Алаев рассказал, когда ЦСКА и «Спартак» получат медали

Президент РПЛ Александр Алаев рассказал, когда представителям ЦСКА и «Спартака» передадут медали, полученные ими по итогам сезона РПЛ 2022/23.
ЦСКА и «Спартак» получат медали, когда будут проводить торжественные мероприятия, пригласят нас. И мы торжественно их вручим.
«Армейцы» заняли второе место, «красно-белые» взяли третью строчку.
Вроде бы не к месту это реплика. Но просто КБ должны понять, что им и с третьим местом сильно повезло.
Вроде бы не к месту это реплика. Но просто КБ должны понять, что им и с третьим местом сильно повезло.
от российских клубов !!!(((
от российских клубов !!!(((