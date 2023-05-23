«Сельта» – «Жирона»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 16:06

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры чемпионата Испании «Сельта» – «Жирона», который состоится 23 мая 2023 года

«Сельта»

В турнирной таблице чемпионата Испании на сегодняшний день «кельты» находятся на пятнадцатой строчке. За три тура до окончания текущего сезона Примеры команду отделяют четыре очка от зоны вылета. Расслабляться подопечным Карлуша Карвальяла пока рано. Вспомним несколько матчей с участием «Сельты» за последнее время, чтобы спрогнозировать возможный исход встречи с «Жироной». Четыре игры подряд «небесные» уступают своим оппонентам. С разницей в один мяч «кельты» дома проиграли «оранжевым» из Валенсии.

На прошлых выходных «Сельта» со счётом 1:2 в Бильбао проиграла местным «львам».

«Жирона»

«Жирондинцы» за три тура до окончания чемпионата занимают восьмое место. Ознакомимся с результатами недавних футбольных поединков с участием «бело-красных». Команда может ещё побороться за места, которые позволят принять в следующем сезоне участие в еврокубках. На выезде «Жирона» разошлась миром с командой «Реал Сосьедад». В два гола «жирондинцы» уступали, но уже до перерыва сравняли счёт в игре. Вторая половина встречи прошла без голов.

Дома в матче прошлого тура «бело-красные» проиграли со счётом 1:2 «Вильярреалу».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Сельта» – 2.05

Ничья – 3.45

Победит «Жирона» – 3.80

Победит «Сельта» с форой -1.5 – 3.60

Обе забьют — нет – 2.00

Обе забьют — да – 1.84

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.04

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.81

Статистика

Исходом тотал больше 2.5 голов за игру завершились три личных матча команд из пяти последних

В одном матче из пяти крайних «кельты» одержали победу

За аналогичный период «жирондинцы» взяли верх над своими соперниками в трёх поединках.

Прогноз

В матче третьего тура текущего сезона Ла Лиги на своём поле «бело-красные» потерпели поражение от «небесных» с минимальным счётом. В предстоящем матче «жирондинцы» возьмут реванш. Компания Pinnacle предлагает на победу «Жироны» коэффициент 3.80.