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Агент Малкома ответил на слухи о том, что игрока предложили другим клубам

вчера, 20:58

Агент нападающего «Зенита» Малкома Луис Фернандо Гарсия прокомментировал слухи о том, что услуги его клиента предлагают другим командам.

Информация о том, что Малкома предлагают каким-либо клубам — фейк. Мы ни с кем не общаемся.

Ранее сообщалось о том, что агент ведёт переговоры с европейскими клубами. Появлялась информация об интересе к бразильцу со стороны «Арсенала», «Манчестер Сити», «Ньюкасла» и ПСЖ.

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Зенит  Малком
Источник: sport24.ru
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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:43
Любят у нас слухи распускать.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:25
Дык кто ж добровольно отстранится от чудодейственного источника пропан-бутана)
"Золотая антилопа" меньше строгала золотых...))
nubom
nubom
вчера в 21:16
Ну, давайте еще раз прослушаем автоответчик телефона агента...
Viollator
Viollator
вчера в 21:13
Здесь налоги меньше, но там зарплата больше.
протон
протон
вчера в 21:05
А толку ему уезжать с росс паспортом? конкурентов в РПЛ ему нет.
Гость
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