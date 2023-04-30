«Серебряная салатница» теперь в РПЛ. ЦСКА, «Спартак» и «Ростов» прокачали интригу

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сегодня, 10:01

Осталось по пять финалов.

Текущая форма

«Спартак» проиграл лишь «Оренбургу» в шести последних турах РПЛ , но могли уступить также «Ростову», «Динамо» и «Ахмату», если бы не ряд решений арбитров. В случае со свежим скандалом ждём решения ЭСК РФС , но ошибки в пользу «красно-белых» против клуба из Грозного и в дерби с «бело-голубыми» уже подтверждены. Ничьи Абаскаля прошли по грани поражений. «Ростов» победил в трех матчах, трижды были мировые, но не проигрывали никому. ЦСКА выиграл 5 поединков из 6, обыграли «Зенит» и потеряли очки в дерби с «Локомотивом». Пусть Карпин вылетел из Кубка России, но по пенальти – и дали бой «Краснодару». А вот «Спартак» подтвердил странное состояние против «Акрона».

Результат: 1. ЦСКА . 2. «Ростов». 3. «Спартак»

Календарь команд

Ничья «Ростова» и «Спартака» в пользу «армейцев». Вот только у них есть кубковые матчи – ответная игра против «Урала», а дальше продолжение, независимо от результата. Нагрузки выше. Но если говорим о календаре РПЛ , то у ЦСКА домашние матчи против «Ростова», «Оренбурга» и «Торпедо», а также выезды к «Краснодару» и «Спартаку». Сложный набор соперников. У Абаскаля, кроме дерби с Федотовым, матч в Санкт-Петербурге, сложные битвы с «Химками» и «Пари НН», которые не хотят вылетать, а также финиш в Самаре, где «Спартак» в прошлом проигрывал. У «Ростова» тоже сложное расписание. Впереди «Факел», «Сочи», «Краснодар», «Ахмат» и ЦСКА . Но если суммировать места соперников после 24 туров (чтобы у каждого было поровну матчей), то получается расставить клубы по местам – первым идет тот, у кого календарь чуть легче.

Результат: 1. «Спартак». 2. «Ростов». 3 ЦСКА .

Форма лидеров

Этот пункт о ЦСКА в первую очередь, поскольку у них многие набрали форму. Обляков впервые в карьере сделал дубль в РПЛ , а команда без Чалова и Карраскаля в основе переиграла в гостях упрямый «Ахмат». Заболотный добавил разнообразия в центре атаки, его силовой футбол подходит напарникам. Медина закрепляется как левый латераль, кадровые проблемы в защите не мешают Акинфееву пропускать очень редко. У «Спартака» в форме Соболев, но на этом список лидеров команды, которые выходят на пик формы, закончен. У «Ростова» понятие «лидер» размыто, поскольку это тренерский коллектив с множеством средних игроков в составе, но Осипенко, Глебов и Комличенко точно не на дне по готовности. А Песьяков вчера буднично потянул «мертвый мяч», чем напомнил о своей роли.

Результат: 1. ЦСКА . 2. «Ростов». 3. «Спартак»

Состояние тренеров

Важный пункт, поскольку до Карпина, Федотова и Абаскаля их команды были хуже. «Спартак» в прошлом сезоне финишировал в середине таблицы, а сейчас без серии крутых трансферов обсуждаем борьбу за вторую строчку. ЦСКА может оказаться вторым впервые за пять лет, а год назад без Федотова замкнули первую пятерку. Для «Ростова» вторая строчка будет повторением исторического достижения 2016 года, когда отстали на два пункта от чемпионского ЦСКА . Карпин на нервах и не очень хорошо управляет своей командой. Абаскаль экспериментирует и совершает массу ошибок, которые потому пытается героически исправить. Федотов успокоился после серии поражений, влет от «Сочи» отрезвил наставника – ЦСКА самая контролируемая команда в тройке.

Результат: 1. ЦСКА . 2. «Ростов». 3. «Спартак».

Статистика весны

По забитым в семи турах голам лидирует в этой тройке ЦСКА – 16 мячей. У «Спартака» тоже прекрасная результативность, 15 точных ударов. «Ростов» не скучает – 12 мячей, хотя другой тип футбола. Вот только если добавить реализацию и xG, то увидите, что «армейцы» самые эффективные, ростовчане идут следом, а вот «красно-белые» мазали с прекрасных позиций, что стоило им потерянных очков. Абаскаль мог спокойно идти на чистом втором месте, будь его команда готова лучше.

В обороне тоже есть разница, хотя тут ругаем «Ростов» — они слишком «глубоко» садятся, как в концовке московского матча, что развязывает соперникам ноги, но связывает оборону Песьякова. Вот только на дистанции у ЦСКА 5 результативных ошибок в обороне, у «Ростова» 9 пропущенных мячей, а у «Спартака» 14 – катастрофическая игра в обороне и опорной зоне. Высокий прессинг и активность в финальной трети не спасают. Даже «Акрон» знает, как отдать мяч команде Абаскаля, но не проиграть. По набранным весной очкам тоже видим разницу – 19 у «армейцев», 15 у Карпина и лишь 13 у «Спартака».

Результат: 1. ЦСКА . 2. «Ростов». 3. «Спартак».

Общий счет. 1. ЦСКА (13 баллов); 2. «Ростов» (10 баллов); 3. «Спартак» (7 баллов)