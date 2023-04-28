Историческое дерби Манчестера, середняк против «галактикос». Баталии в национальных Кубках

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вчера, 21:17

Если надоело следить за ходом чемпионатов.

Не только европейские чемпионаты и еврокубковые турниры на финишной прямой достойны пристального внимания. К развязке подходит борьба за национальный Кубок в каждом из топ-5 европейских чемпионатов. Рассказываем о расстановке сил в этих турнирах.

Кубок Англии – историческое манчестерское дерби

Историческое потому, что первое в истории. Команды продвигались по разным частям сетки – в полуфинале «горожане» встретились с «Шеффилд Юнайтед», который ранее успел выбить из розыгрыша «Тоттенхэм». «Небесно-голубые» легко добыли путевку в финал, а вот у манкунианцев возникли большие проблемы. В соперники им достался неуступчивый «Брайтон» Роберто Де Дзерби – основное время завершилось при нулях на табло, «красные дьяволы» пробились дальше в серии пенальти.

Фаворита встречи выявить не так просто. «Сити» помимо Кубка предстоит окончательно ворваться на 1-е место АПЛ , а также побороться с мадридским «Реалом» за выход в финал ЛЧ . Каждый из этих турниров для «небесно-голубых» принципиален – если коллектив все же окажется в финале главного еврокубка, Пеп может поддаться соблазну выставить резервный состав.

МЮ , напротив, на Кубок Англии мотивирован – они обидно вылетели из ЛЕ , шансов на чемпионство в АПЛ нет, а трофеи нужны. И чтобы закрепить успех этого сезона, помимо Кубка лиги нужен еще и национальный.

Кубок Италии – разозливший Аллегри «Интер» против полуфиналиста ЛК

Финалисты турнира определились на днях – «Интер» обыграл «Ювентус», а «Фиорентина» выбила «Кремонезе».

Успех «нерадзурри» не на шутку разозлил Массимилиано Аллегри – после окончания встречи итальянский менеджер прокричал директорам миланцев:

Вы все — отстой, всё равно финишируете шестыми!

Оба коллектива продолжают участвовать в розыгрыше еврокубков – «Интер» с остальными итальянскими коллективами захватил ЛЧ и в полуфинале сыграет против «Милана». «Фиалки» сойдутся в 1/2 финала Лиги конференций со швейцарским «Базелем».

При этом есть ощущение, что для «Фиорентины» этот трофей имеет больший вес – подопечные Винченцо Итальяно хотят вновь пробиться в еврокубки, но в Серии А располагаются лишь на 10-й строчке. Победа в Кубке – гораздо более близкий путь.

Кубок Испании – середняк Ла Лиги и «галактикос»

«Реал» слишком часто проигрывал «Барселоне» в этом сезоне – 1:3 в финале Суперкубка, 0:1 в первом матче полуфинала Кубка и 1:2 во втором круге Ла Лиги. Вместе с тем «сливочные» довольно далеко отпустили каталонцев, идущих на первом месте, — сейчас отрыв составляет 11 очков.

Все это вылилось в то, что в ответном поединке Кубка, на «Камп Ноу», мадридцы не оставили «сине-гранатовым» ни шанса на победу. 4:0 за явным преимуществом «Реала».

Все-таки подопечные Карло Анчелотти добровольно отказались от чемпионства в пользу ЛЧ , но есть еще Кубок Испании, где в финале они сойдутся с «Осасуной». «Красные» звезд с неба не хватают, в последний раз финишировали в топ-5 Ла Лиги в сезоне-2005/06, после чего в еврокубках ни разу не бывали.

Нагонять интриги в этом случае бессмысленно – у мадридцев слишком очевидное преимущество. Да и Кубок они не брали с сезона 2013/14.

Кубок Франции – без ПСЖ

Французский гегемон выбыл из розыгрыша трофея еще на стадии 1/8 финала от «Марселя». Сами «провансальцы» в следующей же стадии уступили «Анси» из Лиги 2, а те пропустили дальше «Тулузу» в полуфинале.

Разыгрываться Кубок Франции будет между 12-й и 16-й командами чемпионата. «Канарейкам» не удалось сочетать ход в национальном первенстве с матчами в Лиге Европы – ни там, ни там, они не добились успеха. Еврокубковый сезон для «Нанта» завершился в промежуточном раунде, откуда команду выбил «Ювентус». В Лиге 1 подопечные Антуана Комбуаре не выигрывают с 23-го тура.

«Тулуза» располагается чуть выше, но не обладает таким подбором исполнителей. Для обоих коллективов ценность Кубка одинакова, но у «Нанта» больше опыта в таких турнирах – год назад «канарейки» уже завоевали этот трофей. Причем на пути к нему выбили «Монако» и «Ниццу».

Кубок Германии – без «Баварии» и «Боруссии», но с «Фрайбургом», «Лейпцигом» и победителем ЛЕ

Единственный Кубок, финалисты которого еще не определены. «Бавария» и дортмундская «Боруссия» синхронно покинули розыгрыш турнира на стадии четвертьфинала – все-таки Бундеслиге оба коллектива отдают больший приоритет. Команды сменяют друг друга на 1-м месте чемпионата, плюс у «черно-желтых» появился реальный шанс на титул – после прихода Тухеля мюнхенцы переживают спад.

«Баварцы» потерпели поражение от «Фрайбурга», дортмундцев выбил «Лейпциг» — эти коллективы сыграют между собой. На противоположной стороне сетки – «Штутгарт» и «Айнтрахт». Из всей четверки фаворитами можно считать первую пару. Оба коллектива идут в топ-5, проповедуя при этом разные игровые стили.

Подопечные Марко Розе отталкиваются от владения, предпочитают играть в атаку и в целом продолжают традиции Юлиана Нагельсманна. «Фрайбург» Кристиана Штрайха – это 4-2-2-2 и игра на контратаках. В очном противостоянии «Лейпциг» уже обыгрывал коллектив из Брайсгау, но очевидного перевеса нет ни у одной из команд. Но что можно сказать с большей уверенностью – обладателем Кубка в конечном итоге станет победитель этой пары.