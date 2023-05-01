«Арсенал» у вершины, а «Челси» на дне. Лэмпард мечтает прервать ужасную серию

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вчера, 20:54

Большая разница накануне дерби.

«Канониры» выше на одиннадцать позиций

«Челси» выиграл Лигу чемпионов, а «Арсенал» там много лет не играл. Но в этом сезоне «канониры» вернули себе право провести сезон в главном кубковом турнире Европы, а вот их соседи на двенадцатом месте, невзирая на невероятные расходы на трансферы. Даже если представить, что «Челси» выиграет тридцать третий поединок, то они поднимутся лишь на одиннадцатую строчку, не выше. Минимальный отрыв – 33 пункта. В дерби, если вдруг Лэмпард выиграет в гостях, можно сократить отставание до тридцати очков. Если отнять столько у «Челси» прямо сейчас, то останется девять баллов, а у последней команды в таблице 24 пункта. Давно такого не было, «синие» на личном дне. Даже в сезоне накануне чемпионства Конте были десятыми, набрав 50 очков. Сейчас максимум 57. Но кто верит, что Лэмпард после пяти поражений подряд в ЛЧ и АПЛ соберет серию из шести побед? Особенно с учетом, что играть против «Арсенала», клубов из Манчестера и «Ньюкасла». Зато Фрэнк повлияет на чемпионскую борьбу, если уступит «канонирам», но заберет очки у Гвардиолы.

«Челси» проиграл тринадцать матчей в АПЛ

Уже превзошли показатель ужасного сезона до триумфа Конте – 12 неудач. Тогда часто уступали середнякам, а сейчас «Челси» тоже страдает, когда встречает скромных соперников. Понятно, что «Манчестер Сити» и «Арсенал» их тоже в первом круге обыграли, но с разницей в один мяч. А вот «Лидс» или «Брентфорд» забивали больше. «Синие» остаются «низовой» командой. Забили всего 30 голов, меньше одного за матч. А у «Арсенала» веселье у чужих ворот, 78 точных ударов. Но вот в обороне, как ни странно, успешнее в этом сезоне АПЛ представители «Челси». Пропустили 35 раз, тогда как «канониры» допустили 38 ошибок. Иногда британские эксперты говорят, что слабость защиты «Арсенала» это миф, но можно сформулировать иначе. Артета выстроил такой футбол, что ошибки в обороне это часть процесса. Конечно, когда Салиба был в порядке, то подстраховка работала лучше. Но устали и потеряли ключевого защитника – получили ничьи и погром в Манчестере от Гвардиолы. «Челси» громили в АПЛ только «Лидс» и «Брайтон», но это случилось в первом круге.

Эффективность ударов «Арсенала» вдвое выше

Честно говоря, подобную статистику редко увидишь. «Арсенал» проводит идеальный сезон, если говорим о работе с ударами в створ. Хотя по общему числу попыток выше сразу пять клубов, в том числе «Брайтон» и «Тоттенхэм», по соотношению голов к ударам в створ «Арсенал» выше, чем «Манчестер Сити». Показатель 0.43 безумно высокий. А вот «Челси» плетется в хвосте таблицы – хуже только «Эвертон» и «Вулверхэмптон». У нынешней команды Лэмпарда соотношение 0.22, то есть в два раза хуже. В этом пункте даже разница в 0.05 бывает большой, так что остается только изумляться. «Челси» не хватает ударов в створ – по их количеству они соседи «Эвертона», одного из самых странных клубов АПЛ , тогда как подопечные Артеты заметно выше. По xG «Арсенал» третий после команды Гвардиолы и Клоппа, а вот «Челси» на одиннадцатом месте. И только в обороне команды соседи по суммарному качеству моментов соперников.

Боэли потратил на трансферы 612 млн евро за сезон

Это с отрывом первое место в мире. МЮ отдал 243 млн евро, но смотрится на фоне безумного на рынке американца нищим родственником. Понятно, что «Арсенал» тоже вкладывал в новичков накануне прорыва – 192 млн евро, четвертое место после «Вест Хэма», но сравните эффективность вложений Артеты и Эду с тем, как распорядились огромными деньгами два их соседа. «Вест Хэм» Мойеса еще не гарантировал себе место в АПЛ , хотя понятно, что шансы на успех остаются – находятся в пяти очках от зоны вылета. А «Челси» останется без Лиги чемпионов, что бьет по команде. Футболисты сожалеют, что остались в клубе, а Боэли жаль, что потратил 612 млн евро, получив не важных новичков, как Зинченко, Жезус и Троссард, а пестрый набор игроков, которые плохо между собой сочетаются. Понятно, что Энцо Фернандес может заиграть в «Челси» со временем и быть важным футболистом основы, он чемпион мира. Но Фофана, Мудрик, Кукурелья, Стерлинг, Бадьяшиль и Кулибали идут тернистой дорогой. Вернее, илистым дном, ведь «Челси» давно занимается футбольным дайвингом. И в последнее время замечают в глубокой воде «Арсенал».

Артета исчерпал лимит осечек после четырех подряд