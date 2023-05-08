«Фиорентина» – «Базель» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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08 мая 2023, 15:28

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Конференций «Фиорентина» – «Базель», который состоится 11 мая 2023 года

«Фиорентина»

Команда из Флоренции добилась полуфинала европейского турнира, что уже является хорошим достижением. В чемпионате Италии «Фиорентина» идет на восьмом месте с набранными 46 баллами и на 12 пунктов отстает от ближайшего соперника, поэтому выше в таблице подняться уже наверняка не сможет. Победа в Лиге Европы даст клубу путевку в Лигу Европы, что является для хозяев лучшей мотивацией в матче с «Базелем».

7 мая «Фиорентина» минимально проиграла на выезде «Наполи» (0:1), а третьего числа поделила очки с «Салернитаной» (3:3).

«Базель»

Практически никто не верил, что швейцарский клуб в нынешнем состоянии сможет пройти своих соперников в Лиге Конференций, но «Базель» вошел уже в четверку лучших в этом турнире. Команда не очень удачно выступает во внутреннем первенстве и здесь постарается реабилитироваться перед болельщиками. Тем не менее, гостей ждет очень сложный соперник, который на своем поле постарается решить исход противостояния в свою пользу.

7 мая «Базель» проиграл на своем поле «Цюриху» (0:2), а 30 числа разгромил на выезде «Винтертур» (4:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Фиорентина» – 1.42

Ничья – 4.7

Победит «Базель» – 7.2

Статистика

«Фиорентина» смогла победить лишь в трех матчах из десяти последних во всех турнирах

Семь из десяти последних матчей «Базеля» завершились исходом «обе забьют»

Два последних матча между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей и вариантом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Фиорентины» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.15. Предполагаем, что итальянский клуб достигнет комфортного преимущества в первом матче с «Базелем» с разницей минимум в 2 мяча.