Тяжёлый выезд ЦСКА, матч жизни «Спартака» и «Ростова». Погружаемся в 25-й тур РПЛ

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вчера, 12:12

Назревают турнирные перестановки.

«Динамо» – «Факел»

- Поражение от «Зенита» в предыдущем туре было для «бело-голубых» неминуемым – москвичи ужасно начали апрель, проиграв «Сочи», вылетели из Кубка от «Акрона», потеряли очки со «Спартаком» и лишь с «Пари НН» набрали 3 балла. 5-я строчка ускользает от команды Йокановича – там уже расположился «Ахмат».

- Раз в год и «Химки» стреляют – воронежцы приперты к стене. Ранее их спасал тот факт, что ни химчане, ни «Торпедо» совсем не набирают очки. В 24-м туре подмосковная команда обыграла «автозаводцев» и отстает от «Факела» только на пункт. Коллективу срочно нужно наращивать отрыв, чтобы хотя бы остаться в зоне стыков.

«Крылья Советов» – «Зенит»

- Первое разгромное поражение самарцы потерпели как раз в Санкт-Петербурге. Затем была домашняя кубковая победа и поражение в гостях. «Крыльям» катастрофически не везет с реализацией, команда вплотную приблизилась к зоне стыков. И, к сожалению, шансов на победу в поединке с петербуржцами почти нет.

- Случился реванш за вылет из Кубка России – «Зенит» переиграл «Динамо». Ненадолго интригу смог оживить Даниил Фомин, но преимущество подопечные Сергея Семака не упустили. Остается ждать официального чемпионства – последней преградой будут «Спартак» и «Краснодар».

«Ахмат» – ЦСКА

- Грозненцы еще не прочно держатся в пятерке, но постепенно укрепляют свои позиции. Сначала они поравнялись с «Динамо», когда те потеряли очки со «Спартаком». Затем, сыграв вничью с «Факелом», пропустили москвичей выше. Теперь опережают «бело-голубых» на балл – но им играть с ЦСКА , а «Динамо» — с «Факелом». Конкуренты вновь могут поменяться местами.

- Последние матчи тяжело складываются для «армейцев» — «Урал» в обоих случаях оказывал достойное сопротивление (и добыл ничью в Кубке), а «Локомотив» не позволил отпраздновать победу – на 87-й минуте забил Вильсон Изидор. «Ахмат» для «красно-синих» — такой же неприятный соперник, но борьба за топ-3 мотивирует.

«Краснодар» – «Урал»

- Южане сильно прибавили с приходом Владимира Ивича, но традиционная для «быков» проблема никуда не исчезла – им не хватает характера. Как и в случае с «Локомотивом», «Краснодар» не смог довести матч со «Спартаком» до победы, хотя вел 2:0 и 3:2. Это и помешало им обойти «Ахмат» и оказаться в топ-5.

- «Шмелям» нужно переламывать наметившийся спад – раз за разом удача поворачивается к ним спиной. Сначала «Динамо» вырывается вперед за пару минут до конца встречи, затем «Ахмат» пользуется усталостью «шмелей» после матча Кубка со «Спартаком». Теперь поражение от ЦСКА – при том, что уральцы играли явно не хуже. И поражение от «Ростова» в домашних стенах. По уровню невезения «Урал» может соперничать с «Крыльями» — они как раз разместились по соседству в таблице.

«Спартак» – «Ростов»

- «Красно-белым» предстоит тяжелый путь по выходу из кризиса, но без него москвичам не светят медали – снизу уже стучится ЦСКА . В крайне напряженном поединке удалось обыграть «Краснодар», но матч с «Ростовом» будет еще сложнее – южане, несмотря на множество травмированных, проявляют стальной характер.

- И благодаря этому характеру до сих пор держат вторую строчку, не дают «Зениту» победить, набирают очки в последних 6 матчах Премьер-Лиги. Хотя рано или поздно отсутствие Полоза, Чернова, Пояркова скажется – хотя бы Уткин успел восстановиться.

«Оренбург» – «Пари НН»

- Уверенное место в топ-10 – пока максимум «Оренбурга». Бороться за что-то большее они смогут, если сохранят главного тренера и своих лидеров летом. При этом стоит отдать должное: 2 поражения в 7 матчах весенней части – это сильно.

- Прервалась-таки 7-матчевая серия поражений нижегородцев – коллектив обыграл «Крылья» в домашних стенах и сократил отставание от самарцев до 3 баллов. Магия Юрана постепенно начинает действовать. Дальше ее придется продемонстрировать с «Уралом», «Факелом», «Сочи», «Спартаком» и «Химками».

«Сочи» – «Торпедо»

- Вряд ли южане заберутся выше своих нынешних позиций – «Оренбург» и «Краснодар» смотрятся очевидно лучше, до «Ахмата» слишком далеко, а «Динамо» хватит класса не упасть ниже 8-й строчки. Да и в «Сочи» ничего не меняется: после ухода Бердыева – два поражения кряду. Остается только доигрывать сезон.

- То же можно сказать о «Торпедо», хотя Клотет вносит в игру команды интересные новшества. «Автозаводцы» перешли на схему с «ромбом» в центре и стабильно доставляют проблемы соперникам – не хватает лишь завершения. Сейчас есть ощущение, что Пеп пришел поздно – шансы догнать «Факел» минимальны. Отставание 5 очков, среди соперников – ЦСКА , «Ахмат», «Динамо», «Оренбург», «Локомотив».

«Локомотив» – «Химки»

- Если брать в расчет только чемпионат, остановить «железнодорожников» смогли лишь «Зенит» и ЦСКА . С «Химками» могут возникнуть проблемы после прихода Андрея Талалаева – но если «красно-зеленые» хотят на финишной прямой оказаться в пятерке, нужно показывать класс – календарь позволяет это сделать.

- На то, чтобы одержать очередную победу, «Химкам» потребовалось 10 матчей и 5 месяцев. Еще забавнее становится от осознания того, что Юран даже за свои 4 матча с клубом в текущем сезоне одержал побед больше, чем Писарев, Гогниев и Талалаев в следующих играх.