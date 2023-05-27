«Твенте» – «Аякс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 21:12

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Эредивизи чемпионата Нидерландов «Твенте» – «Аякс», который состоится 28 мая 2023 года

«Твенте»

За тур до окончания текущего сезона Эредивизи «Твенте» уже отобрался в плей-офф Высшей лиги. В трёх своих крайних матчах «Тюккерс» одержал уверенные победы, не пропустив ни одного гола. Три гола забила «Гордость Востока» команде «Эммен». Ворота «Неймегена» футбольный клуб из Энсхеде поразил четыре раза в матче позапрошлого тура.

На прошлых выходных «Твенте» выиграл на выезде у «Валвейка» со счётом 5:0.

«Аякс»

Амстердамский футбольный клуб в турнирной таблице чемпионата занимает третье место. У команды есть шансы пододвинуть ПСВ со второй строчки турнирной таблицы. В трёх крайних футбольных поединках «Аякс» не уступал своим оппонентам. Ничейным исходом завершилась игра 31-го тура Эредивизи с командой АЗ . С разницей в один мяч «аяксиды» одержали победу над «Гронингеном» на выезде.

21 мая «Аякс» выиграл со счётом 3:1 команду «Утрехт».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Твенте» – 3.95

Ничья – 4.20

Победит «Аякс» – 1.79

Победит «Аякс» с форой -1.5 – 2.77

Обе забьют — нет – 2.66

Обе забьют — да – 1.44

Тотал голов больше 3.5 голов – 2.05

Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.77

Статистика

Три крайние очные встречи завершились исходом: обе забьют – нет

Одно поражение потерпел «Твенте» в пяти последних матчах

За тот же период «Аякс» уступил в двух поединках.

Прогноз

В трёх последних личных матчах команд «Твенте» не забивает «Аяксу». Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.66 на исход: обе забьют – нет.