«Алкмар Занстрек» – ПСВ: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 18:19

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Эредивизи чемпионата Нидерландов «Алкмар Занстрек» – ПСВ , который состоится 28 мая 2023 года

«Алкмар Занстрек»

В турнирной таблице чемпионата Нидерландов АЗ на данный момент занимает четвёртое. Игра с командой из Эйндховена станет заключительной в текущем сезоне. АЗ ещё может, в случае победы, претендовать на третье место. «Сырным фермерам» нужна победа команды «Твенте» над «Аяксом». До определённого момента АЗ делал успехи на международной арене. «Молотобойцы» выбили «Алкмар Занстрек» в полуфинале Лиги конференций УЕФА .

В прошлом туре Эредивизи на выезде «фермеры» обыграли «Неймеген» со счётом 3:0.

ПСВ

Команда из Эйндховена в турнирной таблице чемпионата находится на второй строчке. «Аякс» ещё может догнать ПСВ , поэтому в предстоящем матче три очка нужны «крестьянам». Рассмотрим недавние матчи ПСВ за последнее время. С февраля месяца «красно-белые» не уступают своим соперникам. В гостях с минимальным счётом ПСВ выиграл у «Спарты» в матче 31-го тура. С разницей в один мяч «красно-белая армия» взяла верх над «Фортуной».

Ничейным исходом завершилась игра прошлого тура с «Херенвеном» (3:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Алкмар Занстрек» – 2.65

Ничья – 3.80

Победит ПСВ – 2.45

– 2.45 Победит ПСВ с форой -1 – 3.50

с форой -1 – 3.50 Обе забьют — нет – 2.66

Обе забьют — да – 1.44

Тотал голов больше 3.5 голов – 2.20

Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.65

Статистика

Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом: обе забьют – нет

В пяти футбольных поединках из десяти последних АЗ выиграл

выиграл За аналогичный период ПСВ обыграл своих оппонентов в восьми матчах.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает коэффициент 3.80 на ничью в предстоящей игре. Как одной команде, так и другой нужна победа в предстоящей игре. «Сырные фермеры» с «красно-белыми» находятся примерно на одном уровне. Борьба в данном поединке будет серьёзная.