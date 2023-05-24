«Монпелье» – «Ницца» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Монпелье» – «Ницца», который состоится 27 мая 2023 года
«Монпелье»
«Монпелье» на высоком уровне завершает сезон и уступил лишь в одном матче из пяти последних туров. Команда поднялась в середину турнирной таблицы, а именно на 12 место с 47 баллами и может спокойно готовиться к следующему сезона. Коллектив постарается на своем поле порадовать болельщиков еще одной победой и даже приблизиться к группе прямых конкурентов, но обойти их по итогу сезона будет очень непросто.
20 мая «Монпелье» уверенно обыграл на выезде «Нант» (3:0), а 14 числа команда поделила очки в поединке с «Лорьяном» (1:1).
«Ницца»
«Ницца» не оправдала ожиданий болельщиков и некоторых экспертов и не смогла пробиться в еврокубковую зону по итогам сезона в Лиге 1. Коллективу остается довольствоваться девятым местом с 52 баллами и возможностью подняться выше только на одну ступеньку, ведь отставание от «Клермона» составляет всего один балл. В выездной встрече с «Монпелье» гостям придется показать свой максимум, чтобы добиться победы, ведь соперник находится в неплохой форме.
21 мая «Ницца» сыграла вничью с «Тулузой» (0:0), а 13 числа команда уступила на выезде «Страсбуру» (0:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Монпелье» – 2.5
- Ничья – 3.5
- Победит «Ницца» – 2.75
Статистика
- «Монпелье» проиграл три из десяти последних матчей в чемпионате Франции
- «Ницца» выиграла один из пяти последних выездных поединков
- Команды обменялись двумя победами в пяти последних матчах при одном ничейном результате
- Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.65. Команды часто обмениваются голами и в конце сезона будут достаточно расслаблены, не имея серьезных турнирных заданий.