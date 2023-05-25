Малком может перейти в «Ньюкасл»

Нападающий «Зенита» Малком может продолжить карьеру в АПЛ.
По данным источника, в подписании бразильца заинтересован «Ньюкасл».
Кроме того, вариант с переходом Малкома рассматривают команды из Лиги 1, Ла Лиги, Серии А и Английской Премьер-Лиги.
Нападающий «Зенита» Малком может продолжить карьеру в АПЛ.
По данным источника, в подписании бразильца заинтересован «Ньюкасл».
Кроме того, вариант с переходом Малкома рассматривают команды из Лиги 1, Ла Лиги, Серии А и Английской Премьер-Лиги.
- Почему отпустим?
- А на фига он нам нужен.
- Почему отпустим?
- А на фига он нам нужен.
Россияне не клюют на буржуинские пряники!
Россияне не клюют на буржуинские пряники!
Головин уже неделю как вылетел в том же направлении , но так ещё и не приземлился.)
Головин уже неделю как вылетел в том же направлении , но так ещё и не приземлился.)