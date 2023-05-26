Творец истории «Брайтона». Страстный итальянец

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вчера, 22:43

Де Дзерби вывел «Брайтон» в Лигу Европы впервые в истории.

Роберто Де Дзерби всегда был мечтателем. Известны истории, когда он, будучи тренером «Сассуоло», держал рядом с кроватью блокнот и ручку. Даже когда он спал, ему снился футбол, и если какая-то идея, пришедшая во сне, ему казалась очень интересной, он тут же ее записывал. Разумеется, со временем и накопленным опытом подход меняется, трансформируется, но Де Дзерби все еще можно считать увлеченным романтиком. Наставник в интервью ESPN говорил:

Мне нравится владеть мячом, наслаждаться этим, стараться, чтобы твоя команда на поле была главным героем, работать страстно, с амбициями, стремиться к мечте.

Прорыв Де Дзерби с «Брайтоном» стал одной из главных тем сезона-2022/23 в Англии. В статистической истории отметится чемпионство «Манчестер Сити» и названия трех клубов, которые вылетят из АПЛ . Но для тех, кто смотрел Премьер-Лигу внимательно, она запомнится еще и игрой «Брайтона». Через восемь месяцев после прихода к руководству командой Де Дзерби обеспечил впервые в истории «чаек» выход в еврокубки.

Путь к результату

Для человека, который привык двигаться быстро, Де Дзерби на удивление медленно стартовал. Его работа в «Брайтоне» началась с двух ничьих и трех поражений. А потом случился разгром «Челси» со счетом 4:1. Видение футбола Де Дзерби стало оправдываться. Команда добилась еще ряда примечательных результатов, включая победы над «Манчестер Юнайтед», «Ливерпулем», недавний разгром «Арсенала» (3:0), который показал, что «канонирам» рано думать о чемпионстве. Потом была ничья с уже чемпионским «Манчестер Сити». А на каком-то этапе «Брайтон» даже участвовал в гонке за Лигу чемпионов. По крайней мере, его шансы всерьез рассматривались.

На игру южан под началом Де Дзерби обращали внимание его коллеги по ходу всего сезона. Команду хвалили и даже восторгались ею. В марте Гвардиола говорил, что «Де Дзерби меняет английский футбол и показывает замечательную игру». В конце апреля Лопетеги заявлял, что «Брайтон» играет в лучший футбол в мире, а два дня спустя его «Вулверхэмптон» уступил «чайкам» со счетом 0:6.

Данный разгром потом прокомментировал Клопп, сказав, что «это было невероятно, „Брайтон“ сыграл один из лучших матчей, которые я когда-либо видел». Томас Франк из «Брентфорда» говорил, что «Де Дзерби выполняет первоклассную работу», а Артета признал, что ему очень нравится смотреть игры «Брайтона». Сказал он это прямо перед поражением со счетом 0:3.

Сам итальянец со всей скромностью воспринимает эту похвалу.

Когда люди говорят о нашем стиле игры, они не имеют в виду Де Дзерби. Не я играю на поле. Люди так говорят, потому что у меня отличные игроки. Я сам был футболистом, поэтому очень хорошо понимаю, как нужно относиться к похвале. И я знаю, что это все – заслуга моих футболистов.

Тренерский путь

В качестве игрока Де Дзерби не хватал звезд с неба. За 15-летнюю карьеру он прошел через десять клубов в Италии, заглядывал даже в Румынию, а в 2013 году начал тренерскую работу с команды «Дарфо Боарио» в Серии D. Затем в Серии С принял «Фоджу», откуда прыгнул в сентябре 2016 года в «Палермо», в Серию А. Но это был плохой опыт, он продержался там всего 13 матчей.

Позже Де Дзерби скажет, что слишком рано ухватился за эту возможность и очень нервничал, потому что воспринимал это как единственный шанс добиться успеха на высшем уровне. В «Беневенто» он уже работал спокойнее, но спасти команду от вылета из Серии А не получилось. Зато уже тогда он завоевал репутацию тренера, который прививает привлекательный атакующий футбол. В 2018-м к Де Дзерби обратился «Сассуоло». Кевин-Принс Боатенг утверждает:

Я очень хотел поработать с Де Дзерби. Думаю, он гениален в своем видении футбола. Все отзываются о нем очень хорошо, что ненормально. Обычно 50 человек говорят обо мне очень хорошо, еще 50 – очень плохо. А если о тебе все 100 говорят хорошо, это нечто необычное.

