«Лилль» – «Марсель» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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18 мая 2023, 10:51

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Лилль» – «Марсель», который состоится 20 мая 2023 года

«Лилль»

«Лилль» в нынешнем сезоне не вырывался на первый план в чемпионате, но достаточно стабильно набирал очки и закономерно занимает текущее пятое место в турнирной таблице. На данный момент в активе клуба 60 очков и предстоящий матч с «Марселем» очень важен для хозяев, ведь им необходимо закрепиться на своей позиции, чтобы не уступить место в еврокубках прямым конкурентом. Данный матч является одним из центральных в туре и вызывает большой интерес среди болельщиков.

14 мая «Лилль» не дал себя обыграть на выезде «Монако» (0:0), а шестого числа минимально уступил «Реймсу» (0:1).

«Марсель»

«Марсель» продолжает гонку за высокие месте в чемпионате Франции и практически гарантировал себе третье место. Тем не менее, подопечные Игора Тудора хотят подняться еще выше и напрямую квалифицироваться в групповой турнир Лиги чемпионов. В игре на выезде с «Лиллем» гостям будет непросто, но потеря очков может сделать их шансы обойти «Ланс» еще меньше.

14 мая «Марсель» обыграл на своем поле «Анже» (3:1), а шестого числа проиграл на выезде важный поединок «Лансу» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лилль» – 2.45

Ничья – 3.6

Победит «Марсель» – 2.75

Статистика

«Лилль» уступил лишь в двух встречах из десяти последних матчей в чемпионате

«Марсель» выиграл четыре из пяти последних матчей в Лиге 1

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.12. Команды немного забивают друг другу в личных встречах, и мы предполагаем, что в этот раз ситуация существенно не изменится.