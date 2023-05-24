Агент Малкома ответил на слухи о том, что игрока предложили другим клубам

Агент нападающего «Зенита» Малкома Луис Фернандо Гарсия прокомментировал слухи о том, что услуги его клиента предлагают другим командам.
Информация о том, что Малкома предлагают каким-либо клубам — фейк. Мы ни с кем не общаемся.
Ранее сообщалось о том, что агент ведёт переговоры с европейскими клубами. Появлялась информация об интересе к бразильцу со стороны «Арсенала», «Манчестер Сити», «Ньюкасла» и ПСЖ.
"Золотая антилопа" меньше строгала золотых...))
"Золотая антилопа" меньше строгала золотых...))