Тяжёлый выезд ЦСКА, матч жизни «Спартака» и «Ростова». Погружаемся в 25-й тур РПЛ

Назревают турнирные перестановки.
«Динамо» – «Факел»
- Поражение от «Зенита» в предыдущем туре было для «бело-голубых» неминуемым – москвичи ужасно начали апрель, проиграв «Сочи», вылетели из Кубка от «Акрона», потеряли очки со «Спартаком» и лишь с «Пари НН» набрали 3 балла. 5-я строчка ускользает от команды Йокановича – там уже расположился «Ахмат».
- Раз в год и «Химки» стреляют – воронежцы приперты к стене. Ранее их спасал тот факт, что ни химчане, ни «Торпедо» совсем не набирают очки. В 24-м туре подмосковная команда обыграла «автозаводцев» и отстает от «Факела» только на пункт. Коллективу срочно нужно наращивать отрыв, чтобы хотя бы остаться в зоне стыков.
«Крылья Советов» – «Зенит»
- Первое разгромное поражение самарцы потерпели как раз в Санкт-Петербурге. Затем была домашняя кубковая победа и поражение в гостях. «Крыльям» катастрофически не везет с реализацией, команда вплотную приблизилась к зоне стыков. И, к сожалению, шансов на победу в поединке с петербуржцами почти нет.
- Случился реванш за вылет из Кубка России – «Зенит» переиграл «Динамо». Ненадолго интригу смог оживить Даниил Фомин, но преимущество подопечные Сергея Семака не упустили. Остается ждать официального чемпионства – последней преградой будут «Спартак» и «Краснодар».
«Ахмат» – ЦСКА
- Грозненцы еще не прочно держатся в пятерке, но постепенно укрепляют свои позиции. Сначала они поравнялись с «Динамо», когда те потеряли очки со «Спартаком». Затем, сыграв вничью с «Факелом», пропустили москвичей выше. Теперь опережают «бело-голубых» на балл – но им играть с ЦСКА, а «Динамо» — с «Факелом». Конкуренты вновь могут поменяться местами.
- Последние матчи тяжело складываются для «армейцев» — «Урал» в обоих случаях оказывал достойное сопротивление (и добыл ничью в Кубке), а «Локомотив» не позволил отпраздновать победу – на 87-й минуте забил Вильсон Изидор. «Ахмат» для «красно-синих» — такой же неприятный соперник, но борьба за топ-3 мотивирует.
«Краснодар» – «Урал»
- Южане сильно прибавили с приходом Владимира Ивича, но традиционная для «быков» проблема никуда не исчезла – им не хватает характера. Как и в случае с «Локомотивом», «Краснодар» не смог довести матч со «Спартаком» до победы, хотя вел 2:0 и 3:2. Это и помешало им обойти «Ахмат» и оказаться в топ-5.
- «Шмелям» нужно переламывать наметившийся спад – раз за разом удача поворачивается к ним спиной. Сначала «Динамо» вырывается вперед за пару минут до конца встречи, затем «Ахмат» пользуется усталостью «шмелей» после матча Кубка со «Спартаком». Теперь поражение от ЦСКА – при том, что уральцы играли явно не хуже. И поражение от «Ростова» в домашних стенах. По уровню невезения «Урал» может соперничать с «Крыльями» — они как раз разместились по соседству в таблице.
«Спартак» – «Ростов»
- «Красно-белым» предстоит тяжелый путь по выходу из кризиса, но без него москвичам не светят медали – снизу уже стучится ЦСКА. В крайне напряженном поединке удалось обыграть «Краснодар», но матч с «Ростовом» будет еще сложнее – южане, несмотря на множество травмированных, проявляют стальной характер.
- И благодаря этому характеру до сих пор держат вторую строчку, не дают «Зениту» победить, набирают очки в последних 6 матчах Премьер-Лиги. Хотя рано или поздно отсутствие Полоза, Чернова, Пояркова скажется – хотя бы Уткин успел восстановиться.
«Оренбург» – «Пари НН»
- Уверенное место в топ-10 – пока максимум «Оренбурга». Бороться за что-то большее они смогут, если сохранят главного тренера и своих лидеров летом. При этом стоит отдать должное: 2 поражения в 7 матчах весенней части – это сильно.
- Прервалась-таки 7-матчевая серия поражений нижегородцев – коллектив обыграл «Крылья» в домашних стенах и сократил отставание от самарцев до 3 баллов. Магия Юрана постепенно начинает действовать. Дальше ее придется продемонстрировать с «Уралом», «Факелом», «Сочи», «Спартаком» и «Химками».
«Сочи» – «Торпедо»
- Вряд ли южане заберутся выше своих нынешних позиций – «Оренбург» и «Краснодар» смотрятся очевидно лучше, до «Ахмата» слишком далеко, а «Динамо» хватит класса не упасть ниже 8-й строчки. Да и в «Сочи» ничего не меняется: после ухода Бердыева – два поражения кряду. Остается только доигрывать сезон.
- То же можно сказать о «Торпедо», хотя Клотет вносит в игру команды интересные новшества. «Автозаводцы» перешли на схему с «ромбом» в центре и стабильно доставляют проблемы соперникам – не хватает лишь завершения. Сейчас есть ощущение, что Пеп пришел поздно – шансы догнать «Факел» минимальны. Отставание 5 очков, среди соперников – ЦСКА, «Ахмат», «Динамо», «Оренбург», «Локомотив».
