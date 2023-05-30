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АИК – «Кальмар»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 01:04
АИК – «Кальмар»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Аллсвенсканы чемпионата Швеции АИК – «Кальмар», который состоится 4 июня 2023 года

АИК

«Gnaget» в турнирной таблице чемпионата Швеции занимает на данный момент предпоследнее место. После десяти матчей команда набрала шесть очков и одержала пока только одну победу. Семь матчей к ряду АИК не радует победами своих поклонников. Ничейным исходом завершилась домашняя игра с «Гётеборгом» (2:2). На выезде с разницей в один мяч «Gnaget» уступил «Дегерфорсу».

На прошлых выходных с минимальным счётом «Юргорден» взял верх над командой АИК.

«Кальмар»

В турнирной таблице Аллсвенсканы «Кальмар» находится на шестой строчке. Вспомним несколько матчей с участием «красных братьев» за последнее время. 14 мая в матче 8-го тура чемпионата Швеции «красно-белые» дома уступили «Броммапойкарне». В гостях в матче позапрошлого тура чемпионата «Кальмар» одержал победу над «Вернаму». Победный гол во второй половине встречи забил Ноа Шамун.

В 10-ом туре чемпионата, пропустив первыми, «красные братья» обыграли «Норрчепинг» со счётом 2:1.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит АИК – 2.28
  • Ничья – 3.20
  • Победит «Кальмар» – 3.15
  • Победит АИК с форой -1.5 – 4.25
  • Обе забьют — нет – 1.79
  • Обе забьют — да – 1.95
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 2.22
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.61

Статистика

  • Шесть очных встреч подряд завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за игру
  • Три поражения потерпел АИК в пяти крайних матчах
  • За тот же период «Кальмар» проиграл в двух поединках.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.61 на тотал меньше 2.5 голов в матче. Часто в своих очных встречах команды забивали на двоих не больше одного гола за игру.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Источник: Soccer.RuФото: фк аик
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 07:29
В исход матча лучше не лезть. Могут сыграть как Бог на душу положит. А тотал возьму нижний ТМ 3,5 должен заходить.
Гость
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