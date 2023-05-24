Агент Малкома ответил на слухи о том, что игрока предложили другим клубам

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вчера, 20:58

Агент нападающего «Зенита» Луис Фернандо Гарсия прокомментировал слухи о том, что услуги его клиента предлагают другим командам.

Информация о том, что Малкома предлагают каким-либо клубам — фейк. Мы ни с кем не общаемся.