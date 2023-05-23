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«Сельта» – «Жирона»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 16:06
«Сельта» – «Жирона»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры чемпионата Испании «Сельта» – «Жирона», который состоится 23 мая 2023 года

«Сельта»

В турнирной таблице чемпионата Испании на сегодняшний день «кельты» находятся на пятнадцатой строчке. За три тура до окончания текущего сезона Примеры команду отделяют четыре очка от зоны вылета. Расслабляться подопечным Карлуша Карвальяла пока рано. Вспомним несколько матчей с участием «Сельты» за последнее время, чтобы спрогнозировать возможный исход встречи с «Жироной». Четыре игры подряд «небесные» уступают своим оппонентам. С разницей в один мяч «кельты» дома проиграли «оранжевым» из Валенсии.

На прошлых выходных «Сельта» со счётом 1:2 в Бильбао проиграла местным «львам».

«Жирона»

«Жирондинцы» за три тура до окончания чемпионата занимают восьмое место. Ознакомимся с результатами недавних футбольных поединков с участием «бело-красных». Команда может ещё побороться за места, которые позволят принять в следующем сезоне участие в еврокубках. На выезде «Жирона» разошлась миром с командой «Реал Сосьедад». В два гола «жирондинцы» уступали, но уже до перерыва сравняли счёт в игре. Вторая половина встречи прошла без голов.

Дома в матче прошлого тура «бело-красные» проиграли со счётом 1:2 «Вильярреалу».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Сельта» – 2.05
  • Ничья – 3.45
  • Победит «Жирона» – 3.80
  • Победит «Сельта» с форой -1.5 – 3.60
  • Обе забьют — нет – 2.00
  • Обе забьют — да – 1.84
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 2.04
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.81

Статистика

  • Исходом тотал больше 2.5 голов за игру завершились три личных матча команд из пяти последних
  • В одном матче из пяти крайних «кельты» одержали победу
  • За аналогичный период «жирондинцы» взяли верх над своими соперниками в трёх поединках.

Прогноз

В матче третьего тура текущего сезона Ла Лиги на своём поле «бело-красные» потерпели поражение от «небесных» с минимальным счётом. В предстоящем матче «жирондинцы» возьмут реванш. Компания Pinnacle предлагает на победу «Жироны» коэффициент 3.80.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк жирона
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:41
Жирона проиграла дома Вильярреалу на последних минутах, команде которая идет 5-й, и как минимум имеет в крутой форме форварда Джексона, + Морено был там где нужно на опыте. + в Жироны отсутствовал важный игрок Ромеу, сегодня он в старте. В Жироны есть игра, и есть поточная игровая форма (за 10 последних матчей 5 побед + 3 ничьи). В Сельты в последних 7 матчах самый худший показатель по набранных очках в Примере (Сельта сейчас точно не Вильярреал). Да, команда будет стараться дома, опять же Жирона умеет отыграть и на контратаках с Кастельяносом и Цыганковым (который в классной форме).
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