Алаев рассказал, когда ЦСКА и «Спартак» получат медали

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вчера, 11:59

Президент РПЛ рассказал, когда представителям ЦСКА и «Спартака» передадут медали, полученные ими по итогам сезона РПЛ 2022/23.

ЦСКА и «Спартак» получат медали, когда будут проводить торжественные мероприятия, пригласят нас. И мы торжественно их вручим.

«Армейцы» заняли второе место, «красно-белые» взяли третью строчку.