Пенальти на ЧМ: кто эффективней — правши или левши?

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вчера, 15:28

Кто лучше исполняет пенальти на чемпионатах мира — правши или левши? Разберём подробно. Вспомним того, кто забивал пенальти с обеих ног.

В конце апреля этого года в твиттере всплыло сообщение о том, что согласно исследованиям 2012 года, эффективность реализации пенальти левоногими футболистами на чемпионатах мира и Европы достаточно сильно упала. В комментариях посетовали, что нет подобных данных по настоящее время.

В сообщении ссылались на данные британского исследователя по указанным турнирам с 1976 по 2010 год. Он рассмотрел 343 удара в 35 послематчевых сериях. И подсчитал, что процент успешной реализации левшей на турнирах до 1998 года был 83%, а с 1998-го этот показатель снизился аж до 58%.

Также было подсчитано, что до 1998 года пенальти левой ногой пробивались в 21% случаев, а с 1998-го только в 17,6% случаев. Т.е., грубо говоря, — до ЧМ -98 левой ногой пенальти бил каждый пятый, а с 1998 года — только каждый шестой исполнитель.

Не готов говорить подробно о пробитии пенальти ни после матчей, ни по ходу игры для чемпионатов Европы.

А вот по всем турнирам Кубка мира с 1930 по 2022 год, которые в России исстари называют чемпионатами мира, я расскажу, и довольно подробно. Для того, чтобы охватить всю эту тему, я приведу статистику как по пенальти в игровое время, так и в сериях послематчевых.

Пенальти в ходе матча

На сегодняшний день на 22 прошедших турнирах Кубка мира с 1930 по 2022 год в 964 закончившихся матчах было назначено 269 пенальти в игровое время. Сразу скажу, что у других статистиков это количество может отличаться. Уже не один раз я говорил, что у Акселя Вартаняна, например, есть «лишний» пенальти на ЧМ -50. Но маститый статистик не пользуется интернетом, а в старые его записи когда-то давно попали данные из недостоверного источника.

Некоторые мои мексиканские коллеги не признают некоторые пенальти на ЧМ -30, утверждая, что это был свободный удар.

Как бы там ни было, но есть устоявшиеся источники, есть фотоматериалы, есть и видео. По первым трём чемпионатам мира с 1930 по 1938 год данные по исполнению пенальти неполные. Из 13 пробитых пенальти по 8 нет точной информации о способе исполнения удара с точки — правой или левой ногой. Эти 8 ударов мы изымаем для дальнейшего исследования.

Итак, 269 — 8 = 261 удар предстоит рассмотреть.

Не было ни одного турнира Кубка мира, на котором не пробивались бы пенальти в матче. Но были соревнования, на которых ни разу пенальти не били левши. Опять же не берём в расчет первые три турнира Кубка мира из-за неполноты информации. А вот с 1950 года лишь на 3 чемпионатах мира ни разу не били пенальти в матчах левши.

На ЧМ -50 пробито всего 3 пенальти — и все 3 пробивались правой ногой, все забиты. Тот турнир проходил в Бразилии.

А вот на двух турнирах, проводившихся в Германии, также ни разу не били 11-метровые в матче левши. Это ЧМ -74 и ЧМ -2006.

Из 261 пенальти реализовано 212 — уровень реализации высок, 81,2%. Не забиты (по разным причинам) оказались 49 пенальти (18,8% от пробитых). В целом же (без изъятий) реализация чуть ниже — 215 из 269 забиты, а это 79,93%.

Далее речь только о 261 пенальти, исключая неопределённые 8 ударов.

Левой ногой 11-метровые пробивались 61 раз — это 23,4%, т.е. близко к утверждению, что левой ногой бил практически каждый четвёртый игрок.

Что ж, посмотрим на успешность правшей и левшей по отдельности.

Правой ногой пробито ровно 200 ударов с точки, реализовано 162 (81%). Левой ногой из 61 удара забито 50 — это 81, 97% успешности. Но это общие цифры «на круг» по всем эпохам. Давайте рассмотрим, вторя британскому коллеге, все пенальти до 1998 года и после.

Период 1930—1994 год: пробито 128 пенальти. Реализовано из них 108 (84,38%). Левой ногой пробито 32 пенальти — ровно 25%, т.е. точно каждый четвёртый удар били левши. Левоногие исполнители реализовали 28 ударов из 32 — это 87,5% реализации, просто отменный показатель. У правшей из 96 ударов забиты были 80, реализация 83,33%, также весьма приличная.

