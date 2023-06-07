«Родина» – «Пари НН» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на плей-офф РПЛ «Родина» – «Пари НН», который состоится 7 июня 2023 года
«Родина»
«Родина» заняла пятое место в ФНЛ, но все равно сыграет в стыковых поединках, ведь «Алания» Владикавказ была не допущена ввиду отсутствия подходящего стадиона. Таким образом у московского коллектива появляется хорошая возможность побороться за выход в РПЛ и переписать историю клуба. В домашней матче с «Пари НН» хозяевам очень важно, как минимум не проиграть и понять, как играет соперник, чтобы успешно ему противостоять.
03 июня «Родина» сыграла вничью на своем поле «Рубин» (0:0), а 21 числа поделила очки на выезде с «Кубанью» (2:2).
«Пари НН»
«Пари НН» выиграл последний тур у аутсайдера РПЛ, но и главный конкурент команды – «Крылья Советов» одержали победу, что не дало коллективу из Нижнего Новгорода сохранить прописку в РПЛ и отправиться на заслуженный отдых. В матче с «Родиной» команда является уверенным фаворитом, но на футбольном поле это ей еще предстоит доказать. Матч будет интересным, ведь обе команды рискуют остаться без РПЛ в следующем футбольном году.
03 июня «Пари НН» обыграл на своем поле «Химки» (2:0), а 28 мая на выезде отобрал очки у «Спартака» (0:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Родина» – 3.9
- Ничья – 3.4
- Победит «Пари НН» – 2
Статистика
- «Родина» не знает поражений уже девять матчей подряд за последнее время
- «Пари НН» выиграл только три матча из десяти последних
- Три из четырех последних домашних матчей «Родины» завершились ничейным результатом
Прогноз
Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.4. Предполагаем, что зрители, пришедшие на стадион, увидят примерно равный футбол, а вопрос о победителе перенесется в ответный поединок в Нижний Новгород.