«Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на финальный матч Кубка Англии «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед», который состоится 3 июня 2023 года
«Манчестер Сити»
Финальная игра Кубка Англии подарит всем любителям футбола Манкунианское дерби. «Ман Сити» встретится на футбольном поле с «красными дьяволами». «Небесно-голубые» досрочно оформили чемпионство в текущем сезоне. До поражения в матче прошлого тура «горожане» не уступали своим соперникам с начала февраля. Рассмотрим несколько матчей с участием «Ман Сити» за последнее время. 21 мая в матче 37-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» одержал победу над «пенсионерами» из Лондона. Ничейным исходом завершилась гостевая игра с «Брайтоном» (1:1).
28 мая в заключительной игре текущего чемпионата впервые за достаточно длительное время «небесно-голубые» потерпели поражение от «пчёл» из Брентфорда (0:1).
«Манчестер Юнайтед»
«МЮ» по итогам чемпионата вошёл в тройку самых сильных футбольных команд Англии. Выигрышная серия «красных дьяволов» длится четыре матча подряд. Рассмотрим недавние матчи с участием команды. 20 мая с минимальным счётом в матче 37-го тура «Манчестер Юнайтед» в гостях выиграл у «Борнмута». На своём поле с разницей в три гола «МЮ» взял верх над «Челси».
На прошлых выходных «красные» обыграли дома «дачников» из Фулема со счётом 2:1.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Манчестер Сити» – 1.52
- Ничья – 4.80
- Победит «Манчестер Юнайтед» – 6.20
- Победит «Манчестер Сити» с форой -1.5 – 2.35
- Обе забьют — нет – 2.15
- Обе забьют — да – 1.77
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.63
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.39
Статистика
- Три крайние очные встречи команд завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру
- В трёх футбольных поединках из пяти последних «Ман Сити» обыграл своих оппонентов
- За аналогичный период «МЮ» выиграл четыре встречи.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.52 на победу «Ман Сити». Чемпионами Премьер-лиги «горожане» уже стали. Есть шанс выиграть Лигу чемпионов. Для полного набора не хватает Кубка Англии.