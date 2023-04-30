«Серебряная салатница» теперь в РПЛ. ЦСКА, «Спартак» и «Ростов» прокачали интригу

Осталось по пять финалов.
Текущая форма
«Спартак» проиграл лишь «Оренбургу» в шести последних турах РПЛ, но могли уступить также «Ростову», «Динамо» и «Ахмату», если бы не ряд решений арбитров. В случае со свежим скандалом ждём решения ЭСК РФС, но ошибки в пользу «красно-белых» против клуба из Грозного и в дерби с «бело-голубыми» уже подтверждены. Ничьи Абаскаля прошли по грани поражений. «Ростов» победил в трех матчах, трижды были мировые, но не проигрывали никому. ЦСКА выиграл 5 поединков из 6, обыграли «Зенит» и потеряли очки в дерби с «Локомотивом». Пусть Карпин вылетел из Кубка России, но по пенальти – и дали бой «Краснодару». А вот «Спартак» подтвердил странное состояние против «Акрона».
Результат: 1. ЦСКА. 2. «Ростов». 3. «Спартак»
Календарь команд
Ничья «Ростова» и «Спартака» в пользу «армейцев». Вот только у них есть кубковые матчи – ответная игра против «Урала», а дальше продолжение, независимо от результата. Нагрузки выше. Но если говорим о календаре РПЛ, то у ЦСКА домашние матчи против «Ростова», «Оренбурга» и «Торпедо», а также выезды к «Краснодару» и «Спартаку». Сложный набор соперников. У Абаскаля, кроме дерби с Федотовым, матч в Санкт-Петербурге, сложные битвы с «Химками» и «Пари НН», которые не хотят вылетать, а также финиш в Самаре, где «Спартак» в прошлом проигрывал. У «Ростова» тоже сложное расписание. Впереди «Факел», «Сочи», «Краснодар», «Ахмат» и ЦСКА. Но если суммировать места соперников после 24 туров (чтобы у каждого было поровну матчей), то получается расставить клубы по местам – первым идет тот, у кого календарь чуть легче.
Результат: 1. «Спартак». 2. «Ростов». 3 ЦСКА.
Форма лидеров
Этот пункт о ЦСКА в первую очередь, поскольку у них многие набрали форму. Обляков впервые в карьере сделал дубль в РПЛ, а команда без Чалова и Карраскаля в основе переиграла в гостях упрямый «Ахмат». Заболотный добавил разнообразия в центре атаки, его силовой футбол подходит напарникам. Медина закрепляется как левый латераль, кадровые проблемы в защите не мешают Акинфееву пропускать очень редко. У «Спартака» в форме Соболев, но на этом список лидеров команды, которые выходят на пик формы, закончен. У «Ростова» понятие «лидер» размыто, поскольку это тренерский коллектив с множеством средних игроков в составе, но Осипенко, Глебов и Комличенко точно не на дне по готовности. А Песьяков вчера буднично потянул «мертвый мяч», чем напомнил о своей роли.
Результат: 1. ЦСКА. 2. «Ростов». 3. «Спартак»
Состояние тренеров
Важный пункт, поскольку до Карпина, Федотова и Абаскаля их команды были хуже. «Спартак» в прошлом сезоне финишировал в середине таблицы, а сейчас без серии крутых трансферов обсуждаем борьбу за вторую строчку. ЦСКА может оказаться вторым впервые за пять лет, а год назад без Федотова замкнули первую пятерку. Для «Ростова» вторая строчка будет повторением исторического достижения 2016 года, когда отстали на два пункта от чемпионского ЦСКА. Карпин на нервах и не очень хорошо управляет своей командой. Абаскаль экспериментирует и совершает массу ошибок, которые потому пытается героически исправить. Федотов успокоился после серии поражений, влет от «Сочи» отрезвил наставника – ЦСКА самая контролируемая команда в тройке.
Результат: 1. ЦСКА. 2. «Ростов». 3. «Спартак».
Статистика весны
По забитым в семи турах голам лидирует в этой тройке ЦСКА – 16 мячей. У «Спартака» тоже прекрасная результативность, 15 точных ударов. «Ростов» не скучает – 12 мячей, хотя другой тип футбола. Вот только если добавить реализацию и xG, то увидите, что «армейцы» самые эффективные, ростовчане идут следом, а вот «красно-белые» мазали с прекрасных позиций, что стоило им потерянных очков. Абаскаль мог спокойно идти на чистом втором месте, будь его команда готова лучше.
