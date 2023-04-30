«Малага» – «Уэска»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Сегунды чемпионата Испании «Малага» – «Уэска», который состоится 1 мая 2023 года
«Малага»
Девятнадцатую строчку турнирной таблицы занимают «медузы» за пять туров до окончания текущего сезона. Риск вылететь из Сегунды пока остаётся у подопечных Серхио Пеллисера. В трёх своих крайних матчах «анчоусы» выигрывают своих оппонентов. На выезде «Малага» обыграла дубль «Вильярреала» в матче 35-го тура. С минимальным счётом «медузы» дома взяли верх над «Картахеной» в позапрошлом туре Сегунды.
23 апреля со счётом 2:0 «анчоусы» выиграли у команды «Луго» в гостях.
«Уэска»
«Уэска» в турнирной таблице Сегунды занимает на данный момент четырнадцатое место. Вспомним недавние матчи с участием команды, чтобы оценить шансы «сине-гранатовых» на успех в предстоящей игре с «Малагой». С разницей в один мяч на своём поле «оскенцы» одержали победу над «Бургосом» в 35-ом туре чемпионата. С минимальным счётом в гостях «Уэска» потерпела поражение в позапрошлом туре от «Андорры».
Ничейным исходом завершилась игра с «Тенерифе» (1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Малага» – 2.14
- Ничья – 3.15
- Победит «Уэска» – 3.65
- Победит «Малага» с форой -1.5 – 4.00
- Обе забьют — нет – 1.63
- Обе забьют — да – 2.19
- Тотал голов больше 1.5 гола – 1.51
- Тотал голов меньше 1.5 гола – 2.45
Статистика
- Четыре личных матча команд из пяти завершились исходом: обе забьют – нет
- В четырёх матчах из пяти последних «Малага» выиграла
- Из пяти крайних встреч «Уэска» взяла верх над соперником в одной.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.14 на победу команды «Малага». «Медузам» необходимо увеличивать отрыв в очках от зоны вылета. «Малага» пока не выигрывала у «оскенцев» и в предстоящей игре «анчоусы» исправят это положение вещей.