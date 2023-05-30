Чемпионаты мира: сборная високосного дня

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вчера, 15:41

Из почти 8 с половиной тысяч футболистов, сыгравших или попадавших в заявки на всех прошедших турнирах Кубка мира с 1930 по 2022 годы, в импровизированную сборную по незамысловатому критерию отбора попадают всего только 11 человек.

Не специально отобранные 11 человек из сотни-другой, а всего в истории Кубка мира насчитывается ровно 11 игроков, которые и вошли в совсем необычную сборную, весьма символическую.

Критерий для попадания в эту сборную високосного года достаточно прозаичен и не зависит от мастерства или послужного списка футболистов. Важен только день, не день недели, а число.

В английском языке этот день называется leap day, где leap означает прыжок, скачок. А в испанском более однозначно — día intercalar, где intercalar означает вставка. Наверное, догадались — речь о лишнем дне в году, который бывает один раз в четыре года по високосным годам. Это 60-й день такого високосного года — 29 февраля.

В сборную високосного дня (не сосем привычное для нас словосочетание, но на западе этот день так и называют) — так вот в эту сборную попали ровно 11 игроков, родившихся в эту редкую дату. Причём, среди этих 11 игроков есть представители всех амплуа на футбольном поле.

И представляют они практически все поколения или эпохи. И представлю я их вам в хронологическом порядке.

На ЧМ -1930 сыграл первый такой футболист. И сыграл он на турнире в 3 матчах. Это защитник сборной Мексики Мануэль Росас.

В команде также был и его младший брат Фелипе. До сих пор во всяких википедиях дают ошибочную дату рождения Мануэля Росаса, утверждая, что он родился в 1912 году.

На самом деле Мануэль родился в 1908 году и был старшим братом. Фелипе родился в 1910, а третий брат Хуан как раз в 1912 году. Все три брата играли вместе и в клубе, и в сборной. Смотрите о них статьи, опубликованные ранее.

https://www.soccer.ru/blogs/record/1311857?from=soccer_record&from_nid=1316977

https://www.soccer.ru/blogs/record/1312186

https://www.soccer.ru/blogs/record/1316282

Из-за ошибки в википедях проистекают и всякие следующие ошибочные утверждения о рекордах Мануэля Росаса.

Дело в том, что Мануэль на ЧМ -30 сначала забил гол в свои ворота, в матче с Чили. И до сих пор его, якобы 18-летнего, считают некоторые издания самым молодым автором автогола на мундиалях. По факту же игроку было 22 года на турнире.

В матче с Аргентиной Мануэль дважды пробивал пенальти. Первый он реализовал. А вот второй удар вратарь парировал, отбив мяч перед собой — Мануэль же и добил мяч в ворота. Так на ЧМ -30 он забил 2 гола в чужие ворота, один в свои, не забил один пенальти. Много событий.

Вот несколько фото Мануэля и его документов.

Это страница из зарубежного паспорта Мануэля Росаса, выданного ему в мае 1930 года для поездки в Южную Америку. Возраст указан в первой же строке.

И есть лист с биографией Мануэля Росаса, где и указана дата его рождения, 29 февраля 1908 года.

Есть ещё свидетельство о смерти М.Росаса 20 февраля 1989 г., за 9 дней до дня рождения, поэтому на день смерти ему было 80 полных лет. До дня рождения 9 дней — это я погорячился. До следующего високосного дня ещё 3 года и 9 дней. Но я имел в виду конец февраля 1989 года, конечно.

На ЧМ -50 в составе сборной Швеции был защитник Гуннар Юханссон (Gunnar Johansson). Он сыграл только в 2 матчах, против Уругвая и Испании на втором этапе турнира. Родился Гуннар в 1924 году.

Вот его несколько фото.



Гуннар Юханссон сыграл всего два матча за сборную своей страны, оба на мундиале. На турнир в Бразилии он попал как игрок шведского клуба GAIS. После чемпионата мира он 8 сезонов играл за марсельский Олимпик.

Будьте внимательны — игроков полных тезок у Гуннара Юханссона отыщется по крайней мере двое в начале и в середине 20 века, ориентируйтесь по клубу GAIS. Не случайно на сайте ФИФА он идёт как Gunnar Johansson II, т.е. второй. Ну, и редкая дата рождения также в помощь при поиске.

