«Гамбург» – «Штутгарт»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 13:50

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на ответный матч Бундеслиги — понижение (плей-офф) чемпионата Германии «Гамбург» – «Штутгарт», который состоится 5 июня 2023 года

«Гамбург»

Третье место занял во Второй Бундеслиге «Гамбург». У команды выпал шанс побороться в плей-офф за право играть в высшем футбольном дивизионе Германии. До встречи со «Штутгартом» команда из Гамбурга не уступала своим соперникам в четырёх матчах к ряду. 14 мая в матче 32-го тура чемпионата «динозавры» разгромили команду «Регенсбург» (5:1). Дома «чёрно-бело-синие» взяли верх над клубом «Гройтер Фюрт».

28 мая в матче заключительного тура Второй Бундеслиги со счётом 1:0 «горожане» обыграли команду «Зандхаузен».

«Штутгарт»

«Швабы» в турнирной таблице Бундеслиги заняли шестнадцатое место. Если команда хочет продолжить играть в высшем дивизионе Германии, ей необходимо справиться с «динозаврами» в плей-офф. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Штутгарта» за последнее время. В позапрошлом туре чемпионата на выезде с разницей в три гола «швабы» обыграли «карнавальников» из Майнца. Ничейным исходом завершилась игра заключительного тура Бундеслиги с «Хоффенхаймом».

1 июня в Штутгарте со счётом 3:0 «швабы» одержали победу над «горожанами» из Гамбурга в первой игре плей-офф. На первой же минуте встречи хозяева открыли счёт в поединке.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Гамбург» – 2.90

Ничья – 3.80

Победит «Штутгарт» – 2.33

Победит «Штутгарт» с форой -1.5 – 4.00

Обе забьют — нет – 2.57

Обе забьют — да – 1.49

Тотал голов больше 3.5 голов – 2.34

Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.58

Статистика

В трёх очных матчах из пяти последних исход был следующий: тотал больше 4.5 голов за игру

Из пяти крайних футбольных поединков в трёх «динозавры» обыграли своих соперников

За аналогичный период «швабы» взяли верх над своими оппонентами в двух встречах.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.49 на исход: обе забьют – да. «Горожане» из Гамбурга не уйдут с поля без забитого гола. Они попытаются воспользоваться выпавшим шансов, хотя, после такого поражения в первом матче, сделать это чрезвычайно тяжело. «Швабы», если трижды поразили ворота своего оппонента дома, то и на выезде, как минимум, один раз забьют «динозаврам».