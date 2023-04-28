Суровая реальность для Артеты, «Ньюкасл» — эталонный толстосум, МЮ в топ-3. Наметили итоги АПЛ

1682684173

вчера, 15:16

Финал совсем скоро.

Недавний матч Английской Премьер-Лиги между «Ман Сити» и «Арсеналом» дал ответ о чемпионе в текущем сезоне. Розыгрыш турнира потихоньку подходит к развязке – уже четко прослеживаются тенденции, на основе которых можно говорить о предварительных итогах в первой части турнирной таблицы.

«Арсенал» — сказка и обидное возвращение в реальность

Ожидать от «канониров» прорыва можно было потому, что в последние годы в клубе была налажена система управления. «Канониры» не стремились урвать топ-игроков, сконцентрировались на усилении действительно проблемных позиций, начали подводить молодых к основе. Но даже при здоровых процессах никто не мог ожидать, что лондонцы надолго застолбят 1-ю строчку в АПЛ .

Множество факторов сложились воедино – Мартин Эдегор стал полноценным лидером благодаря суровой школе «Реала», Гранит Джака не становился участником скандалов, Сака и Мартинелли сделали очередной шаг вперед, Жезус образовал с ними отличную связку в атаке, Зинченко добавил в вариативности – играя правого защитника, часто смещался к центру поля. Молодость, дерзость и свежесть ощущений были главным аргументом в борьбе с «Манчестер Сити».

Но в эйфории ушли в тень факторы риска. Обратная сторона медали «канониров» — неопытность. Пока все идет хорошо, это не так важно – зато она выходит на первый план, когда «пушкари» начинают терпеть неудачи. И в погоне с «горожанами» это был не единственный недостаток «Арсенала». Прямое следствие неопытности – разница в количестве инструментов для влияния на исход матча. У Артеты их попросту меньше, чем у Гвардиолы. Помимо этого, большую роль сыграла разница в глубине скамейки – здесь тоже очевидное преимущество у МС .

Все эти факторы выливались в то, что в марафоне у лондонцев было очень мало шансов против более опытного конкурента. Проиграв в очном матче, «Арсенал» де-факто лишился титула – у «горожан» 2 матча в запасе, и их они вряд ли проиграют.

Крайне обидное завершение сказки. Но «канониры» объективно прыгнули выше головы, так что негативно оценить их сезон невозможно. Первая за 6 сезонов ЛЧ – есть, медали АПЛ – есть, перспективы к росту – очевидно есть.

«Ньюкасл» — грамотный менеджмент, долгожданная ЛЧ

На данный момент «Ньюкасл» — пример того, как грамотно клуб должен осуществлять переход в топ-5, получив богатых спонсоров. Новые боссы «сорок» не стали заманивать многочисленных новичков, начали с приглашения системного тренера Эдди Хау из «Борнмута». В адаптации менеджеру помогли игроки, с которыми тот работал в предыдущей команде: Каллум Уилсон, Райан Фрэйзер и Мэтт Ритчи.

Поступательно проводилось усиление – появился основной голкипер Ник Поуп, центр обороны усилил Ботман, слева нашлось место Берну, который сейчас конкурирует с другим новичком – Мэттом Таргеттом. Также были подписаны Александер Исак, Гимараес. При этом Жоэлинтон, Мерфи, Лонгстафф, Уиллок, Шер и Сен-Максимен уже были в «Ньюкасле» на момент прихода новых владельцев – и продолжают вести коллектив вперед сейчас.

Избежать временного спада подопечным Эдди Хау не удалось – он пришелся на момент, когда «сороки» разыгрывали Кубок лиги с МЮ . Трофей ушел манкунианцам, а «Ньюкасл» в этот период потерял очки с «Вест Хэмом», «Борнмутом», уступил «Ливерпулю» и «Ман Сити». Так коллектив откатился на 5-ю строчку.

И даже в такой момент «сорокам» удалось переломить ход сезона – в следующих 8 встречах они проиграли лишь раз. И что важнее, добыли победу над «Юнайтед». Сейчас клуб конкурирует с «красными дьяволами» за тройку – и назвать фаворита невозможно. В любом случае из зоны ЛЧ «Ньюкасл» не выпадет – и для коллектива, финишировавшего на 11 месте годом ранее, это огромный успех.

МЮ – очередное возвращение в топ-3

Рискнем предположить, что бронза АПЛ все же отойдет «дьяволам». Ситуация в борьбе за 3-е место отчасти похожа на чемпионскую гонку. Пока впереди идет менее опытный, но цельно выстроенный «Ньюкасл». Чуть позади – прошедший огонь и воду «Юнайтед», который ворвался в топ-5 и почувствовал вкус крови.

Конечно, в структуре манкунианцев тоже происходят преобразования. Но верится, что класс и опыт «красных дьяволов» окажутся решающим фактором. МЮ за какой-то год проделал большой путь. Пришел новый тренер, и назначение Эрика тен Хага – одно из самых осмысленных и целенаправленных в стане МЮ за последнее время. Голландский менеджер привел хорошо знакомых ему игроков (Мартинес, Маласиа, Антони), получил Эриксена, который вместе с Бруну Фернандешем стал мозговым центром команды. К ним в центральную ось вписался и Каземиро – элитный опорник, решивший покинуть «Реал».

Вкупе с прогрессом Рэшфорда и уходом Роналду это дало сильнейший толчок к возвращению «Юнайтед» в пятерку. Коллектив не избавился от проблем с ошибками и обрезами, но обойти «Ньюкасл» манкунианцам вполне под силу.

Главный вопрос – судьба 5-7-х мест