В обороне тоже есть разница, хотя тут ругаем «Ростов» — они слишком «глубоко» садятся, как в концовке московского матча, что развязывает соперникам ноги, но связывает оборону Песьякова. Вот только на дистанции у ЦСКА 5 результативных ошибок в обороне, у «Ростова» 9 пропущенных мячей, а у «Спартака» 14 – катастрофическая игра в обороне и опорной зоне. Высокий прессинг и активность в финальной трети не спасают. Даже «Акрон» знает, как отдать мяч команде Абаскаля, но не проиграть. По набранным весной очкам тоже видим разницу – 19 у «армейцев», 15 у Карпина и лишь 13 у «Спартака».
Результат: 1. ЦСКА. 2. «Ростов». 3. «Спартак».
Общий счет. 1. ЦСКА (13 баллов); 2. «Ростов» (10 баллов); 3. «Спартак» (7 баллов)
«Армейцы» — темная лошадка забега, пускай и отстают пока на два пункта в таблице РПЛ от Карпина. За первое место в каждом баттле даем три балла, за втрое два, а за третье один пункт. Получаем сумму, которая показывает, что неправильно после вчерашней ничьей претендентов рассматривать борьбу за «серебро» как дуэль. Здесь три стороны, причем не только «Краснодар» и «Зенит» будут влиять на распределение мест, сыграв с кандидатами. Также повлияют матчи между собой. «Спартак» встретит ЦСКА, а у Федотова судьба в собственных руках – сыграет против «Ростова» дома в последнем туре. Похожий опыт у наставника был, ведь «Сочи» разгромил на выезде «Динамо» 5:1 в последнем туре год назад, оформив «серебро». Посмотрим, как будет сейчас, но концовка может оказаться жаркой, как во вчерашней игре. Выбирайте своего фаворита, ведь эта интрига – одна из немногих на финише сезона, где чемпиона знаем, как и лучшего игрока турнира.
ЦСКА встречается с обоими конкурентами и что не маловажно с Ростовом дома.
Да будет ещё выезд в Краснодар, но если ЦСКА сыграет в своей манере, то шанс увести 3 очка очень высок.
Спартак в следующем туре едет в Питер, а там шансов мало.
У Ростова два южных дерби и ЦСКА на выезде.
2 место ЦСКА. 3-4 места разыграют «Ростов» и «Спартак», шансы у них примерно равные.
Но это всё лишь прогнозы, а жизнь иной раз преподносит сюрпризы.
Когда многие заявляли об интриге в чемпионской гонке, то я сразу сказал, что это всё желаемая фантастика в их голове, а вот за серебро и бронзу будет битва. Так всё и выходит.
ЦСКА встречается с обоими конкурентами и что не маловажно с Ростовом дома.
Да будет ещё выезд в Краснодар, но если ЦСКА сыграет в своей манере, то шанс увести 3 очка очень высок.
Спартак в следующем туре едет в Питер, а там шансов мало.
У Ростова два южных дерби и ЦСКА на выезде.
2 место ЦСКА. 3-4 места разыграют «Ростов» и «Спартак», шансы у них примерно равные.
Но это всё лишь прогнозы, а жизнь иной раз преподносит сюрпризы.
Когда многие заявляли об интриге в чемпионской гонке, то я сразу сказал, что это всё желаемая фантастика в их голове, а вот за серебро и бронзу будет битва. Так всё и выходит.
Я тоже вчера посмотрел оставшиеся матчи трёх претендентов на первое место в РПЛ,и пришёл к выводу(прогнозу),что наиболее вероятный исход противостояния-
ЦСКА,Ростов,Спартак. Хотя вполне светит вариант,что все три команды наберут по 57 очков,а тогда те многочисленные варианты подсчётов первенства,на которые нет смысла терять время в настоящее время.
Пока ясно одно:Следующий тур сменит позиции "Спартака" и ЦСКА.
Я тоже вчера посмотрел оставшиеся матчи трёх претендентов на первое место в РПЛ,и пришёл к выводу(прогнозу),что наиболее вероятный исход противостояния-
ЦСКА,Ростов,Спартак. Хотя вполне светит вариант,что все три команды наберут по 57 очков,а тогда те многочисленные варианты подсчётов первенства,на которые нет смысла терять время в настоящее время.
Пока ясно одно:Следующий тур сменит позиции "Спартака" и ЦСКА.