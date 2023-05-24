«Монпелье» – «Ницца» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 20:56

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Монпелье» – «Ницца», который состоится 27 мая 2023 года

«Монпелье»

«Монпелье» на высоком уровне завершает сезон и уступил лишь в одном матче из пяти последних туров. Команда поднялась в середину турнирной таблицы, а именно на 12 место с 47 баллами и может спокойно готовиться к следующему сезона. Коллектив постарается на своем поле порадовать болельщиков еще одной победой и даже приблизиться к группе прямых конкурентов, но обойти их по итогу сезона будет очень непросто.

20 мая «Монпелье» уверенно обыграл на выезде «Нант» (3:0), а 14 числа команда поделила очки в поединке с «Лорьяном» (1:1).

«Ницца»

«Ницца» не оправдала ожиданий болельщиков и некоторых экспертов и не смогла пробиться в еврокубковую зону по итогам сезона в Лиге 1. Коллективу остается довольствоваться девятым местом с 52 баллами и возможностью подняться выше только на одну ступеньку, ведь отставание от «Клермона» составляет всего один балл. В выездной встрече с «Монпелье» гостям придется показать свой максимум, чтобы добиться победы, ведь соперник находится в неплохой форме.

21 мая «Ницца» сыграла вничью с «Тулузой» (0:0), а 13 числа команда уступила на выезде «Страсбуру» (0:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Монпелье» – 2.5

Ничья – 3.5

Победит «Ницца» – 2.75

Статистика

«Монпелье» проиграл три из десяти последних матчей в чемпионате Франции

«Ницца» выиграла один из пяти последних выездных поединков

Команды обменялись двумя победами в пяти последних матчах при одном ничейном результате

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.65. Команды часто обмениваются голами и в конце сезона будут достаточно расслаблены, не имея серьезных турнирных заданий.