Провал и спасение, а потом наоборот. Хорватия – в финале Лиги Наций

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вчера, 09:00

Битва с Нидерландами получилась знатной.

После финала Лиги чемпионов можно было подумать, что большой футбольный сезон завершился. Но ставить на паузу просмотр футбола еще рано. В Европе не разыгран молодой трофей, который, тем не менее, всерьез интригует. Удачно вписывается в формат финала сезона и имеет любопытный состав. Речь о Лиге Наций, где осталось провести так называемый «Финал четырех».

О его составе все немного подзабыли, поскольку после формирования полуфинальных пар уже прошел целый чемпионат мира, команды успели сыграть и в квалификации чемпионата Европы. Так что «Финал четырех» Лиги Наций выглядит неким турниром в себе. Первый полуфинал между Нидерландами и Хорватией не подкачал в плане интриги, сюжета и яркости.

Сам сломал, сам починил

На протяжении дебютного отрезка матча, который оказался очень долгим, соперники демонстрировали равную игру. Шла интенсивная борьба за инициативу с очень высоким и агрессивным прессингом без мяча. Бегали так бодро и шли с такой охотой в единоборства, словно за плечами не было изнурительного затяжного клубного сезона.

В таких условиях на удивление компактно и внимательно работала оборона с обеих сторон. Пока у хорватов не случилось помутнение в районе 34-й минуты. Голландцы прессингом с мячом перегрузили левый фланг, растянув оборону соперника. Этим воспользовался шустрый Вайффер, который украдкой оторвался от Модрича и получил мяч на пространстве уже в чужой штрафной, где внезапно у голландцев оказался перевес. Потом точный пас на Малена, после чего последовал голевой удар от него.

Конечно, вина в этом пропущенном мяче скорее коллективная. Потому что тот же Мален получил неприлично много пространства. Но первую грубую ошибку допустил Модрич, позволив Вайфферу так легко себя обмануть. Понимающе переглянулись те, кто считают Луку уже стареньким и не таким эффективным, как раньше. Но Модрич не зря столько лет топчет футбольные поля – его такой ошибкой не проймешь.

Уже в начале второго тайма, когда хорваты предсказуемо перехватили инициативу, а голландцы перешли к попыткам действовать на контратаках, подопечные Златко Далича сумели восстановить равновесие. И тут Модрич отомстил сполна. Пришедшему в свою штрафную для помощи обороне Гакпо не хватило расторопности, и Лука обокрал его, выскочив сзади. На рефлексе Коди свалил ветерана, а потом схватился за голову, поняв, что случилось. С пенальти Крамарич сделал счет равным.

Далее опять восстановилась равная упорная борьба с взаимным прессингом. Пока хорваты не вышли вперед. И этот гол по степени попустительства пропускающей обороны сопоставим с первым. Иванушеца никто толком не накрыл в штрафной слева, он легко прицелился и выкатил мяч в центр на Пашалича, который в касание пробил в угол. И пасующего не остановили, и Марио позволили легко занять ударную позицию.

Стало понятно, что равная борьба и недоступность ворот определялась в этом матче скорее не надежной обороной с обеих сторон, а плотностью и подвижностью полузащитников. Именно средние линии и их динамика определяли картину игры. Надежность обороны отдельно хромала и у одних, и у других.

Надежду вернули и потеряли

Между тем хорваты к концу основного времени матча стали прижиматься слишком неприлично, удерживая победный счет. В ход шли разные способы затягивания времени. А интенсивность давления Нидерландов только росла. Защитники в атаке прописались, в какой-то момент в нападении мелькал и вратарь голландцев. Чем-то ситуация напомнила матч чемпионата мира с Аргентиной.

И развитие оказалось примерно таким же. За полминуты до финального свистка все голландцы пришли в чужую штрафную, а после навеса началась сутолока. Отскочивший мяч удачно лег на ногу Лангу, который сравнял счет и перевел матч в дополнительное время.

Воодушевленные ребята Рональда Кумана поатаковали какое-то время, вернулась все та же равная борьба. Но тут сработал фактор удачного удара. Петкович решился на него и угодил точно в нижний угол. К Бейлоу в воротах Нидерландов были вопросы и после слабого, но голевого удара Пашалича. После этого гола вопросов стало больше.

Повторить трюк с камбэком Нидерландам уже не удалось. Да и хорваты оказались слишком опытными, чтобы не наступать на старые грабли. Они не только не стали прижиматься, но еще и очень опасно проводили свои атаки, пользуясь стремлением соперника вперед. Так что забить могли и четвертый, и пятый, и шестой. Но Пашалич угодил в перекладину, гол Петковича отменили. А вот Модрич без гола, возможно, последнего в сборной, не ушел. Он отличился с пенальти, заработанного Петковичем.

Работа заменами

Большую часть времени матч смотрелся как равный. Если не считать отдельных эпизодов и коротких отрезков, которые определили счет на табло. В этих условиях очень важны точные решения тренеров. Надо отметить, что из-за разнообразия сценариев и сюжетных поворотов Куману и Даличу приходилось по несколько раз менять схемы, а не просто переставлять людей.

И здесь успешнее оказался хорватский специалист. Почти все замены Кумана упрощали игру. Вышедшие Вейналдум и Вегхорст оказались тусклее замененных ими Симонса и Вайффера. То же можно сказать и про Бергвейна, который сменил Малена. Удачей можно назвать выход Ланга вместо Думфриса. Ноа сумел перевести игру в дополнительное время. Но потом упустил один из вернейших моментов, пробив мимо пустых ворот, пусть и с острого угла. А появившиеся в добавленное время де Рон и Маласиа пользы не принесли. Последний еще и пенальти привез.

Замены Далича оказывались более уместными. Влашич и Станишич не испортили игру, а поддержали свежесть, движение. Майер не провалил центр поля, выйдя вместо пахавшего много Ковачича. Потом у тренера хорватов была попытка засушить ситуацию на поле при счете 2:1, он выпустил Эрлича вместо Крамарича, увеличив число защитников. Но как грамотно вышел из положения, когда ставка не сработала.

Голландцы сравняли счет, и не было смысла держаться за оборону. Далич сориентировался мгновенно, выпустив Петковича в атаку вместо Шутало. Именно эта перестановка стала определяющей. Бруно забил гол и заработал пенальти, сделав результат в дополнительное время. Любой команде, которая была в полуминуте от победы, но упустила ее, вцепившись в защиту, тяжело перестраиваться, даже хотя бы с психологической стороны. Хорватия же сделала это образцово и теперь в финале Лиги Наций.