На ЧМ -62 сразу два футболиста с редким днём рождения оказались в заявках. Нет, не в заявках — в одной заявке, так как и форвард Алексей Мамыкин, и полузащитник Йожеф Сабо входили в состав сборной СССР .

Алексей Мамыкин родился в 1936 году, а Йожеф Сабо в 1940.

На турнире в Чили сыграл только Мамыкин. Он не играл в первых двух матчах. А вот после нервной игры с Колумбией тренер Гавриил Качалин заменил двух нападающих, Каневского и Месхи. На поле появились Мамыкин и Хусаинов.

Именно Алексей Мамыкин и открыл счёт в матче с Уругваем. Играл Алексей и в четвертьфинале против чилийцев. Но тот матч сборная Союза, увы, проиграла. Вратарь сборной Уругвая Роберто Эдуардо Соса получил от Мамыкина за 1962 год аж 4 гола. 27 апреля в Москве сборная СССР победила Уругвай 5:0, Мамыкин оформил хет-трик, дважды реализовав пенальти. Это была своего рода ответка.

Дело в том, что в конце очень удачного сезона 1957 г., когда Мамыкин и его партнёры по московскому Динамо завоевали золотые медали чемпионата СССР , с ним случилась трагедия на футбольном поле. Алексея называли тогда «вторым Стрельцовым», перспективный был игрок. 8 декабря сыгран был последний тур чемпионата СССР (да, начинали в марте, закончили в декабре, всего по 22 игры у каждой команды!). Динамо (Москва), правда, сыграло последний матч в турнире 8 ноября, обыграв Торпедо, став досрочно чемпионами. И, усилившись киевлянином Юрием Войновым, улетели в Южную Америку на товарищеские матчи.

4 декабря на знаменитой Маракане они сыграли вничью 1:1 с Васко да Гама. А 11 декабря играли уже в Монтевидео, столице Уругвая, на не менее знаменитом стадионе Сентенарио против местного Насьоналя. На 73-й минуте при счёте 2:1 в пользу Динамо защитник уругвайцев жестоко обошёлся с Алексеем Мамыкиным: хруст сломанной ноги был слышен на скамейке запасных. Игра была прервана на 20 минут. Большая берцовая кость сломана, мечта сыграть на ЧМ -58 улетучилась.

Тут послужной список Алексея Мамыкина. Игрок забил 9 голов в 9 матчах за национальную команду. Был ещё один матч у него за сборную Москвы против сборной Берлина в мае 1962. А также 2 гола в 2 матчах за олимпийскую команду в 1959 году, вернее дубль он оформил в ворота сборной Эпиофии.

Вот так встречали динамовцев на Маракане в 1957 году:

Йожеф Сабо просидел на лавке на ЧМ -62. Но сыграл в 4 матчах на следующем чемпионате мира. Получил травму в полуфинале против Германии, прыгал на левом краю поля на одной ноге, замен не было.

Тут придётся зайти на сопутствующую тему. В интернете не так уж много есть ресурсов, где указывают не только имя игроков в заявке на турнирах Кубка мира, но и их дату рождения. Старый вариант сайта ФИФА давал такую информацию по каждому игроку. Для тех, у кого дата была неизвестна, фигурировало 1 января 1900.

Так вот для Йожефа Сабо на том старом сайте (он и сейчас доступен, через архив) и в 1962, и в 1966 г. указана дата рождения 1 марта. Может и фигурировала раньше где такая дата — день рождения ведь каждый год! — но официально он родился именно 29 февраля 1940 года.

Йожеф Сабо:

В любом случае, Сабо пока единственный игрок в сборной високосного дня, кто входил в заявку своей сборной на двух турнирах Кубка мира. Но, скорее всего, на турнире 2026 г. будут и ещё такие игроки.

Но я забежал вперёд.

На ЧМ -86 в Мексике в составе дебютантов мировых чемпионатов, сборной Ирака,… могли быть игроки, родившиеся в подходящий для нас день.

После выверки, оказалось, что старые сайты с их данными ошибались. Причём, ошибались по двум игрокам.

Старый сайт ФИФА говорил, что №16 сборной Ирака Шакер Махмуд Хамза, сыгравший на ЧМ -86 20 минут в матче против Мексики, родился 29 февраля 1960 года.

Вот скан страницы сайта:

А вот на другом сайте дата 29 февраля фигурирует у другого игрока, под №5:

Как видим, имена у них похожи, могли и напутать.