Настала пора дать статистику и по современному этапу, с 1998 по 2022 год: пробито 133 пенальти. Реализовано из них 104 (78,2%). Левой ногой футболисты пробили с точки в матче 29 раз (21,8%), с оговорками это каждый пятый игрок. Левоногие игроки реализовали 22 удара из 29 — это составило 75,86% успешности. Но небывало резкого снижения эффективности совсем не наблюдается. Правой ногой били 104 раза, забили 82 удара из них — процент реализации составил 78,85%.

Если уж и говорить о снижении эффективности левшей с 87,5% до 75,86%, то давайте скажем о падении уровня реализации и у правшей — с 83,33% до 78,85. Общая реализация имеет тенденцию к снижению.

Но не будем торопиться с выводами. Предлагаю посмотреть на аналогичные показатели только по двум последним мундиалям.

Итак, на чемпионатах мира 2018 и 2022 года было назначено 52 пенальти. Реализовано 40 ударов — эффективными были 76,9% из пробитых. Левой ногой исполнены 15 пенальти, а это 28,85% бьющих, это уже гораздо чаще, чем каждый четвёртый, но до каждого третьего далеко. Просто один левша пробил слишком много пенальти. Из 15 ударов левой были забиты 12 ударов, что составило ровно 80% реализации у левшей — о каком падении вообще может идти речь? Правши из 37 пенальти забили 28 (75,68%) — вот тут точно зафиксирован спад.

Для визуализации массы цифирь предлагаю взглянуть на данные по пенальти в ходе матчей в графическом исполнении. Слева будут показатели для левшей, справа — разумеется, для бьющих правой ногой. Первая часть данных относится к турнирам Кубка мира с 1930 по 1994 год включительно; во второй части данные всех турниров с 1998 по 2022 год. Часть сопровождающего текста дана на английском, чтобы диаграммы можно было использовать и для зарубежных коллег без переделки.

Итак, все пенальти на всех чемпионатах мира, пробитые как левшами, так и правшами, кроме 8 неустановленных ударов.

На поверку оказалось, что на мундиалях ни о каких резких снижениях показателей по реализации пенальти в матчах ни у правшей, ни у левшей не наблюдается. К сожалению, британский исследователь не стал анализировать данные по пенальти, пробитых по ходу матчей. Интересно было бы узнать влияние европейского чемпионата.

Что ж, давайте перейдём к сериям послематчевых пенальти на чемпионатах мира.

Серии пенальти в плей-офф чемпионатов мира

С 1982 (первая в истории и единственная серия на том турнире) и по незабываемый финал 2022 года состоялись 35 серий.

В них пробито 320 ударов — чуть более 9 ударов на серию в среднем. Сразу скажем, что в послематчевых сериях процент реализации ниже, чем при ударах во время матча.

Самый первый удар в послематчевой серии с левой ноги состоялся в первой же серии, в драматичнейшем полуфинале ЧМ -82 Франция — Германия. Француз Дидье Сикс не смог переиграть Харальда Шумахера (Германия). Это был 4-й удар в серии, в которой начинали французы. Но первым не забил немец Ули Штилике — он как раз бил перед Сиксом, бил правой.

Вторым, кто не забил левой ногой в серии оказался Диего Марадона в четвертьфинале ЧМ -90 против Югославии.

Из 320 ударов в сериях было реализовано 222 — это 69,38% реализации.

Левой ногой футболисты били 68 раз — что составило 21,25% от бьющих, т.е. всё тот же уровень, как и в матчах — чуть чаще, чем каждый пятый. Левши реализовали 46 ударов, процент успешности у них составил 67,65. Как видим, практически третья часть ударов у левшей остаётся не реализованной.

Правши пробили 252 удара, из которых они забили 176 — реализация 69,74%. Из 35 серий пенальти только в 4 ни разу игроки обеих команд не били левой ногой.

Первыми такой подход продемонстрировали сборные Испании и Южной Кореи в четвертьфинале ЧМ -2002. На турнире в России сразу в двух сериях подряд был зафиксирован подобный односторонний подход. Сначала в 1/8 финала Колумбия — Англия все 10 ударов нанесли правши. Затем в четвертьфинале Россия — Хорватия также из 10 бьющих не оказалось ни одного левши.

И, наконец, на мундиале в Катаре в декабре 2022-го та же Хорватия и плюс Япония в 1/8 финала, но только при 8 ударах всего, вновь били только правыми ногами. В целом, хронологически в трёх сериях послематчевых пенальти подряд на чемпионатах мира били только правши. А если учесть удары предыдущей и последующей серий, то на мировых первенствах подряд был исполнен 31 удар только правыми ногами. Понятно, что это своеобразный рекорд. В перечне пенальти по ходу матча такой непрерывной последовательности не достичь никогда.

