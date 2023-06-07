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«Родина» – «Пари НН» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 12:02
«Родина» – «Пари НН» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на плей-офф РПЛ «Родина» – «Пари НН», который состоится 7 июня 2023 года

«Родина»

«Родина» заняла пятое место в ФНЛ, но все равно сыграет в стыковых поединках, ведь «Алания» Владикавказ была не допущена ввиду отсутствия подходящего стадиона. Таким образом у московского коллектива появляется хорошая возможность побороться за выход в РПЛ и переписать историю клуба. В домашней матче с «Пари НН» хозяевам очень важно, как минимум не проиграть и понять, как играет соперник, чтобы успешно ему противостоять.

03 июня «Родина» сыграла вничью на своем поле «Рубин» (0:0), а 21 числа поделила очки на выезде с «Кубанью» (2:2).

«Пари НН»

«Пари НН» выиграл последний тур у аутсайдера РПЛ, но и главный конкурент команды – «Крылья Советов» одержали победу, что не дало коллективу из Нижнего Новгорода сохранить прописку в РПЛ и отправиться на заслуженный отдых. В матче с «Родиной» команда является уверенным фаворитом, но на футбольном поле это ей еще предстоит доказать. Матч будет интересным, ведь обе команды рискуют остаться без РПЛ в следующем футбольном году.

03 июня «Пари НН» обыграл на своем поле «Химки» (2:0), а 28 мая на выезде отобрал очки у «Спартака» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Родина» – 3.9
  • Ничья – 3.4
  • Победит «Пари НН» – 2

Статистика

  • «Родина» не знает поражений уже девять матчей подряд за последнее время
  • «Пари НН» выиграл только три матча из десяти последних
  • Три из четырех последних домашних матчей «Родины» завершились ничейным результатом

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.4. Предполагаем, что зрители, пришедшие на стадион, увидят примерно равный футбол, а вопрос о победителе перенесется в ответный поединок в Нижний Новгород.

Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 13:38
Букмекеры естественно выставляют тут фаворитом нижегородцев. Так как, класс и опыт тут на их стороне. Что касается Родины, для них уже и так большой успех, что они пробрались до стыковых встреч, и вряд ли столичные смогут высокий уровень показать в матчах с представителем "РПЛ". Моя ставка на этот поединок: П2. Жду победу на классе в исполнении гостей.
Гость
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