На сегодня ресурсы интернета склонны к тому, что №16 Шакер Махмуд родился 5 мая 1960. А защитник с №5 Самир Шакер Махмуд родился в феврале 1958, но 28 числа.

Так что, из 11 найденных первоначально игроков в сборную високосного дня, придётся оставить только 10. Против фактов не попрёшь. Да и по Ираку перепроверить информацию очень сложно. Хотя, можно попытаться.

Оставшиеся 6 человек из сборной високосного дня играли уже в 21 веке на турнирах Кубка мира.

На ЧМ -2002 в составе сборной Швеции был 30-летний резервный вратарь Магнус Чильстедт. Он был в резерве также на двух чемпионатах Европы. Ни одного матча за свою сборную Магнус так и не сыграл на крупных турнирах. В шведских клубах практически не играл, в основном в норвежских, а затем был основным вратарём в датском клубе Копенгаген.

Фото вратаря:

На ЧМ -2014 вновь два игрока оказались в заявках с редкой датой рождения. И впервые в истории мировых чемпионатов эти два футболиста сыграли — пусть и не все 90 минут — сыграли друг против друга. Причём, друг против друга в прямом смысле, они играли на одном краю поля.

Левый защитник сборной Германии 26-летний Бенедикт Хёведес, конечно, имел во время 1/8 финала непосредственные контакты с 22-летним правым полузащитником сборной Алжира Сафиром Тайдером.

Алжирец был заменён на 78 мин, а матч перешёл в овертайм, и в самом конце немцы дожали симпатичную и неуступчивую африканскую команду.

Единственный чемпион мира в нашей символической сборной високосников — Бенедикт Хёведес, Германия:

И самый молодой из всех отобранных по редкому дню рождения игроков — алжирец Сафир Тайдер:

На ЧМ -2022 сразу три игрока в трёх командах оказались с редкой датой рождения. Причём, двое из них родились и в один год, в 2000-ом.

30-летний игрок сборной Марокко Джавад Эль-Ямик действительно марокканец. Неслучайное напоминание, так как в составе у Марокко было аж 14 натурализованных игроков, чья родина совсем не Марокко.

Джавад Эль-Ямик защитник под №18 сыграл в Катаре в 6 из 7 матчей своей сборной, пропускал первый матч.

Представим его:

Два других игрока были одногодками.

Датчанин Йеспер Линдстрём №25 сыграл во всех 3 матчах, но полностью только матч против Австралии. Этот полузащитник голов не забивал.

А вот его ровесник, испанец Ферран Торрес №11 отметился дублем в первом же матче против Коста-Рики. Сыграл в 4 матчах, но ни разу не отыграл полный матч. У него ещё всё впереди.

Кстати, в матче 1/8 финала Испания — Марокко вновь на поле были игроки с редкой датой рождения. Но вот против друг друга им не довелось сыграть. Испанец Торрес был заменён на 75 мин, а марокканец Эль-Ямик вышел на поле на замену лишь на 84 мин и сыграл в овертайме, пенальти не бил.

Вот и Торрес:

Когда я говорил, что, скорее всего, на ЧМ -2026 появятся ещё игроки-високосники, не только дважды попавшие в заявку своей команды на двух мундиалях, но и сыгравшие на двух турнирах — то я имел в виду этих двух парней, Линдстрёма и Торреса.

Пока полного комплекта из 11 игроков не получилось. Есть вакансия в нашей неожиданной, символической сборной високосного дня. Да и тренерская позиция также пока пустует. Для полноты картины проверил и главных арбитров — и среди них ни на одном чемпионате мира не нашлось людей с редким днём рождения.

Что тут можно ещё сказать? Будем искать! На следующем чемпионате мира будет уже 48 команд, весь заявочный список (по 26 игроков) увеличится более, чем на 400 человек. По теории вероятности редкие события всё-таки происходят. Из 10 футболистов рассмотренной сборной, родившихся в високосный день, никто, представьте себе, не рождался в среду. Вот и ещё одно ожидаемое редкостное событие.

Только троих из перечисленных 10 игроков уже нет с нами. Остальные живы, надеемся и здоровы в нормативах своих возрастов. Следующий день рождения у них не за горами. Если сегодня 30 мая — это 150-й день в году, то до их дня рождения 215 + 60 = 275 дней. Да это совсем ничего.