За три сезона в «Сассуоло» Де Дзерби отточил свою философию и стиль, переключаясь между схемами 4-2-3-1 и 4-3-3 с обилием атакующих действий. Во втором и третьем сезоне пребывания в клубе Де Дзерби брал восьмые места. В 2021 году итальянец принял донецкий «Шахтёр», где проработал до лета 2022-го.

Интересно, что в июле прошлого года он отклонил предложение «Болоньи», потому что не хотел смещать с позиции главного тренера очень уважаемого им Синишу Михайловича. Боровшийся с лейкемией Михайлович покинул «Болонью» в сентябре, а в декабре его не стало. Де Дзерби принял предложение «Брайтона», куда он пришел без каких-то конкретных ожиданий. Рулевой дал комментарий:

Когда ты работаешь в другой стране, то сосредоточен только на своей команде и игроках. Но нужно лучше понимать лигу. Я бы очень хотел хорошо говорить по-английски, чтобы все понимать. Здесь другая страна, другие игроки, другой стиль игры, разные тренеры. Нужно провести здесь сто матчей, чтобы все это хорошо понять.

Страсть во всем

Страсть? Если вы в футболе работаете без страсти, думаю, у вас ничего не получится. Фанаты все понимают, они подсознательно видят, есть у вас страсть в работе или нет.

Эмоциональность Де Дзерби порой переходила границы. В этом сезоне у него две красные карточки и четыре желтые. И это он считает неплохим результатом. Итальянец говорит:

В прошлом я был еще хуже! Сейчас стал спокойнее. Я понимаю, что нужно быть более расслабленным, чтобы сохранять свой уровень. Хотя, возможно, иногда меня захлестывает, и я возвращаюсь в прошлое.

Раз за разом в прессе всплывают истории о страстном и эмоциональном выступлении Де Дзерби в раздевалке после матчей или в перерывах. Их можно разбирать на цитаты или транслировать отдельно в качестве мотивационных роликов. Вспоминали, что итальянец был в ярости в перерыве четвертьфинального матча Кубка Англии с «Гримсби», когда его команда вела со счетом 1:0 и все контролировала. Ярость Де Дзерби заключалась в том, что коллектив должен был побеждать 5:0 или 6:0, но не 1:0. Та встреча закончилась со счетом 5:0. Дэнни Уэлбек высказался:

С первого дня он впечатлял харизмой и страстью к игре. У него наметанный глаз в отношении мельчайших деталей. Он замечает каждый пас, каждое движение. Он сделал лучше многих игроков, потому что дает возможность каждому выйти на поле и показать максимум.

Высокая оценка

Действительно, Де Дзерби хвалят все, им восхищаются и игроки, и тренеры, и эксперты, и болельщики. Сам итальянец считает залогом такого отношения всего одно качество, но главное – честность. Специалист заявил:

Я верю в то, что нужно всегда оставаться верным себе. Хочу всегда быть честным и понятным. Хочу быть самим собой в любой ситуации. Когда мы выигрываем, когда проигрываем.

Легенда «Брайтона» Гленн Мюррей, забивший 103 мяча в 259 матчах, отметил:

Мне нравится его безжалостность, его энергия, я думаю, что он воплощает в себе все, что хочет видеть клуб в своем тренере. Я бы хотел поиграть под его руководством. Манера игры этой команды очень впечатляет. И его стиль комфортен для нападающего, так что было бы приятно сыграть в атаке такого коллектива.

Уэлбек добавил:

Он оказал огромное влияние на игру. Хотя это было непросто, потому что у нас до него был хороший тренер. Но Роберто невероятен. И вы на поле видите только 20 процентов от того, какую работу он проделывает. А его вклад – во всем. С ним мы все на поле должны действовать синхронно. Он не хочет, чтобы мы ошибались, но понимает ошибки, потому что у каждого есть право на это. И каждый игрок понимает свою роль. Он создает удивительно красивый стиль футбола, который всем нравится. Но это еще не наш максимум. Мы работаем на тренировках над совершенствованием стиля.

Де Дзерби сочетает в себе тягу к максимализму с трезвой оценкой возможностей. Он видел, что команда может дотянуться до Лиги Европы, и втащил ее туда. И нужно стремиться к новым целям, которые состоят и из конкретных результатов, и из совершенного стиля. Де Дзерби сказал: