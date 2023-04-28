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Тяжёлый выезд ЦСКА, матч жизни «Спартака» и «Ростова». Погружаемся в 25-й тур РПЛ

вчера, 12:12
«Урал»

Назревают турнирные перестановки.

«Динамо» – «Факел»

- Поражение от «Зенита» в предыдущем туре было для «бело-голубых» неминуемым – москвичи ужасно начали апрель, проиграв «Сочи», вылетели из Кубка от «Акрона», потеряли очки со «Спартаком» и лишь с «Пари НН» набрали 3 балла. 5-я строчка ускользает от команды Йокановича – там уже расположился «Ахмат».

- Раз в год и «Химки» стреляют – воронежцы приперты к стене. Ранее их спасал тот факт, что ни химчане, ни «Торпедо» совсем не набирают очки. В 24-м туре подмосковная команда обыграла «автозаводцев» и отстает от «Факела» только на пункт. Коллективу срочно нужно наращивать отрыв, чтобы хотя бы остаться в зоне стыков.

«Крылья Советов» – «Зенит»

- Первое разгромное поражение самарцы потерпели как раз в Санкт-Петербурге. Затем была домашняя кубковая победа и поражение в гостях. «Крыльям» катастрофически не везет с реализацией, команда вплотную приблизилась к зоне стыков. И, к сожалению, шансов на победу в поединке с петербуржцами почти нет.

- Случился реванш за вылет из Кубка России – «Зенит» переиграл «Динамо». Ненадолго интригу смог оживить Даниил Фомин, но преимущество подопечные Сергея Семака не упустили. Остается ждать официального чемпионства – последней преградой будут «Спартак» и «Краснодар».

«Ахмат» – ЦСКА

- Грозненцы еще не прочно держатся в пятерке, но постепенно укрепляют свои позиции. Сначала они поравнялись с «Динамо», когда те потеряли очки со «Спартаком». Затем, сыграв вничью с «Факелом», пропустили москвичей выше. Теперь опережают «бело-голубых» на балл – но им играть с ЦСКА, а «Динамо» — с «Факелом». Конкуренты вновь могут поменяться местами.

- Последние матчи тяжело складываются для «армейцев» — «Урал» в обоих случаях оказывал достойное сопротивление (и добыл ничью в Кубке), а «Локомотив» не позволил отпраздновать победу – на 87-й минуте забил Вильсон Изидор. «Ахмат» для «красно-синих» — такой же неприятный соперник, но борьба за топ-3 мотивирует.

«Краснодар» – «Урал»

- Южане сильно прибавили с приходом Владимира Ивича, но традиционная для «быков» проблема никуда не исчезла – им не хватает характера. Как и в случае с «Локомотивом», «Краснодар» не смог довести матч со «Спартаком» до победы, хотя вел 2:0 и 3:2. Это и помешало им обойти «Ахмат» и оказаться в топ-5.

- «Шмелям» нужно переламывать наметившийся спад – раз за разом удача поворачивается к ним спиной. Сначала «Динамо» вырывается вперед за пару минут до конца встречи, затем «Ахмат» пользуется усталостью «шмелей» после матча Кубка со «Спартаком». Теперь поражение от ЦСКА – при том, что уральцы играли явно не хуже. И поражение от «Ростова» в домашних стенах. По уровню невезения «Урал» может соперничать с «Крыльями» — они как раз разместились по соседству в таблице.

«Спартак» – «Ростов»

- «Красно-белым» предстоит тяжелый путь по выходу из кризиса, но без него москвичам не светят медали – снизу уже стучится ЦСКА. В крайне напряженном поединке удалось обыграть «Краснодар», но матч с «Ростовом» будет еще сложнее – южане, несмотря на множество травмированных, проявляют стальной характер.

- И благодаря этому характеру до сих пор держат вторую строчку, не дают «Зениту» победить, набирают очки в последних 6 матчах Премьер-Лиги. Хотя рано или поздно отсутствие Полоза, Чернова, Пояркова скажется – хотя бы Уткин успел восстановиться.

«Оренбург» – «Пари НН»

- Уверенное место в топ-10 – пока максимум «Оренбурга». Бороться за что-то большее они смогут, если сохранят главного тренера и своих лидеров летом. При этом стоит отдать должное: 2 поражения в 7 матчах весенней части – это сильно.

- Прервалась-таки 7-матчевая серия поражений нижегородцев – коллектив обыграл «Крылья» в домашних стенах и сократил отставание от самарцев до 3 баллов. Магия Юрана постепенно начинает действовать. Дальше ее придется продемонстрировать с «Уралом», «Факелом», «Сочи», «Спартаком» и «Химками».

«Сочи» – «Торпедо»

- Вряд ли южане заберутся выше своих нынешних позиций – «Оренбург» и «Краснодар» смотрятся очевидно лучше, до «Ахмата» слишком далеко, а «Динамо» хватит класса не упасть ниже 8-й строчки. Да и в «Сочи» ничего не меняется: после ухода Бердыева – два поражения кряду. Остается только доигрывать сезон.

- То же можно сказать о «Торпедо», хотя Клотет вносит в игру команды интересные новшества. «Автозаводцы» перешли на схему с «ромбом» в центре и стабильно доставляют проблемы соперникам – не хватает лишь завершения. Сейчас есть ощущение, что Пеп пришел поздно – шансы догнать «Факел» минимальны. Отставание 5 очков, среди соперников – ЦСКА, «Ахмат», «Динамо», «Оренбург», «Локомотив».

«Локомотив» – «Химки»

- Если брать в расчет только чемпионат, остановить «железнодорожников» смогли лишь «Зенит» и ЦСКА. С «Химками» могут возникнуть проблемы после прихода Андрея Талалаева – но если «красно-зеленые» хотят на финишной прямой оказаться в пятерке, нужно показывать класс – календарь позволяет это сделать.

- На то, чтобы одержать очередную победу, «Химкам» потребовалось 10 матчей и 5 месяцев. Еще забавнее становится от осознания того, что Юран даже за свои 4 матча с клубом в текущем сезоне одержал побед больше, чем Писарев, Гогниев и Талалаев в следующих играх.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 18:46
В матче Спартака с Ростовом будет решаться многое. Впечатляет, конечно, принимая во внимание, что игра - это не жизнь и ничего важного для жизни в ней не решается: и уж, тем более, многого.
hv5atzwuw24g
hv5atzwuw24g
вчера в 13:21, ред.
Матч тура это конечно Спартак-Ростов здесь будет решаться многое, но не всё конечно.
В случае победы ростовчан им практически гарантируется место в тройке, проигрыш наоборот может привести к последующему вылету из тройки призёров.
По Спартаку понятно, если хотят побороться за серебро надо побеждать, но никак не проигрывать.
Думаю матч будет интересным и голевым. Динамо, Зенит, Сочи, Локо, должны выигрывать без особых проблем, хотя возможны сенсации.
«Оренбург» – «Пари НН» тут казалось бы домашняя команда принимает одного из аутсайдеров, но НН будет бороться до конца, что бы не попасть в стыки.
В Грозном играть сложно, но можно, Локо недавно доказал это.
Ну и «Краснодар» – «Урал».
Тут вроде понятен фаворит, но скорее всего всё будет зависеть от Урала, как они будут играть, как у них пойдёт.
С Краснодаром всё предельно ясно, даже если поведут в счёте, то краснодарцы как упрямый бычок всё равно упрётся и будет бежать вперёд, уральцы могут подловить их на этом.

Тур ожидается интересным и хочется верить с большим количеством голов.
Развязка чемпионата всегда подгоняет все клубы, особенно с верхней и нижней части таблицы.
Рaтмир
Рaтмир ответ nubom (раскрыть)
вчера в 12:52, ред.
Это точно.... вон в прошлом туре Пари НН переиграли дома самарцев.... НО правда, виктория получилась очень скандальной по причине странного судейства. Посмотрим, не омрачат ли такого рода нюансы предстоящие поединки...
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 12:51
У Спартака очень сильный состав. На некоторые позиции по 4 игрока. В запасе Спартака сидят игроки которые играли бы в основе Ростова
У Ростова состав намного слабее. Это единственная команда у которой нет легионеров
Когда выбывают 3 игрока. то их практически некем заменить. В матче со Спартаком не сыграют - Чернов, Байрамян, Полоз
Рaтмир
Рaтмир
вчера в 12:49
Спасибо за такой анализ!

"Оренбург" сыграет против "Пари НН". Хозяевам хорошо бы реабилитироваться, гостям – набрать очки и повысить шансы на спасение.

Последний домашний матч "Оренбурга" обернулся конфузом: подопечные Лички, несмотря на его счастливый розовый свитер, потерпели разгромное поражение от "Локомотива". И уступили в родных стенах только во второй раз в сезоне. В четырёх последних турах у команды одна победа: в прошлом туре "Оренбург" добился убедительной гостевой победы над "Факелом" в Воронеже. "Пари НН", логично предположить, попытается сыграть от обороны и на разрушение, ну а у "Оренбурга" нет других вариантов, кроме как играть в свой фирменный домашний футбол. Ожидаю, что больше преуспеют в предстоящей встрече хозяева, на которых не давит турнирное положение....
nubom
nubom
вчера в 12:46
Я бы добавил к каждой паре судью матча. На сегодняшний день в РПЛ это основной забойщик результата игры.
Гость
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