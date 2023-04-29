Клопп вернёт «Ливерпуль» в топ-5. «Тоттенхэму» ничего не светит на «Энфилде»

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сегодня, 17:06

Домашние матчи – главный козырь «красных».

Полезно узнать о «Ливерпуле»

- Если смотреть на статистику «красных» исключительно в чемпионате, у команды было два наименее удачных периода – с января по февраль и с середины марта по апрель. В то же время подопечные Юргена Клоппа на протяжении последних 5 туров кряду набирают очки – на этом отрезке коллектив сыграл вничью с «Челси», «Арсеналом», обыграл «Лидс», «Ноттингем» и «Вест Хэм».

- Во многом благодаря этому «Ливерпуль» довольно близко держится к первой пятерке – отставание от «Тоттенхэма» составляет всего 1 балл, при этом у мерсисайдцев есть 1 матч в запасе.

- «Красные» отберутся в еврокубки, даже если останутся на седьмой строчке, но попадание в топ-5 необходимо скорее для того, чтобы сгладить впечатления от провального сезона. Все же впервые с кампании 2019/20 клуб так быстро вылетел из Лиги чемпионов, но даже тогда у команды было достойное оправдание – она впервые за 30 лет выиграла чемпионат Англии.

- Есть еще один фактор, который позволяет надеяться, что «Ливерпуль» по итогам сезона все-таки будет в пятерке – после травм в строй вернулись лидеры коллектива. Постепенно в основу возвращается вингер Луис Диас – колумбиец не появлялся на поле с октября. Тьяго Алькантара пропустил этап с начала февраля по первую половину апреля – и сейчас, как и Диас, выходит на замену. Плюс сам Клопп отмечает, что в содержании игры «красные» возвращаются к привычной цельности – вот что он отметил после победы над «Вест Хэмом» (2:1):

Мне понравился первый тайм, мы играли очень хорошо, контролировали игру, а затем пропустили. Но продолжали играть, забили невероятный гол, давили и забили во втором тайме. Возможно, парни снова встали на ноги, мне понравился футбол, в который мы играли. Первый тайм был лучшим за последние годы, сыграли убедительно. В этом сезоне у нас были матчи, в которых люди могли нас не узнать, но сегодня мы показали, что все еще в нас есть, и я доволен этим.

- В последних турах АПЛ «Ливерпулю» предстоит минимум 3 тяжелых встречи – дома с «Фулхэмом», «Брентфордом» и «Астон Виллой».

Ориентировочный состав «Ливерпуля» (4-3-3): Алиссон – Робертсон, ван Дейк, Матип, Александер-Арнольд – Хендерсон, Джонс, Фабиньо – Жота, Гакпо, Салах.

Полезно узнать о «Тоттенхэме»

- «Шпорам» остается доигрывать сезон и надеяться, что никто не выкинет их из первой пятерки – а желающих попасть туда много. При этом результаты коллектива после ухода Антонио Конте говорят скорее о том, что место лондонцев – на окраине зоны еврокубков. Одна победа в последних 5 матчах, разгромное поражение от «Ньюкасла», ничья с «Эвертоном» – вот, что произошло с командой в апреле.

- Отчасти провал в 32-м туре можно объяснить спонтанным переходом «Тоттенхэма» на схему с двумя центральными защитниками – на протяжении всего сезона «шпоры» играли тройкой, а в пропущенных голах часто прослеживалась несогласованность действий – за оппонентом либо не успевал Перишич, либо Порро и Ромеро. После поединка в отставку был отправлен Кристиан Стеллини, который исполнял обязанности главного тренера команды. Вместе с ним ушел и тренерский штаб. До окончания сезона возглавлять коллектив будет Райан Мэйсон.

- У нового специалиста старт получился лучше – лондонцы встречались с «Манчестер Юнайтед» и сыграли вничью. При этом по итогам первого тайма «Тоттенхэм» пропустил 2 мяча. Избежать поражения позволили голы Порро и Сона. Возможно, дело в возвращении к более привычным «3-4-2-1» – все же с тремя центрбеками футболисты играли больше года.

- Параллельно развиваются слухи о выборе нового наставника. Приоритетным вариантом считается Юлиан Нагельсманн, который недавно покинул «Баварию». Немецкий менеджер также вел переговоры с представителями «Челси», но они быстро зашли в тупик.

- На финальном отрезке «шпорам» предстоит сыграть с «Пэлас», «Виллой», «Брентфордом» и «Лидсом». Определяющим будет поединок со «львами» – подопечные Унаи Эмери, как и «Ливерпуль», дышат «Тоттенхэму» в спину, имея равное количество очков.

Ориентировочный состав «Тоттенхэма» (3-4-2-1): Льорис – Дайер, Ленгле, Ромеро – Перишич, Хейбьерг, Скипп, Порро – Сон, Кулусевски – Кейн.

Полезно узнать о противостоянии

- Сложно найти команду, чье преимущество в очных играх с одним соперником было бы настолько убедительным, как у «Ливерпуля» перед «Тоттенхэмом». За 9 лет и 20 поединков лондонцы лишь раз обыгрывали «красных» – в октябре 2017-го, со счетом 4:1. Тогда за «шпор» еще играли Алдервейрелд, Орье, Уинкс, а за «Ливерпуль» – Коутиньо, Старридж, Морено и Миньоле.

- Наиболее крупная победа мерсисайдцев за это время – 4:0 в домашних стенах в марте-2014. Авторы голов – Суарес, Коутиньо, Хендерсон, автогол на счету Кабуля.