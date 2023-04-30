«Вильярреал» – «Сельта»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 01:00

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры чемпионата Испании «Вильярреал» – «Сельта», который состоится 30 апреля 2023 года

«Вильярреал»

«Жёлтые» на данный момент в турнирной таблице чемпионата занимают пятое место. Для того чтобы спрогнозировать возможный исход предстоящего матча «Вильярреала» с «Сельтой», предлагаем рассмотреть недавние матчи «жёлтой подлодки». С разницей в один мяч «жёлтые» потерпели дома поражение от «Вальядолида» в матче 29-го тура Ла Лиги. На прошлых выходных «Вильярреал» проиграл «севильцам».

27 апреля «жёлтая подлодка» со счётом 4:2 взяла верх над «Эспаньолом».

«Сельта»

«Сельта» в чемпионате Испании находится на тринадцатой строчке турнирной таблицы. Вспомним недавние матчи с участием «кельтов», чтобы оценить шансы команды в будущей игре с «Вильярреалом». С минимальным счётом «небесные» уступили «Мальорке» в матче 29-го тура Примеры. Мадридский «Реал» взял верх над «Сельтой» в сухую, поразив дважды ворота «кельтов».

В прошлом туре с минимальным счётом «Сельта» выиграла у «Эльче».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вильярреал» – 1.85

Ничья – 3.75

Победит «Сельта» – 4.30

Победит «Вильярреал» с форой -1.5 – 3.05

Обе забьют — нет – 2.11

Обе забьют — да – 1.73

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.84

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.01

Статистика

Три крайних очных встречи завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за игру

«Вильярреал» из пяти крайних очных встреч в трёх одержал победы

За тот же период «Сельта» выиграла в одном матче.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает на победу «Вильярреала» коэффициент 1.85. Вряд ли что-то помешает «жёлтой подлодке» взять верх над соперником в предстоящем матче.