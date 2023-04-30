«Богемианс» – «Корк Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 18:57

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-дивизиона чемпионата Ирландии «Богемианс» – «Корк Сити», который состоится 1 мая 2023 года

«Богемианс»

«Цыгане» в турнирной таблице высшего футбольного дивизиона Ирландии занимают на данный момент первое место. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «чёрно-красных». Открыв счёт первыми в матче, «цыгане» дома потерпели поражение от «святош» (2:3). «Дроэду» на их поле «Богемианс» обыграл в сухую, дважды поразив ворота соперника в матче 11-го тура Премьер-дивизиона.

28 апреля ничейным исходом завершилась игра с ЮКД (1:1).

«Корк Сити»

«Корк Сити» в чемпионате занимает предпоследнее место. Рассмотрим несколько футбольных поединков «бунтарей» за последнее время, чтобы оценить шансы команды на успех в предстоящей игре с «Богемианс». «Студенты» дома с минимальным счётом взяли верх над «горожанами» в матче 10-го тура чемпионата Ирландии. С разницей в пару голов «бунтари» проиграли дома клубу «Дерри Сити» (1:3).

В прошлом туре Премьер-дивизиона «Корк Сити» уступил «Шелбурну» в гостях со счётом 1:2.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Богемианс» – 1.80

Ничья – 3.75

Победит «Корк Сити» – 4.40

Победит «Богемианс» с форой -1.5 – 3.05

Обе забьют — нет – 1.91

Обе забьют — да – 1.89

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.96

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.85

Статистика

Семь очных встреч из десяти крайних завершились следующим исходом: обе забьют – нет

Две победы одержали «цыгане» в пяти последних матчах

Из пяти крайних игр «бунтари» взяли верх только в одной встрече.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.80 на победу «Богемианс». С большой долей вероятности «чёрно-красные» одержат уверенную победу в предстоящем футбольном поединке.