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«Арсенал» готов вложить в трансферы 200 млн фунтов ради чемпионства. В списке – Райс, Кайседо и Маунт

вчера, 20:10
«Арсенал»

Летом планируется масштабная кампания.

В «Арсенале» начинается решающий этап строительства команды, который и определит ранг «канониров» на ближайшие годы. Первые шаги перестройки принесли плоды – причем выхлоп даже сильнее, чем ожидалось. Хотя стоит понимать, что отчасти такой подъем объясняется неконтролируемыми факторами: свежестью эмоций, куражом, азартом от конкуренции с «Ман Сити». Чтобы закрепить успех нужны трансферы и более глубокая скамейка – анализируем, на кого «пушкари» будут охотиться летом.

Приоритет – опорной зоне

В шорт-листе гранда – сразу два опорника из Английской Премьер-Лиги. Приоритет отдается Деклану Райсу из «Вест Хэма», слухи об интересе к нему ходили еще с начала марта – подписать хочет лично главный тренер Микель Артета. К слову, за Деклана еще придется побороться – на игрока также претендуют «Челси», «Ман Сити», «Бавария» и «Юнайтед».

К счастью для лондонцев, сам полузащитник хочет покинуть «Вест Хэм», так как не видит прогресса команды и хочет играть на топ-уровне. К слову, есть другая проблема – требования «молотобойцев» по сумме компенсации. Боссы клуба начали торги с цифры в 100 миллионов фунтов (позднее фигурировали 120 млн), которая для представителей «канониров» кажется неприемлемой – клуб планировал потратить летом на усиление до 150 млн. Как следствие, «Арсенал» старается сбить сумму до 92 млн.

В связке с Декланом рассматривается приобретение опорника «Брайтона» Мойсеса Кайседо. Учитывая, что «чайки» недавно продлили с футболистом контракт до 2027 года, сэкономить на отступных не получится – от МЮ коллектив требовал 70 млн фунтов.

«Канониры» рассматривают эти две сделки в качестве усиления под ЛЧ, так что уступать не намерены. При такой постановке вопроса все сводится к тому, сколько лондонцы сумеют выручить от продажи своих игроков. Прямо сейчас в числе тех, с кем коллектив готов расстаться, есть Гранит Джака, Эмиль Смит-Роу, Фоларин Балогун, Николя Пепе, Киран Тирни, Нуну Тавареш и несколько других.

Свежая кровь в группе атаки

Второе направление трансферной кампании на лето – усиление нападения. В этой части тоже есть приоритетная цель: Мэйсон Маунт из «Челси». В желании самого англичанина найти более сильную команду можно не сомневаться – его нынешний коллектив при новых владельцах потерял идентичность, стал закупать игроков, которые только успели сверкнуть. Когда в «Челси» выстроится что-то цельное, совсем непонятно – куда логичнее сделать выбор в пользу «Арсенала».

Правда, борьба за полузащитника будет ожесточенная – конкурировать придется с «Ливерпулем». «Красные» запустили ситуацию с центром поля, поэтому претендовать на Мэйсона будут до последнего – попытки договориться предпринимаются с зимы. Потенциальный ценник – 50-70 млн фунтов, хотя конкуренция между претендентами может его повысить. К тому же в гонку включился МЮ.

С разной степенью конкретики появляются инсайды об интересе к вингерам: Рафинье из «Барсы», Муссе Диаби из «Байера» и 17-летнему игроку «Коринтианса» Педро.

С кем-то придется расстаться

Как и отмечалось ранее, ради подписания большинства трансферных целей «Арсеналу» необходимо заработать на продаже своих игроков. «Канониры» готовы отпустить Гранита Джаку – если получится приобрести Кайседо и Райса, это будет большой шаг вперед. Над трансфером швейцарского хавбека работает «Байер» — «пушкари» согласны на компенсацию в размере 15 миллионов евро. «Фармацевтов» такие условия устраивают, плюс почти согласовали с хавбеком условия контракта.