«Локомотив» – «Химки»
- Если брать в расчет только чемпионат, остановить «железнодорожников» смогли лишь «Зенит» и ЦСКА. С «Химками» могут возникнуть проблемы после прихода Андрея Талалаева – но если «красно-зеленые» хотят на финишной прямой оказаться в пятерке, нужно показывать класс – календарь позволяет это сделать.
- На то, чтобы одержать очередную победу, «Химкам» потребовалось 10 матчей и 5 месяцев. Еще забавнее становится от осознания того, что Юран даже за свои 4 матча с клубом в текущем сезоне одержал побед больше, чем Писарев, Гогниев и Талалаев в следующих играх.
"Оренбург" сыграет против "Пари НН". Хозяевам хорошо бы реабилитироваться, гостям – набрать очки и повысить шансы на спасение.
Последний домашний матч "Оренбурга" обернулся конфузом: подопечные Лички, несмотря на его счастливый розовый свитер, потерпели разгромное поражение от "Локомотива". И уступили в родных стенах только во второй раз в сезоне. В четырёх последних турах у команды одна победа: в прошлом туре "Оренбург" добился убедительной гостевой победы над "Факелом" в Воронеже. "Пари НН", логично предположить, попытается сыграть от обороны и на разрушение, ну а у "Оренбурга" нет других вариантов, кроме как играть в свой фирменный домашний футбол. Ожидаю, что больше преуспеют в предстоящей встрече хозяева, на которых не давит турнирное положение....
"Оренбург" сыграет против "Пари НН". Хозяевам хорошо бы реабилитироваться, гостям – набрать очки и повысить шансы на спасение.
Последний домашний матч "Оренбурга" обернулся конфузом: подопечные Лички, несмотря на его счастливый розовый свитер, потерпели разгромное поражение от "Локомотива". И уступили в родных стенах только во второй раз в сезоне. В четырёх последних турах у команды одна победа: в прошлом туре "Оренбург" добился убедительной гостевой победы над "Факелом" в Воронеже. "Пари НН", логично предположить, попытается сыграть от обороны и на разрушение, ну а у "Оренбурга" нет других вариантов, кроме как играть в свой фирменный домашний футбол. Ожидаю, что больше преуспеют в предстоящей встрече хозяева, на которых не давит турнирное положение....
У Ростова состав намного слабее. Это единственная команда у которой нет легионеров
Когда выбывают 3 игрока. то их практически некем заменить. В матче со Спартаком не сыграют - Чернов, Байрамян, Полоз
У Ростова состав намного слабее. Это единственная команда у которой нет легионеров
Когда выбывают 3 игрока. то их практически некем заменить. В матче со Спартаком не сыграют - Чернов, Байрамян, Полоз
В случае победы ростовчан им практически гарантируется место в тройке, проигрыш наоборот может привести к последующему вылету из тройки призёров.
По Спартаку понятно, если хотят побороться за серебро надо побеждать, но никак не проигрывать.
Думаю матч будет интересным и голевым. Динамо, Зенит, Сочи, Локо, должны выигрывать без особых проблем, хотя возможны сенсации.
«Оренбург» – «Пари НН» тут казалось бы домашняя команда принимает одного из аутсайдеров, но НН будет бороться до конца, что бы не попасть в стыки.
В Грозном играть сложно, но можно, Локо недавно доказал это.
Ну и «Краснодар» – «Урал».
Тут вроде понятен фаворит, но скорее всего всё будет зависеть от Урала, как они будут играть, как у них пойдёт.
С Краснодаром всё предельно ясно, даже если поведут в счёте, то краснодарцы как упрямый бычок всё равно упрётся и будет бежать вперёд, уральцы могут подловить их на этом.
Тур ожидается интересным и хочется верить с большим количеством голов.
Развязка чемпионата всегда подгоняет все клубы, особенно с верхней и нижней части таблицы.
В случае победы ростовчан им практически гарантируется место в тройке, проигрыш наоборот может привести к последующему вылету из тройки призёров.
По Спартаку понятно, если хотят побороться за серебро надо побеждать, но никак не проигрывать.
Думаю матч будет интересным и голевым. Динамо, Зенит, Сочи, Локо, должны выигрывать без особых проблем, хотя возможны сенсации.
«Оренбург» – «Пари НН» тут казалось бы домашняя команда принимает одного из аутсайдеров, но НН будет бороться до конца, что бы не попасть в стыки.
В Грозном играть сложно, но можно, Локо недавно доказал это.
Ну и «Краснодар» – «Урал».
Тут вроде понятен фаворит, но скорее всего всё будет зависеть от Урала, как они будут играть, как у них пойдёт.
С Краснодаром всё предельно ясно, даже если поведут в счёте, то краснодарцы как упрямый бычок всё равно упрётся и будет бежать вперёд, уральцы могут подловить их на этом.
Тур ожидается интересным и хочется верить с большим количеством голов.
Развязка чемпионата всегда подгоняет все клубы, особенно с верхней и нижней части таблицы.