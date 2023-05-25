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Малком может перейти в «Ньюкасл»

вчера, 09:17

Нападающий «Зенита» Малком может продолжить карьеру в АПЛ.

По данным источника, в подписании бразильца заинтересован «Ньюкасл».

Кроме того, вариант с переходом Малкома рассматривают команды из Лиги 1, Ла Лиги, Серии А и Английской Премьер-Лиги.

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Все комментарии
Тажутин Артур
Тажутин Артур
вчера в 23:15
- Давайте купим воздушный шар, надуем и отпустим.
- Почему отпустим?
- А на фига он нам нужен.
DEIVID_312
DEIVID_312
вчера в 19:29
Непонятно, зачем это питерское дно будущему гранду АПЛ.
ВаняLOVE
ВаняLOVE ответ ОПС (раскрыть)
вчера в 18:44
С какой стати у него большой выбор. Там люди в футболе разбирается. Его очевидные минусы. 1. Лишний вес - это видно на глаз. 2. Потеря скорости, а в АПЛ на таких скоростях как в РПЛ не играют. 3. Там деньги на халяву, как в Зените из бюджета никто платить не будет, дадут раза в 2-3 меньше, пойдет? Не уверен. 4. Так что будет вместе с дружками еще несколько лет доить бюджет РФ.
собакин6762
собакин6762
вчера в 17:12
Ньюкасл попал в ЛЧ , поэтому смысл есть !
Зайниддин
Зайниддин
вчера в 17:06
А он разве не получил российское гражданство или хотел получить? Как буржуи на это смотрят?
xajaks
xajaks
вчера в 14:24
Допустим, я тоже могу перейти в Ньюкасл. А могу и не перейти
112910415
112910415
вчера в 14:21
Нет!
Россияне не клюют на буржуинские пряники!
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 13:38
Не думаю что перейдет, как Зенит ему никто не будет платить, уверен у него зарплата в районе 10 млн евро
ОПС
ОПС
вчера в 12:03
Не обязательно Ньюкасл. Выбор у него очень большой. Так что, если захочет перейти, то думать надо, как бы не прогадать.
Сп62
Сп62
вчера в 11:58
Очередь подождёт. Везде хорошо, а в Зените лучше.
Gorkiy
Gorkiy
вчера в 11:50
Куда он только может перейти.
Juventus CR7
Juventus CR7
вчера в 10:24
Ньюкасл провёл очень сильный сезон. Команда имеющая у себя игроков все среднего уровня так высоко подняться дорогого стоит. А если приобрести ещё парочку топ игроков то команда вполне способна будет претендовать на высшие места. Следующий сезон будет интересно наблюдать за ними
sova147
sova147
вчера в 10:20
Сейчас он в центре внимания Зенита! Прослушать его самого надо?
Futurista
Futurista ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 10:17
Уже выехали...везут целый грузовик)...встречайте...
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:51, ред.
Начало утиных историй с верикальным взлётом и реактивной тягой !)
Головин уже неделю как вылетел в том же направлении , но так ещё и не приземлился.)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:51
Ньюкасл может подогнать хорошую денежку...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 09:35
Типичный шантаж, набивает цену у пропановой кассы!)
Rupertt
Rupertt
вчера в 09:32
Малком прям на слуху сейчас, Второй Месси.
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 09:31
Смысл ему паспорт российский давали?)
rscpbjxuc8r2
rscpbjxuc8r2
вчера в 09:17
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