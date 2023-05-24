«Ланс» – «Аяччо» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 18:17

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Ланс» – «Аяччо», который состоится 27 мая 2023 года

«Ланс»

«Ланс» показывает отличные результаты, но уже не имеет реальных шансов догнать « ПСЖ » в гонке за чемпионство. Коллектив занимает второе место с 78 баллами и отстает от парижского гранда на шесть баллов за два тура до конца. В домашнем матче с «Аяячо» коллектив имеет большие шансы на победу, которая еще больше укрепит позицию клуба, которая дает прямую путевку в Лигу чемпионов.

21 мая «Ланс» обыграл на выезде «Лорьян» (3:1), а 12 числа команда обыграла на своем поле «Реймс» (2:1).

«Аяччо»

«Аяччо» давно не побеждает в чемпионате и досрочно вылетел из Лиги 1, а значит, что клубу остается доиграть два тура в Лиге 1. Команда набрала 23 балла и на 10 пунктов отстает от ближайшего соперника. В матче с «Лансом» коллектив мало шансов имеет набрать очки и постарается сыграть от глухой обороны. Тем не менее, поединок будет интересным и напряженным, не оставив зрителей равнодушными.

21 мая «Аяччо» проиграл на своем поле «Ренну» (0:5), а 13 числа с тем же счетом проиграл на выезде « ПСЖ » (0:5).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ланс» – 1.15

Ничья – 7.5

Победит «Аяччо» – 21

Статистика

«Ланс» выиграл девять из десяти последних матчей во всех турнирах

«Аяччо» проиграл девять из десяти последних матчей на выезде

Команды обменялись двумя победами в пяти последних встречах при одной ничьей

Девять из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 3.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.3. Команды между собой играют очень нерезультативно, и мы предполагаем, что в этой встрече также ситуация не поменяется, несмотря на большое преимущество хозяев поля.