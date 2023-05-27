«Гронинген» – «Спарта»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 19:30

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Эредивизи чемпионата Нидерландов «Гронинген» – «Спарта», который состоится 28 мая 2023 года

«Гронинген»

«Гордость Севера» в турнирной таблице чемпионата Нидерландов занимает на данный момент семнадцатое место. Следующий сезон команда проведёт в Первом дивизионе. Предлагаем ознакомиться с результатами недавних матчей с участием «бело-зелёной армии». Три месяца команда не радует своих болельщиков победами. Ничью раскатал «Гронинген» с командой «Гоу Эхед Иглс» в 31-ом туре чемпионата (1:1). На своём поле с разницей в один гол «Гордость Севера» уступила «Аяксу» (2:3).

На прошлых выходных с разгромным счётом 6:0 «зелёно-белая армия» выиграла у «Гронингена».

«Спарта»

В Эредивизи «Спарта» находится на шестой строчке турнирной таблицы. Команда отобралась в плей-офф Высшей лиги. Вспомним несколько футбольных поединков команды из Роттердама. ПСВ выиграл с минимальным счётом на выезде у «Спарты». С разницей в один мяч подопечные Мориса Стейна уступили в позапрошлом туре «Волендаму».

С большим счётом на прошлых выходных «Спарта» взяла верх над «Камбуром» (4:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Гронинген» – 3.15

Ничья – 3.65

Победит «Спарта» – 2.18

Победит «Спарта» с форой -1 – 3.50

Обе забьют — нет – 2.41

Обе забьют — да – 1.55

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.62

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.26

Статистика

Четыре личных матча команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру

В четырёх поединках из пяти крайних «Гронинген» проиграл

«Спарта» из пяти последних матчей уступила своим соперникам в двух встречах.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.18 на победу «Спарты». В игре первого круга команда из Роттердама выиграла у «бело-зелёной армии». На выезде обыграть оппонента будет сложнее, но «Спарта» справится.