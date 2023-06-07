«Родина» – «Пари НН» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 12:02

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на плей-офф РПЛ «Родина» – «Пари НН», который состоится 7 июня 2023 года

«Родина»

«Родина» заняла пятое место в ФНЛ , но все равно сыграет в стыковых поединках, ведь «Алания» Владикавказ была не допущена ввиду отсутствия подходящего стадиона. Таким образом у московского коллектива появляется хорошая возможность побороться за выход в РПЛ и переписать историю клуба. В домашней матче с «Пари НН» хозяевам очень важно, как минимум не проиграть и понять, как играет соперник, чтобы успешно ему противостоять.

03 июня «Родина» сыграла вничью на своем поле «Рубин» (0:0), а 21 числа поделила очки на выезде с «Кубанью» (2:2).

«Пари НН»

«Пари НН» выиграл последний тур у аутсайдера РПЛ , но и главный конкурент команды – «Крылья Советов» одержали победу, что не дало коллективу из Нижнего Новгорода сохранить прописку в РПЛ и отправиться на заслуженный отдых. В матче с «Родиной» команда является уверенным фаворитом, но на футбольном поле это ей еще предстоит доказать. Матч будет интересным, ведь обе команды рискуют остаться без РПЛ в следующем футбольном году.

03 июня «Пари НН» обыграл на своем поле «Химки» (2:0), а 28 мая на выезде отобрал очки у «Спартака» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Родина» – 3.9

Ничья – 3.4

Победит «Пари НН» – 2

Статистика

«Родина» не знает поражений уже девять матчей подряд за последнее время

«Пари НН» выиграл только три матча из десяти последних

Три из четырех последних домашних матчей «Родины» завершились ничейным результатом

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.4. Предполагаем, что зрители, пришедшие на стадион, увидят примерно равный футбол, а вопрос о победителе перенесется в ответный поединок в Нижний Новгород.