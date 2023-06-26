«Филкир» – «Викингур»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 13-го тура Премьер Лиги чемпионата Исландии «Филкир» — «Викингур», который состоится 29 июня 2023 года
«Филкир»
Восьмую строчку турнирной таблицы чемпионата Исландии занимают «партизаны» на текущий момент. Ознакомимся с результатами недавних матчей с участием «Филкира» за последнее время. Ничейным исходом завершилась игра 10-го тура Премьер Лиги с «КР Рейкьявиком» (3:3). С разницей в один мяч «партизаны» потерпели поражение от «Акюрейри» в матче позапрошлого тура.
Со счётом 1:1 вничью завершилась выездная игра 12-го тура с «Кеблавиком».
«Викингур»
«Викинги» на сегодняшний день возглавляют турнирную таблицу Премьер Лиги. Рассмотрим несколько футбольных поединков команды, чтобы спрогнозировать возможный исход встречи с «партизанами». В один мяч «красно-чёрные» обыграли в гостях «Тор» в рамках четвертьфинальной игры Кубка Исландии. Со счётом 3:1 дома «Викингур» одержал уверенную победу над «Фрамом» в игре позапрошлого тура.
24 июня «красно-чёрные» выиграли у «Стьярнана» в рамках матча 13-го тура чемпионата.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Филкир» – 5.20
- Ничья – 4.60
- Победит «Викингур» – 1.50
- Победит «Викингур» с форой -1.5 – 2.22
- Обе забьют — нет – 2.10
- Обе забьют — да – 1.85
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.40
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.73
Статистика
- Три личных матча команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру
- В одной игре из пяти последних «Филкир» обыграл своего оппонента
- За аналогичный период «Викингур» взял верх над своими соперниками в трёх матчах.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает на победу «Викингура» коэффициент 1.50. На пять очков опережают «викинги» ближайшего конкурента, но расслабляться рано. И свои три очка гости наберут в предстоящей игре.