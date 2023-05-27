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«Твенте» – «Аякс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 21:12
«Твенте» – «Аякс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Эредивизи чемпионата Нидерландов «Твенте» – «Аякс», который состоится 28 мая 2023 года

«Твенте»

За тур до окончания текущего сезона Эредивизи «Твенте» уже отобрался в плей-офф Высшей лиги. В трёх своих крайних матчах «Тюккерс» одержал уверенные победы, не пропустив ни одного гола. Три гола забила «Гордость Востока» команде «Эммен». Ворота «Неймегена» футбольный клуб из Энсхеде поразил четыре раза в матче позапрошлого тура.

На прошлых выходных «Твенте» выиграл на выезде у «Валвейка» со счётом 5:0.

«Аякс»

Амстердамский футбольный клуб в турнирной таблице чемпионата занимает третье место. У команды есть шансы пододвинуть ПСВ со второй строчки турнирной таблицы. В трёх крайних футбольных поединках «Аякс» не уступал своим оппонентам. Ничейным исходом завершилась игра 31-го тура Эредивизи с командой АЗ. С разницей в один мяч «аяксиды» одержали победу над «Гронингеном» на выезде.

21 мая «Аякс» выиграл со счётом 3:1 команду «Утрехт».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Твенте» – 3.95
  • Ничья – 4.20
  • Победит «Аякс» – 1.79
  • Победит «Аякс» с форой -1.5 – 2.77
  • Обе забьют — нет – 2.66
  • Обе забьют — да – 1.44
  • Тотал голов больше 3.5 голов – 2.05
  • Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.77

Статистика

  • Три крайние очные встречи завершились исходом: обе забьют – нет
  • Одно поражение потерпел «Твенте» в пяти последних матчах
  • За тот же период «Аякс» уступил в двух поединках.

Прогноз

В трёх последних личных матчах команд «Твенте» не забивает «Аяксу». Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.66 на исход: обе забьют – нет.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.RuФото: фк аякс
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