Венгрия – Литва: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 18:59

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 4-го тура квалификации на Евро-2024 Венгрия – Литва, который состоится 20 июня 2023 года

Венгрия

«Мадьяры» в турнирной таблице своей группы на данный момент занимают второе место, уступая пару очков сербским «белым орлам». Для того чтобы оценить шансы команды в предстоящем матче с литовской национальной сборной, предлагаем рассмотреть несколько матчей с участием сборной Венгрии. Пять матчей к ряду венгры не уступают своим соперникам. В матче 2-го тура «мадьяры» уверенно обыграли болгарскую сборную.

В матче 3-го тура группового этапа квалификации на Евро-2024 сборная Венгрии разошлась миром с черногорцами (0:0).

Литва

Литовцы в своей группе находятся на последней строчке турнирной таблицы. Вспомним недавние футбольные поединки литовской национальной команды. Почти три месяца сборная Литвы не выигрывает у своих оппонентов. В игре 1-го тура группового этапа квалификации сербские «белые орлы» в сухую обыграли дома литовцев (2:0). 27 марта «нулёвку» раскатала сборная Литвы в гостях с греками в товарищеском матче.

17 июня ничейным исходом завершилась игра 3-го тура квалификации с болгарскими «львами» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит Венгрия – 1.18

Ничья – 7.40

Победит Литва – 18.00

Победит Венгрия с форой -1.5 – 1.55

Обе забьют — нет – 1.47

Обе забьют — да – 2.63

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.61

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.27

Статистика

Венгры ни разу не уступали сборной Литвы

Два поражения потерпели «мадьяры» в десяти последних матчах

За аналогичный период литовцы проиграли в семи футбольных поединках.

Прогноз

Как минимум, с разницей в пару мячей в предстоящем матче венгры обыграют своего оппонента даже в гостях. Компания Pinnacle предлагает на победу сборной Венгрии с форой -1.5 гола коэффициент 1.55.