
  • «Вильярреал» из пяти крайних очных встреч в трёх одержал победы
  • За тот же период «Сельта» выиграла в одном матче.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает на победу «Вильярреала» коэффициент 1.85. Вряд ли что-то помешает «жёлтой подлодке» взять верх над соперником в предстоящем матче.

Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 07:34
В этом матче беру банальную ставку П1 и просто жду победу фаворита, который к тому же играет дома. Благодаря виктории в прошлом туре, Вильярреал вышел на пятую строчку в таблице. Да, за топ-4 побороться будет тяжеловато, но и пятое место тоже ещё нужно не упустить - Бетис отстаёт всего на одно очко. Сельта уже не имеет турнирной мотивации как таковой. А сильная сторона футболистов из Виго всё-таки - это домашние поединки. 7 из 12 поражений в текущем сезоне подопечные Карлуша Карвальяла потерпели в гостях. Вильярреал большую часть своих побед одержал дома - 9 из 15. Последняя личная встреча соперников на поле "жёлтой субмарины" закончилась победой хозяев. Жду аналогичного исхода и сейчас.
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