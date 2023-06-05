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Алаев рассказал, когда ЦСКА и «Спартак» получат медали

вчера, 11:59

Президент РПЛ Александр Алаев рассказал, когда представителям ЦСКА и «Спартака» передадут медали, полученные ими по итогам сезона РПЛ 2022/23.

ЦСКА и «Спартак» получат медали, когда будут проводить торжественные мероприятия, пригласят нас. И мы торжественно их вручим.

«Армейцы» заняли второе место, «красно-белые» взяли третью строчку.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 17:13
Чаще всего судьи ошибались, если можно так выразиться, в пользу «Спартака» (15 раз) и «Химок» (13 различных эпизодов). Но при этом 14 раз вердикт арбитров был ошибочно вынесен не в пользу красно-белых..
Вроде бы не к месту это реплика. Но просто КБ должны понять, что им и с третьим местом сильно повезло.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 16:21
Не совсем так. Спартак совместит это торжество с проводами Промеса " в дорогу дальнюю"
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:31, ред.
Отправьте их в штаб квартиру УЕФА и ФИФА , на долгую и вечную память
от российских клубов !!!(((
drug01
drug01
вчера в 13:55
Почему Спартак не получил премиальные????
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:48
В переводе с официального на простой : - "Когда поляну накроют и пригласят нас!"...
Гость
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