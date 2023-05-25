Малком может перейти в «Ньюкасл»

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вчера, 09:17

Нападающий «Зенита» может продолжить карьеру в АПЛ .

По данным источника, в подписании бразильца заинтересован «Ньюкасл».

Кроме того, вариант с переходом Малкома рассматривают команды из Лиги 1, Ла Лиги, Серии А и Английской Премьер-Лиги.