Отвлеклись.

Останемся верными выбранному алгоритму подсчётов — проанализируем эффективность правшей и левшей в послематчевых сериях до 1998 года и после. Кстати, эти сведения можно будет легко сопоставить с данными британского исследователя, ведь в его диапазон укладываются все серии пенальти на мундиалях с 1982 по 2010 год.

Итак, в период с 1982 по 1994 год на чемпионатах мира в 11 сериях пробито 106 ударов, забито 76 из них (71,7% реализации, что очень даже неплохо).

Левши в этих 11 сериях пробили 24 раза — это 22,6%, т.е. чаще, чем каждый пятый из бивших. Левоногие игроки забили 17 из 24 — это 70,8% реализации, весьма прилично. Но довольно далеко до 83%, продекларированных британцем. Неужели на чемпионатах Европы левши были настолько успешными? Всё может быть. Продолжим про чемпионаты мира. Правши пробили 82 пенальти в сериях, забили 59 — реализация 71,95%, впечатляет.

С ЧМ -98 по турнир в Катаре включительно в 24 сериях пробито всего 214 пенальти. Из них успешно реализованы были 146 удара — общий процент реализации снизился и составил 68,2%. Левши в этот период пробили 44 пенальти, забили 29 — это всего 65,9% успешности, спад налицо, но не резкий. У правшей состоялось 170 попыток, успешными оказались 117 из них — это 68,8% реализации.

Для чистоты сравнения приведу данные в послематчевых сериях с 1998 по 2010 год — как у британца.

Оказалось, что за этот период состоялись также 11 серий, в которых футболисты пробили 98 ударов. Забито 68, процент реализации составил 69,4%, резких колебаний не замечено.

Но вот по левшам картина действительно «упадническая»: пробито ими 22 удара, а забито всего 13, что составило 59,1%. Вот откуда резкий спад, плюс вклад неудач левшей на чемпионатах Европы — вот и получили 58% реализации для левшей. Из 9 незабитых левшами пенальти в период 1998 — 2010 год ни разу их удар не пришёлся в каркас ворот, дважды пробили мимо, а вот 7 ударов парировали вратари.

Между прочим, на двух последних турнирах Кубка мира 2018 и 2022 года левши немного исправились в сериях пенальти. В 9 сериях левши произвели 11 ударов, забили 7, что дало 63,6% реализации, при общем проценте успешности в 65%.

Обратимся вновь к помощи диаграмм для закрепления в памяти. В первой части данные по сериям с 1982 по 1994 год. Во второй части показатели турниров с 1998 по 2022 год.

Итак, послематчевые пенальти на Кубках мира.

Штрафной — левой, пенальти — правой

Интересно было бы, конечно, проследить и конкретно бивших несколько раз послематчевые пенальти игроков. Но это отдельная история.

Но одного футболиста всё же стоит обязательно отметить. Он единственный и уникальный в истории чемпионатов мира, да и вообще футбола.

Речь об Андреасе Бреме (Германия). На ЧМ -86 в послематчевой серии против Мексики в четвертьфинале Бреме пробивал пенальти левой ногой и уверенно забил. Как забил он той же левой при розыгрыше штрафного в полуфинале ЧМ -86 в ворота французов. А в финале с Аргентиной два его угловых, исполненных опять же левой ногой, закончились голами.

А вот на турнире 1990 г. Бреме был универсалом. Для людей, прекрасно владеющих обеими руками, есть термин амбидекстер (в переводе — обе правые). А вот для тех, кто мастерски владеет поставленным ударом с обеих ног, в русском языке нет подходящего термина (ну, не двуногими же их называть!). Можно предложить слово «равноправый», т.е. понятно, что рабочая нога у игрока правая, но и левой он может не хуже. Для Бреме же, скорее, подойдёт слово «равнолевый», так как левая у него изначально была рабочей.

В 1/8 финала ЧМ -90 против Голландии он изящно закрутил в ворота правой, хотя стандарты исполнял левой. Вот и в полуфинале и вновь со штрафного он забил англичанам левой ногой (был рикошет от защитника). Но в серии послематчевых пенальти против Англии Бреме пробивал правой и забил, а бил первым у немцев.

И главный пенальти своей жизни Бреме забил правой ногой. Было это на 85-й минуте финального матча ЧМ -90 против Аргентины. Победный гол, сделавший Германию 3-кратным обладателем Кубка мира.

Так что голы Андреаса Бреме в сериях пенальти есть и в левой, и в правой частях представленных диаграмм — крепко на земле стоит человек, обеими ногами, равновеликий.

Андреас Бреме бьёт пенальти в финале ЧМ -90: