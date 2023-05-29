«Будё-Глимт» – «Викинг»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 16:07

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Элитсерии чемпионата Норвегии «Будё-Глимт» – «Викинг», который состоится 29 мая 2023 года

«Будё-Глимт»

«Глимт» в турнирной таблице Элитсерии находится на данный момент на первой строчке. Ознакомимся с результатами недавних футбольных поединков с участием «жёлтых». В пяти матчах к ряду «Будё-Глимт» выигрывает своих оппонентов. 7 мая в матче 5-го тура чемпионата Норвегии «Глимт» взял верх над «Лиллестрёмом» на их поле. С одинаковым счётом 3:2 «жёлтые» обыграли «Русенборг» и «Тромсё».

25 мая в сухую, забив три гола в ворота соперника, «Будё-Глимт» выиграл у команды «Мосджоэн» в 1/64 Кубка Норвегии.

«Викинг»

«Викинги» на сегодняшний день занимают второе место в чемпионате Норвегии. Семь матчей подряд «тёмно-синие» не уступают своим соперникам. На выезде с разницей в один мяч «Викинг» выиграл у «Саннефьёрда» в матче 6-го тура Элитсерии. На своём поле, проигрывая после первого тайма со счётом 0:2, «викинги» одержали победу над командой «Одд» (3:2).

В 1/64 плей-офф Кубка Норвегии «тёмно-синие» со счётом 5:0 выиграли у футбольного клуба «Форус ог Гаусэл».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Будё-Глимт» – 1.40

Ничья – 5.20

Победит «Викинг» – 6.80

Победит «Будё-Глимт» с форой -1.5 – 2.00

Обе забьют — нет – 2.23

Обе забьют — да – 1.63

Тотал голов больше 3.5 голов – 2.05

Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.77

Статистика

Одно поражение потерпели «жёлтые» в десяти крайних матчах

За аналогичный период «викинги» уступили в двух поединках

Три очные встречи из пяти последних завершились исходом: обе забьют – да.

Прогноз

Крайняя встреча соперников завершилась со счётом 5:3 в пользу «Глимта». Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.05 на тотал больше 3.5 голов в матче. На двоих «жёлтые» с «викингами» не меньше четырёх голов забьют.