Настолько же близок к уходу из «Арсенала» защитник Киран Тирни. После подписания Александра Зинченко Киран присел на скамейку и стал игроком ротации. Поскольку ему не удается стать частью игровой концепции Микеля Артеты, смысла держать латераля просто нет.

Больше настораживает желание «пушкарей» расстаться со своими проспектами – в список на продажу попали в том числе Эдвард Нкетиа и Фоларин Балогун. Первый хорошо заменил Жезуса, пока тот восстанавливался от травмы, второй на правах аренды играет за «Реймс» — успел забить 20 мячей в 35 матчах Лиги 1. В то же время на Фоларина претендуют такие клубы, как «Милан», «Интер», «Монако» и «Лейпциг», а компенсация может составить 40 млн евро.

Также в списке на продажу есть Николя Пепе – французский вингер не оправдывает ожиданий, а его сезон за «Лилль» перед переходом в «Арсенал» так и остается лучшим в карьере.

Эдегора и Ко нельзя отпускать

Усиление – это только полдела. Намного важнее сохранить тех, кто стал фундаментом для нового «Арсенала». После такого яркого сезона охота откроется и на Сака, и на Мартинелли, и на Эдегора. Мартинелли лондонцы успели продлить – вместе с ним контракт до 2027 года подписал центральный защитник Габриэль Магальяес (тоже важный игрок для Артеты). Близки к завершению переговоры с Рамсдейлом и Букайо.

Остается только обезопасить себя от потери центрбека Салиба и капитана Мартина Эдегора. Предметной информации по этому поводу еще нет – но и сами контракты рассчитаны до 2024 и 2025 года соответственно.

Ключевой проблемой, из-за которой «Арсенал» в итоге стал вторым, была глубина скамейки – топ-исполнителей, которые отвечают требованиям тренера, у «канониров» куда меньше, чем у «Сити». Однако при грамотных действиях на рынке в течение нескольких сезонов этот недостаток можно устранить.

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Все комментарии
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 08:43, ред.
Томиясу в самоотдаче хорош, как игрок ротации сгодится , а Нкетиа хорош в подыгрыше, хорош открывается и видит свободные зоны, хорош в дриблинге. С этими двумя игроками не стоило бы спешить, может пригодятся клубу.
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:22
Спасибо автору за статью про мой любимый клуб, но все же немного поправлю...с Сака и Рамсдейлом уже продлили контракты и сейчас ведутся переговоры с Эдегором и Салиба!
Завтра Гранит Джака проведет свой последний матч за Арсенал. Артета уже дал свое добро на уход швейцарца. Еще ходят разговоры о том, что если Сити не сумеет договориться с Гюндоганом о продлении контракта, то Артета готов убедить немца перейти в Арсенал. И вот если Арсенал подпишет Райса Кайседо и Гюндогана, то нас модет покинуть и Томас Парти!
Еще Артета хочет приобрести Канселу,т.к Тирни скорее всего покинет команду(а жаль, я бы лучше продал Зинченко). Помимо шотлантца на трансфер должны выставить Холдинга,Балогуна, Пепе, Тавареша, Лаконгу, а так же при определенных обстоятелствах Томиясу и Нкетиа....короче, откроется ТО тогда всё и узнаем
112910415
112910415
вчера в 22:10
На кураже - то как славно шли... (
simon_3d
simon_3d
вчера в 21:43
Маунт плохой вариант. Райс и Кайседо отлично, но они вроде игроки одного амплуа, тут если выбирать, то лучше Кайседо, так как Райс вроде относительно давно топ, но его никто не покупает, как бы не получился второй Дели Алли. Еще бы в центр обороны человечка и на позицию форварда, и можно побороться за чемпионство.
aNOOBis
aNOOBis
вчера в 21:36
О продление контракта с Букайо объявили официально аж 23 мая.
Bom Bom
Bom Bom
вчера в 20:52
Вполне адекватный план на лето. В идеале, конечно, еще усилить центр обороны и добавить разнообразия атаке, продав балласт.
Гость
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