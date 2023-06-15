Чемпионаты мира: капитаны без знаков различия

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вчера, 22:39

Капитаны команд есть в каждом матче, оба выводят свои команды на игру, оба участвуют в процедуре выбора сторон поля и права первого удара. С самого первого матча на ЧМ -30 Франция — Мексика до финала ЧМ -2022 Аргентина — Франция 557 человек побывали в роли капитанов команд и выводили игроков на поле перед игрой, в том числе 66 вратарей были капитанами команд.

С учётом травм, замен или удалений основных капитанов в роли капитанов — иногда и на несколько секунд игрового времени — во всех проведённых 964 матчах с 1930 по 2022 гг. побывало ещё 106 футболистов.

На чемпионатах мира номера на футболках, как известно, появились в 1950 году, но номер не был закреплён за конкретным игроком, и было всего 11 номеров в любой команде. Только с турнира 1954 г. за каждым футболистом в заявке был закреплён свой номер, с 1 по 22. Через 40 лет появились и фамилии игроков на футболках, на ЧМ -94 в США . Не всегда это фамилии в привычном понимании, ну, скажем, надписи для идентификации. Кстати, номера игроков с турнира 1974 г. стали дублироваться и на трусах футболистов.

Начиная с турнира 2002 г. в заявках команд прибавилось по одному игроку, поэтому номера были с 1 по 23. На ЧМ -2022 заявка разрослась и до 26 футболистов, а значит и номеров прибавилось соответственно.

Между прочим, на прошедших в 21 веке 6 турнирах Кубка мира ещё ни разу капитан команды не выводил свою дружину на матч с №23 и более на футболке. А вот после замены выводящего капитана в роли капитана игроки с №23 пару раз побывали. Но до этого ещё дойдём.

На матче открытия и в финале ЧМ -66 капитанских повязок не было

На трёх первых чемпионатах мира (1930—1938) капитаны команд никак не выделялись среди игроков — ни номеров, ни повязок. На следующих четырёх турнирах (1950—1962) были только номера у игроков, капитаны знаков различия не имели.

Капитанские повязки в матчах чемпионатов мира появились далеко не сразу. Так что отличить капитанов команд среди 22 футболистов на поле раньше было дело непростое.

Впервые повязки можно было увидеть на ЧМ -66. Это не были привычные сейчас широкие полоски материи, всё было «узкоформатное», произвольного вида и цвета. И как подтверждают видеозаписи — не для всех обязательный атрибут. Например, в матче открытия Англия — Уругвай капитанских повязок не было ни у одной из команд. А ещё говорят, что англичане придумали всё в футболе, в том числе и сам футбол. Если б и повязки капитанам придумали англичане, то сами первые бы их и применяли. Но на турнире 1966 г. капитан сборной Англии Бобби Мур, по-моему, ни в одном из 6 матчей не надевал повязку.

Так что впервые капитанские повязки в матчах чемпионатов мира появились 12 июля 1966 г. во второй игровой день чемпионата. И тут всякие нюансы. Было три матча в тот день в одно и то же время. В игре Германия — Швейцария капитанские повязки можно разглядеть у швейцарца Хайнца Шнайтера №18 и у немца Уве Зеелера №9. У Зеелера повязка по цвету была телесного цвета, узкая. Могло показаться, что это часть руки, а сама повязка белая и широкая, будто перевязанная рука широким бинтом.

У швейцарцев традиционные красные футболки были с широкими белыми манжетами на рукавах. Поэтому на фото то и дело возникают якобы капитаны — просто это игроки закатывали так рукава.

Вот несколько фото с того матча.

Приветствие капитанов в центре поля:

По ходу матча многие швейцарцы казались капитанами:

Тут Зеелер с Эли Таккелла на фото.

Здесь Беккенбауэр с кем-то из швейцарцев:

Но с капитанской повязкой был всё-таки один Шнайтер:

В тот же день 12 июля в игре СССР — КНДР обе повязки были на руках у капитанов, в советской сборной у Альберта Шестернёва. Только вот незадача — все источники указывают, что капитаном у корейцев был нападающий №8 Пак Сын Чжин, а повязка весь матч была у защитника под №3 Син Ён Гю.

Хорошо, что во всех 4 матчах в сборной КНДР на турнире капитан не менялся. Есть его фото из презентаций и в матчах.

А так он выглядел на полях в Англии:

Почему основная масса источников, в первую очередь ФИФА , утверждают, что капитаном у северокорейцев был №8 Пак Сын Чжин — неведомо. Да и на лицо эти два игрока совсем не похожи, и причёски разные, и амплуа.

То, что капитан советской сборной Альберт Шестернёв был с повязкой, с красной, не вызывает сомнений.

А вот и корейский капитан с номером 3, в воздухе, между Банишевским и выпрыгнувшим Малофеевым:

Здесь корейский капитан пробивал штрафной:

В стенке стояли слева на право Г.Хусаинов, Г.Сичинава, М.Хурцилава, Э.Малофеев и А.Банишевский.

В третьем матче того игрового дня Бразилия — Болгария ни у капитана бразильцев Беллини, игравшим под №4, ни у болгарского капитана Бориса Гаганелова, также игравшего с №4, повязок не просматривалась.

Это с лихвой характеризует отношение на ЧМ -66 к такому атрибуту как капитанская повязка. Её вроде как и ввели, но этот элемент был необязательным.

Например, во всех остальных матчах (после первой игры со Швейцарией) на Уве Зеелере повязки не было, но капитаном во всех матчах был именно он. Так что в финальном матче ЧМ -66 Англия — Германия у обоих капитанов не было их атрибутов. Да и в матче за 3-е место наш легендарный вратарь Лев Яшин, ставший капитаном на одну игру, с повязкой замечен не был.

Пользуясь случаем, давайте познакомимся поближе и с якобы капитаном (по версии ФИФА ) сборной КНДР на ЧМ -66 форвардом Пак Сын Чжин №8.

Вот так он выглядел:

Пак Сын Чжин является автором самого первого гола в истории сборной КНДР на мундиалях. Именно его гол на 88 мин в матче против Чили принес ничью.

В четвертьфинале против Португалии опять же Пак Сын Чжин отличился уже на первой минуте матча. Обладал сильным ударом с обеих ног, чилийцам забил с правой с линии штрафной, а португальцам с левой с такой же дистанции. На видео и фотоматериалах ЧМ -66 Пак Сын Чжина легко отличать от остальных корейских игроков по повязке на левом колене.

В игре против Италии на 34 мин именно в борьбе с Пак Сын Чжином итальянец Джакомо Бульгарелли, капитан команды, получил травму в центральном круге и выбыл до конца матча. Бульгарелли сделал подкат правой с согнутой своей левой ногой, сбил Пак Сын Чжина с ног, но кореец при падении упал на левую ногу Бульгарелли. В итоге — тяжёлая травма у итальянца. Кстати, у Бульгарелли капитанская повязка была. После то, как он досрочно покинул поле никто из итальянских игроков не был с капитанской повязкой.

Стоп-кадр борьбы в центре поля Пак Сын Чжина и Бульгарелли: