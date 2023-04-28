Переломный момент в борьбе за серебро. «Ростов» и «Спартак» разыграют 2-е место РПЛ

1682694748

вчера, 18:12

У южан больше шансов.

Предстоящий матч между «Спартаком» и «Ростовом» имеет возможность стать определяющим в борьбе за серебро РПЛ . Да, впереди у обеих команд достаточно сложных соперников. Ростовчанам играть с «Краснодаром», «Ахматом» и ЦСКА в последних трех турах, а москвичам предстоят поединки с «Зенитом» и ЦСКА . Но победа в 25 туре и для тех, и для других будет громким аргументом.

В пользу победы «Спартака». Травмы игроков соперника

Рано или поздно череда травм должна ударить по «Ростову». Даже если это не произойдет к моменту, когда все восстановятся, проблемой станет накопившаяся усталость. Все-таки подопечные Валерия Карпина взяли крайне высокий темп, не проигрывая с начала марта.

В лазарете у южан до недавнего времени был главный диспетчер команды Даниил Уткин, до сих пор остаются там Евгений Чернов, Николай Поярков и Дмитрий Полоз. На левом фланге обороны вынужден выходить профильный правый защитник Александр Сильянов, отсутствие голов Полоза частично замещает Комличенко.

В пользу победы «Ростова». Кризис результата «красно-белых»

Его видно невооруженным глазом. За победой над «Локомотивом» в Кубке последовала ничья с «Уралом» и тяжелая победа над «Факелом», вылет от «шмелей» в Кубке, поражение от «Оренбурга» и 2 ничьи с «Ахматом» и «Динамо».

Пробелы всплывают в разных фазах, но их постоянство пугает. Сложности есть либо с созданием моментов, либо с завершением, либо в согласованности действий в обороне – все видели не добегающего Алексиса Дуарте в матче с «Краснодаром», неточный пас Даниила Денисова.

Такими действиями подопечные Гильермо Абаскаля сами себе вставляют палки в колеса – а ростовчане обладают достаточным классом, чтобы за такие регулярные осечки наказывать.

В пользу победы «Спартака». Возвращение лидеров

Как из лазарета, так и в плане формы. Квинси Промес успел пропустить две встречи чемпионата из-за повреждения, зато в поединке против «быков» стал автором одного из голов. Также в общую группу вернулся Виктор Мозес – 32-летний нигериец, даже не играя на своих проектных скоростях, способен сделать разницу. И – пусть это маловероятно – увидеть это может получиться в ближайшие выходные.

Вместе с голландским форвардом творцом камбэка против «Краснодара» стал Александр Соболев. Весна для него сказывается тяжело – отмененные голы на старте весеннего отрезка РПЛ оказали свое влияние – вплоть до апрельского дерби с «Динамо» Александр не забил ни разу. А вот в поединках с «бело-голубыми» и южанами нападающий забил 4 мяча и сделал 1 ассист – во многом благодаря ему «Спартак» в сложной ситуации продолжил набирать очки.

А ведь есть еще Зиньковский и Бальде – они играют с переменным успехом, впечатление о Кейта портят нереализованные пенальти. Но что важнее – оба не выпадали из игрового ритма в последних турах.

В пользу победы «Ростова». Отсутствие давления

Как результат может давить на команду с 1 легионером, 7-м по стоимости составом и массой травмированных? То, что мы видим сейчас, — скорее результат вопреки тем факторам.

Тяжело для ростовчан складывались поединки с «Ахматом», «Динамо», «Локомотивом», «Зенитом», «Уралом». И из всех обыграть команду смогли только «красно-зеленые».

2-е место южан – это сенсация от начала и до конца, даже если они откатятся чуть ниже, ругать их будет не за что. И это позволяет «Ростову» играть без страха.

В пользу победы «Спартака». Позитивный импульс последних матчей

Все-таки ни с «Динамо», ни с «Торпедо», ни с «Краснодаром» подопечные Гильермо Абаскаля без очков не оставались. Да, в матчах возникало много проблем, да те же «автозаводцы» и «быки» были близки к успешному исходу. Но даже в настолько напряженной ситуации «Спартак» набирает очки.

Пусть коллектив и не вышел из кризиса, он не летит в пропасть и стремится остановить падение. А этого для попадания в топ-3 может оказаться достаточно – исход того же матча с «Ростовом» предсказать становится намного сложнее.

В пользу победы «Ростова». Тяга Абаскаля к экспериментам

Отчасти кризис «Спартака» — вина Гильермо. При наметившемся спаде могло бы помочь прочное основание – отлаженная схема, отсутствие лишних экспериментов. Возможно, испанский менеджер поддался волнению, и потому стал метаться между схемами – «4-4-2», «4-3-1-2», «3-4-1-2» были использованы только за последние 3 тура. Игрокам постоянно даются новые установки, к которым они не успевают адаптироваться. Наиболее яркий пример – поединок с «Краснодаром», в котором «красно-белые», по сути, играли с четырьмя центральными защитниками (Маслов-опорник плюс Дуарте-Джикия-Чернов).

Такие действия привели к тому, что в игре москвичей нет никакого постоянства – команда не способна провести весь матч, действуя в одном ключе или владея инициативой. Постоянно нужно время на раскачку. И самое забавное – новые идеи Абаскаля не дают результат, после чего он возвращается к базовым настройкам. А время уже потеряно.

В этой ситуации «Ростову» достаточно оторваться в дебюте и играть надежно в дальнейшем.

Прогноз Soccer.ru: у «Спартака» нет никакого преимущества перед «Ростовом» на бумаге и по последним играм – но и однозначно отдавать предпочтение южанам торопиться не стоит. Фактор неожиданности – главный козырь «красно-белых». Поединок будет результативным, предпочтение отдадим ростовчанам – у них нет таких системных проблем.