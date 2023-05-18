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«Лилль» – «Марсель» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

18 мая 2023, 10:51
«Лилль» – «Марсель» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Лилль» – «Марсель», который состоится 20 мая 2023 года

«Лилль»

«Лилль» в нынешнем сезоне не вырывался на первый план в чемпионате, но достаточно стабильно набирал очки и закономерно занимает текущее пятое место в турнирной таблице. На данный момент в активе клуба 60 очков и предстоящий матч с «Марселем» очень важен для хозяев, ведь им необходимо закрепиться на своей позиции, чтобы не уступить место в еврокубках прямым конкурентом. Данный матч является одним из центральных в туре и вызывает большой интерес среди болельщиков.

14 мая «Лилль» не дал себя обыграть на выезде «Монако» (0:0), а шестого числа минимально уступил «Реймсу» (0:1).

«Марсель»

«Марсель» продолжает гонку за высокие месте в чемпионате Франции и практически гарантировал себе третье место. Тем не менее, подопечные Игора Тудора хотят подняться еще выше и напрямую квалифицироваться в групповой турнир Лиги чемпионов. В игре на выезде с «Лиллем» гостям будет непросто, но потеря очков может сделать их шансы обойти «Ланс» еще меньше.

14 мая «Марсель» обыграл на своем поле «Анже» (3:1), а шестого числа проиграл на выезде важный поединок «Лансу» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Лилль» – 2.45
  • Ничья – 3.6
  • Победит «Марсель» – 2.75

Статистика

  • «Лилль» уступил лишь в двух встречах из десяти последних матчей в чемпионате
  • «Марсель» выиграл четыре из пяти последних матчей в Лиге 1
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.12. Команды немного забивают друг другу в личных встречах, и мы предполагаем, что в этот раз ситуация существенно не изменится.

Все комментарии
shlomo2
shlomo2
18 мая в 16:02
Лилль и Марсель уже пересекались друг с дружкой под вывеской еще действующей Лиги 1 - в рамке первого круга, только на знаменитом стадионе Велодром. И тогда Олимпик сумел взять верх над пикардийскими "догами" с результативным итогом 2:1. Попробую предположить и на этот раз удачную игру провансальского коллектива, вместе со ставкой на Х2 за, на удивление, достаточно неплохой коэффициент.
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