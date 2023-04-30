«Малага» – «Уэска»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1682864469

вчера, 17:21

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Сегунды чемпионата Испании «Малага» – «Уэска», который состоится 1 мая 2023 года

«Малага»

Девятнадцатую строчку турнирной таблицы занимают «медузы» за пять туров до окончания текущего сезона. Риск вылететь из Сегунды пока остаётся у подопечных Серхио Пеллисера. В трёх своих крайних матчах «анчоусы» выигрывают своих оппонентов. На выезде «Малага» обыграла дубль «Вильярреала» в матче 35-го тура. С минимальным счётом «медузы» дома взяли верх над «Картахеной» в позапрошлом туре Сегунды.

23 апреля со счётом 2:0 «анчоусы» выиграли у команды «Луго» в гостях.

«Уэска»

«Уэска» в турнирной таблице Сегунды занимает на данный момент четырнадцатое место. Вспомним недавние матчи с участием команды, чтобы оценить шансы «сине-гранатовых» на успех в предстоящей игре с «Малагой». С разницей в один мяч на своём поле «оскенцы» одержали победу над «Бургосом» в 35-ом туре чемпионата. С минимальным счётом в гостях «Уэска» потерпела поражение в позапрошлом туре от «Андорры».

Ничейным исходом завершилась игра с «Тенерифе» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Малага» – 2.14

Ничья – 3.15

Победит «Уэска» – 3.65

Победит «Малага» с форой -1.5 – 4.00

Обе забьют — нет – 1.63

Обе забьют — да – 2.19

Тотал голов больше 1.5 гола – 1.51

Тотал голов меньше 1.5 гола – 2.45

Статистика

Четыре личных матча команд из пяти завершились исходом: обе забьют – нет

В четырёх матчах из пяти последних «Малага» выиграла

Из пяти крайних встреч «Уэска» взяла верх над соперником в одной.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.14 на победу команды «Малага». «Медузам» необходимо увеличивать отрыв в очках от зоны вылета. «Малага» пока не выигрывала у «оскенцев» и в предстоящей игре «анчоусы» исправят это положение вещей.