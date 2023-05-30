АИК – «Кальмар»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 01:04

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Аллсвенсканы чемпионата Швеции АИК – «Кальмар», который состоится 4 июня 2023 года

АИК

«Gnaget» в турнирной таблице чемпионата Швеции занимает на данный момент предпоследнее место. После десяти матчей команда набрала шесть очков и одержала пока только одну победу. Семь матчей к ряду АИК не радует победами своих поклонников. Ничейным исходом завершилась домашняя игра с «Гётеборгом» (2:2). На выезде с разницей в один мяч «Gnaget» уступил «Дегерфорсу».

На прошлых выходных с минимальным счётом «Юргорден» взял верх над командой АИК .

«Кальмар»

В турнирной таблице Аллсвенсканы «Кальмар» находится на шестой строчке. Вспомним несколько матчей с участием «красных братьев» за последнее время. 14 мая в матче 8-го тура чемпионата Швеции «красно-белые» дома уступили «Броммапойкарне». В гостях в матче позапрошлого тура чемпионата «Кальмар» одержал победу над «Вернаму». Победный гол во второй половине встречи забил Ноа Шамун.

В 10-ом туре чемпионата, пропустив первыми, «красные братья» обыграли «Норрчепинг» со счётом 2:1.

Котировки БК Pinnacle

Победит АИК – 2.28

– 2.28 Ничья – 3.20

Победит «Кальмар» – 3.15

Победит АИК с форой -1.5 – 4.25

с форой -1.5 – 4.25 Обе забьют — нет – 1.79

Обе забьют — да – 1.95

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.22

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.61

Статистика

Шесть очных встреч подряд завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за игру

Три поражения потерпел АИК в пяти крайних матчах

в пяти крайних матчах За тот же период «Кальмар» проиграл в двух поединках.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.61 на тотал меньше 2.5 голов в матче. Часто в своих очных встречах команды забивали на двоих не больше одного гола за игру.