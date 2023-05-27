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«Алкмар Занстрек» – ПСВ: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 18:19
«Алкмар Занстрек» – ПСВ: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Эредивизи чемпионата Нидерландов «Алкмар Занстрек» – ПСВ, который состоится 28 мая 2023 года

«Алкмар Занстрек»

В турнирной таблице чемпионата Нидерландов АЗ на данный момент занимает четвёртое. Игра с командой из Эйндховена станет заключительной в текущем сезоне. АЗ ещё может, в случае победы, претендовать на третье место. «Сырным фермерам» нужна победа команды «Твенте» над «Аяксом». До определённого момента АЗ делал успехи на международной арене. «Молотобойцы» выбили «Алкмар Занстрек» в полуфинале Лиги конференций УЕФА.

В прошлом туре Эредивизи на выезде «фермеры» обыграли «Неймеген» со счётом 3:0.

ПСВ

Команда из Эйндховена в турнирной таблице чемпионата находится на второй строчке. «Аякс» ещё может догнать ПСВ, поэтому в предстоящем матче три очка нужны «крестьянам». Рассмотрим недавние матчи ПСВ за последнее время. С февраля месяца «красно-белые» не уступают своим соперникам. В гостях с минимальным счётом ПСВ выиграл у «Спарты» в матче 31-го тура. С разницей в один мяч «красно-белая армия» взяла верх над «Фортуной».

Ничейным исходом завершилась игра прошлого тура с «Херенвеном» (3:3).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Алкмар Занстрек» – 2.65
  • Ничья – 3.80
  • Победит ПСВ – 2.45
  • Победит ПСВ с форой -1 – 3.50
  • Обе забьют — нет – 2.66
  • Обе забьют — да – 1.44
  • Тотал голов больше 3.5 голов – 2.20
  • Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.65

Статистика

  • Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом: обе забьют – нет
  • В пяти футбольных поединках из десяти последних АЗ выиграл
  • За аналогичный период ПСВ обыграл своих оппонентов в восьми матчах.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает коэффициент 3.80 на ничью в предстоящей игре. Как одной команде, так и другой нужна победа в предстоящей игре. «Сырные фермеры» с «красно-белыми» находятся примерно на одном уровне. Борьба в данном поединке будет серьёзная.

Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 19:15
Аякс лучше по разнице (50 против 48 на сегодня) и как бы тут ПСВ просто доехать до свистка без резких выпадов и обострений. Думаю, можно будет увидеть куда более осторожный подход к матчу со стороны гостей, которым одного балла более чем достаточно будет. К тому же и против АЗ не пойду, команда Янсена отлично организована и явлчется третьей в лиге по надёжности тылов. Также и личные встречи за последние 4 года (6:1) отчётливо демонстрируют преимущество команды Янсена, которые и в Эйндховене сумели выиграть в этом сезоне 1:0.
Гость
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