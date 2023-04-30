«Дроэда Юнайтед» – «Шелбурн»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 19:46

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-дивизиона чемпионата Ирландии «Дроэда Юнайтед» – «Шелбурн», который состоится 1 мая 2023 года

«Дроэда Юнайтед»

«Дроги» в турнирной таблице чемпионата занимают на данный момент восьмое место. Предлагаем ознакомиться с недавними футбольными поединками с участием «Дроэды». Обменявшись голами во второй половине встречи, «Дроэда Юнайтед» на выезде разошлась миром со «Слайго Роверс» (1:1). Дома в сухую, «турки» потерпели поражение от «Богемианс» в матче 11-го тура Премьер-дивизиона.

В 12-ом туре чемпионата со счётом 2:3 «Дроэда Юнайтед» в гостях проиграла «Дандолку».

«Шелбурн»

Четвёртое место в чемпионате Ирландии занимает на данный момент «Шелбурн». Вспомним несколько матчей «красных», чтобы оценить шансы команды на успех в будущем матче. Пять игр к ряду подопечные Дэмьена Даффа не уступают своим оппонентам. Со счётом 2:2 вничью «Шелбурн» сыграл в гостях с «Шемрок Роверс» в матче 10-го тура чемпионата. 21 апреля ничейным исходом завершилась домашняя игра с «Дандолком».

В прошлом туре Премьер-дивизиона «красные» со счётом 2:1 взяли верх над «Корк Сити».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Дроэда Юнайтед» – 2.95

Ничья – 3.15

Победит «Шелбурн» – 2.50

Победит «Шелбурн» с форой -1.5 – 5.25

Обе забьют — нет – 1.76

Обе забьют — да – 2.06

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.41

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.55

Статистика

Из пяти последних очных матчей в четырёх исход был следующий: обе забьют – нет

Только в одной игре из пяти крайних «дроги» выиграли своего оппонента

За аналогичный период «Шелбурн» обыграл своих соперников в двух поединках.

Прогноз

В условиях, когда непросто отдать предпочтение какой-то конкретной команде, лучше довериться статистике при прогнозировании исхода будущего спортивного события. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.76 на исход: обе забьют – нет.