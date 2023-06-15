Владелец «Сочи» окрестил сезон «провальным». Без нового Федотова рискуют бороться за выживание

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вчера, 19:19

Нобоа не может всегда спасать, и это понимают.

В основной обойме девять ветеранов

Самая старая команда РПЛ . Само по себе не преступление, но у возрастных команд ожидаемые минусы. Предсказуемые перепады в игре «Крыльев Советов» и «Локомотива» легко могут быть связаны с молодостью многих футболистов. Это самые юные коллективы сезона. На другом полюсе «Торпедо» — клуб, который с треском вылетел, и «Сочи». У южан сложный сезон, который владелец клуба Ротенберг назвал провалом.

Трудно не согласиться. Появилась информация, что «Сочи» будет обновлять состав. Подписали у «Краснодара» Литвинова. Заканчивается аренда Коваленко в «Крыльях Советов», молодого хавбека тоже загодя подписали. Когда девять человек стартовой обоймы – с Нобоа, Юсуповым, Бурмистровым, Тереховым и Маргасовым, старше тридцати лет, то спады неизбежны. Как только они устали, «Сочи» поплыл.

Ротенберг говорит, что команда не билась за Гаранина. Подтверждает информацию, что наставник не нашел общий язык с коллективом, эти инсайды появлялись в прошлом году. Игру ставили неплохую, «Сочи» обыгрывал «Ахмат» и «Динамо». Не проиграли «Ростову», разнесли осенью кризисный «Локомотив» 4:0. Но всё чаще сказывалась усталость, весной из 13 матчей проиграли восемь. И виноваты главные тренеры.

Не были готовы к потере наставника

Для «Сочи» уход Федотова стал сюрпризом, видна обида на наставника по фразе «Бог ему судья». Но ведь было понятно, что в Сочи проездом не только Кокорин. Тренер привел на второе место, но прекрасно знал о трансферных планах и видел тесты возрастных игроков. Спад «Сочи» читался. Хотя и не такой резкий. Речь о самом большом спаде по очкам от сезона к сезону, набрали на 18 пунктов меньше, чем год назад.

Стоило сразу искать нового главного тренера высокого класса. Гаранину не хватило опыта, пошли другим путем, вернули в РПЛ Бердыева. Но Курбану Бекиевичу не дали поработать, а победы над ЦСКА и «Динамо» могли продолжить успехами против других грандов. Давления не было, на вылет не шли. Тридцать шесть дней дали Бердыеву после дебюта. Несерьезный подход, если нужна команда без вложений и с ветеранами.

Теперь отдали «Сочи» Хохлову, который объективно средний наставник. Тренер рассказывает о «неплохом футболе», и это отчасти правда. Но кто руководил? Против «Ростова» игру взял на себя Бурмистров. Против «Торпедо» поджигал Жоаозиньо. Часть побед по-прежнему на совести Нобоа, а Кристиану 38 лет. В РПЛ стало больше молодежи, что усложняет задачу «Сочи» выжить при прогрессе москвичей и «Краснодара».

В заявке десять свободных агентов

Джанаев, Жоаозиньо, Терехов, Юсупов, Цаллагов, Джорджевич, Юрганов, Миладинович, Заика и Батырев на контрактах до конца июня. Части игроков предложат новые соглашения, но агент того же Джорджевича уже выступил с заявлением:

«Сочи» сделал предложение, от которого мы отказались. К Луке не относятся с уважением в клубе. Условия по новому контракту были далеки от желаемых.

Проще говоря, переплачивать в «Сочи» не собираются. Попрощались с Джанаевым. Официально подтвердили, что уходят Цаллагов и Жоаозиньо. Это не критические потери, никто из четверки не играл в железной основе. Но кого Хохлову могут предложить взамен? Селекция создала «Сочи» после того, как прошел эффект от перевода части резервистов «Зенита». Но денег вкладывали ровно столько, чтобы был шанс кусать фаворитов, не больше.

Второе место стало счастливой случайностью – «Спартак» и компания прозевали момент. «Сочи» Федотова играл толково. По ожидаемым очкам был вторым в таблице, всё по делу. Но дальше карточный домик завалился. Впереди самый интересный отрезок в недолгой истории «Сочи». У команды нет в курортном городе фанатов, не история «Краснодара», который собрал стадион. Если не заманят вдруг Слуцкого, то тренер чемпионского уровня им больше не светит.

«Сочи» может выступать ещё хуже

Видно желанием омолодить заявку, что правильно. Но насколько хватит мотивации у футболистов возраста и талантов того же Коваленко? «Сочи» больше не пугает соперников. В центре защиты игроки более низкого уровня, чем раньше, а Дркушич летом получит заманчивые приглашения от других клубов. Большая проблема в атаке, ведь эффект от эксперимента с переводом Юсупова на позицию инсайда прошел. А Сарвели и Мелкадзе не такого высокого уровня, чтобы влиять, как Дзюба и Глушенков на «Локомотив».

Возможно, главные ошибки будущего сезона в «Сочи» уже совершили. Во-первых, ведут разговоры об атакующем футболе, в который Федотов не играл. У серебряного призера позапрошлого сезона был результативный футбол, но полуторный номер во многих важных матчах. Если заставить «Сочи» стремглав идти в атаку, то начнут много пропускать. У Нобоа нет ведь идеального волнореза за спиной. Ангбан в августе разорвал «кресты» и пропустил целый сезон.

Во-вторых, и это даже важнее разговора «сделайте красиво», Ротенберг оставляет Хохлова в клубе после серии поражений. Это как Шалимов у Галицкого? Умение рассказывать байки из богатой футбольной карьеры не делают человека сильным тренером. Нет наставника, не видно желания тратить много денег на усиление состава. Соперники раскусили подход «Сочи», схема «3-4-2-1» больше не работает, как во времена с Нобоа на пике формы и Кассьеррой на острие.