«Арсенал» готов вложить в трансферы 200 млн фунтов ради чемпионства. В списке – Райс, Кайседо и Маунт

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вчера, 20:10

Летом планируется масштабная кампания.

В «Арсенале» начинается решающий этап строительства команды, который и определит ранг «канониров» на ближайшие годы. Первые шаги перестройки принесли плоды – причем выхлоп даже сильнее, чем ожидалось. Хотя стоит понимать, что отчасти такой подъем объясняется неконтролируемыми факторами: свежестью эмоций, куражом, азартом от конкуренции с «Ман Сити». Чтобы закрепить успех нужны трансферы и более глубокая скамейка – анализируем, на кого «пушкари» будут охотиться летом.

Приоритет – опорной зоне

В шорт-листе гранда – сразу два опорника из Английской Премьер-Лиги. Приоритет отдается Деклану Райсу из «Вест Хэма», слухи об интересе к нему ходили еще с начала марта – подписать хочет лично главный тренер Микель Артета. К слову, за Деклана еще придется побороться – на игрока также претендуют «Челси», «Ман Сити», «Бавария» и «Юнайтед».

К счастью для лондонцев, сам полузащитник хочет покинуть «Вест Хэм», так как не видит прогресса команды и хочет играть на топ-уровне. К слову, есть другая проблема – требования «молотобойцев» по сумме компенсации. Боссы клуба начали торги с цифры в 100 миллионов фунтов (позднее фигурировали 120 млн), которая для представителей «канониров» кажется неприемлемой – клуб планировал потратить летом на усиление до 150 млн. Как следствие, «Арсенал» старается сбить сумму до 92 млн.

В связке с Декланом рассматривается приобретение опорника «Брайтона» Мойсеса Кайседо. Учитывая, что «чайки» недавно продлили с футболистом контракт до 2027 года, сэкономить на отступных не получится – от МЮ коллектив требовал 70 млн фунтов.

«Канониры» рассматривают эти две сделки в качестве усиления под ЛЧ , так что уступать не намерены. При такой постановке вопроса все сводится к тому, сколько лондонцы сумеют выручить от продажи своих игроков. Прямо сейчас в числе тех, с кем коллектив готов расстаться, есть Гранит Джака, Эмиль Смит-Роу, Фоларин Балогун, Николя Пепе, Киран Тирни, Нуну Тавареш и несколько других.

Свежая кровь в группе атаки

Второе направление трансферной кампании на лето – усиление нападения. В этой части тоже есть приоритетная цель: Мэйсон Маунт из «Челси». В желании самого англичанина найти более сильную команду можно не сомневаться – его нынешний коллектив при новых владельцах потерял идентичность, стал закупать игроков, которые только успели сверкнуть. Когда в «Челси» выстроится что-то цельное, совсем непонятно – куда логичнее сделать выбор в пользу «Арсенала».

Правда, борьба за полузащитника будет ожесточенная – конкурировать придется с «Ливерпулем». «Красные» запустили ситуацию с центром поля, поэтому претендовать на Мэйсона будут до последнего – попытки договориться предпринимаются с зимы. Потенциальный ценник – 50-70 млн фунтов, хотя конкуренция между претендентами может его повысить. К тому же в гонку включился МЮ .

С разной степенью конкретики появляются инсайды об интересе к вингерам: Рафинье из «Барсы», Муссе Диаби из «Байера» и 17-летнему игроку «Коринтианса» Педро.

С кем-то придется расстаться

Как и отмечалось ранее, ради подписания большинства трансферных целей «Арсеналу» необходимо заработать на продаже своих игроков. «Канониры» готовы отпустить Гранита Джаку – если получится приобрести Кайседо и Райса, это будет большой шаг вперед. Над трансфером швейцарского хавбека работает «Байер» — «пушкари» согласны на компенсацию в размере 15 миллионов евро. «Фармацевтов» такие условия устраивают, плюс почти согласовали с хавбеком условия контракта.

Настолько же близок к уходу из «Арсенала» защитник Киран Тирни. После подписания Александра Зинченко Киран присел на скамейку и стал игроком ротации. Поскольку ему не удается стать частью игровой концепции Микеля Артеты, смысла держать латераля просто нет.

Больше настораживает желание «пушкарей» расстаться со своими проспектами – в список на продажу попали в том числе Эдвард Нкетиа и Фоларин Балогун. Первый хорошо заменил Жезуса, пока тот восстанавливался от травмы, второй на правах аренды играет за «Реймс» — успел забить 20 мячей в 35 матчах Лиги 1. В то же время на Фоларина претендуют такие клубы, как «Милан», «Интер», «Монако» и «Лейпциг», а компенсация может составить 40 млн евро.

Также в списке на продажу есть Николя Пепе – французский вингер не оправдывает ожиданий, а его сезон за «Лилль» перед переходом в «Арсенал» так и остается лучшим в карьере.

Эдегора и Ко нельзя отпускать

Усиление – это только полдела. Намного важнее сохранить тех, кто стал фундаментом для нового «Арсенала». После такого яркого сезона охота откроется и на Сака, и на Мартинелли, и на Эдегора. Мартинелли лондонцы успели продлить – вместе с ним контракт до 2027 года подписал центральный защитник Габриэль Магальяес (тоже важный игрок для Артеты). Близки к завершению переговоры с Рамсдейлом и Букайо.

Остается только обезопасить себя от потери центрбека Салиба и капитана Мартина Эдегора. Предметной информации по этому поводу еще нет – но и сами контракты рассчитаны до 2024 и 2025 года соответственно.

Ключевой проблемой, из-за которой «Арсенал» в итоге стал вторым, была глубина скамейки – топ-исполнителей, которые отвечают требованиям тренера, у «канониров» куда меньше, чем у «Сити». Однако при грамотных действиях на рынке в течение нескольких сезонов этот недостаток можно устранить.