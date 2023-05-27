«Твенте» – «Аякс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Эредивизи чемпионата Нидерландов «Твенте» – «Аякс», который состоится 28 мая 2023 года
«Твенте»
За тур до окончания текущего сезона Эредивизи «Твенте» уже отобрался в плей-офф Высшей лиги. В трёх своих крайних матчах «Тюккерс» одержал уверенные победы, не пропустив ни одного гола. Три гола забила «Гордость Востока» команде «Эммен». Ворота «Неймегена» футбольный клуб из Энсхеде поразил четыре раза в матче позапрошлого тура.
На прошлых выходных «Твенте» выиграл на выезде у «Валвейка» со счётом 5:0.
«Аякс»
Амстердамский футбольный клуб в турнирной таблице чемпионата занимает третье место. У команды есть шансы пододвинуть ПСВ со второй строчки турнирной таблицы. В трёх крайних футбольных поединках «Аякс» не уступал своим оппонентам. Ничейным исходом завершилась игра 31-го тура Эредивизи с командой АЗ. С разницей в один мяч «аяксиды» одержали победу над «Гронингеном» на выезде.
21 мая «Аякс» выиграл со счётом 3:1 команду «Утрехт».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Твенте» – 3.95
- Ничья – 4.20
- Победит «Аякс» – 1.79
- Победит «Аякс» с форой -1.5 – 2.77
- Обе забьют — нет – 2.66
- Обе забьют — да – 1.44
- Тотал голов больше 3.5 голов – 2.05
- Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.77
Статистика
- Три крайние очные встречи завершились исходом: обе забьют – нет
- Одно поражение потерпел «Твенте» в пяти последних матчах
- За тот же период «Аякс» уступил в двух поединках.
Прогноз
В трёх последних личных матчах команд «Твенте» не забивает «Аяксу». Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.66 на исход: обе забьют – нет.