«Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 15:45

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на финальный матч Кубка Англии «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед», который состоится 3 июня 2023 года

«Манчестер Сити»

Финальная игра Кубка Англии подарит всем любителям футбола Манкунианское дерби. «Ман Сити» встретится на футбольном поле с «красными дьяволами». «Небесно-голубые» досрочно оформили чемпионство в текущем сезоне. До поражения в матче прошлого тура «горожане» не уступали своим соперникам с начала февраля. Рассмотрим несколько матчей с участием «Ман Сити» за последнее время. 21 мая в матче 37-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» одержал победу над «пенсионерами» из Лондона. Ничейным исходом завершилась гостевая игра с «Брайтоном» (1:1).

28 мая в заключительной игре текущего чемпионата впервые за достаточно длительное время «небесно-голубые» потерпели поражение от «пчёл» из Брентфорда (0:1).

«Манчестер Юнайтед»

« МЮ » по итогам чемпионата вошёл в тройку самых сильных футбольных команд Англии. Выигрышная серия «красных дьяволов» длится четыре матча подряд. Рассмотрим недавние матчи с участием команды. 20 мая с минимальным счётом в матче 37-го тура «Манчестер Юнайтед» в гостях выиграл у «Борнмута». На своём поле с разницей в три гола « МЮ » взял верх над «Челси».

На прошлых выходных «красные» обыграли дома «дачников» из Фулема со счётом 2:1.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Манчестер Сити» – 1.52

Ничья – 4.80

Победит «Манчестер Юнайтед» – 6.20

Победит «Манчестер Сити» с форой -1.5 – 2.35

Обе забьют — нет – 2.15

Обе забьют — да – 1.77

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.63

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.39

Статистика

Три крайние очные встречи команд завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру

В трёх футбольных поединках из пяти последних «Ман Сити» обыграл своих оппонентов

За аналогичный период « МЮ » выиграл четыре встречи.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.52 на победу «Ман Сити». Чемпионами Премьер-лиги «горожане» уже стали. Есть шанс выиграть Лигу чемпионов. Для полного набора не хватает Кубка Англии.