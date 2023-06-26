«Стьярнан» – «Хабнарфьордюр»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 13-го тура Премьер Лиги чемпионата Исландии «Стьярнан» — «Хабнарфьордюр», который состоится 29 июня 2023 года
«Стьярнан»
«Звёзды» в турнирной таблице Премьер Лиги на сегодняшний день занимают девятое место. Рассмотрим несколько матчей с участием «Стьярнана» за последнее время. После дополнительного времени «бело-синие» потерпели поражение от «КР Рейкьявика» в четвертьфинале Кубка Исландии. 11 июня ничейным исходом завершилась выездная игра с «Кеблавиком» в рамках матча 12-го тура чемпионата (1:1).
На прошлых выходных в гостях «Стьярнан» уступил со счётом 0:2 «Викингуру».
«Хабнарфьордюр»
«Бело-чёрные» в чемпионате Исландии на данный момент находятся на четвёртой строчке турнирной таблицы. Ознакомимся с результатами недавних футбольных поединков «Хабнарфьордюром». 5 июня в четвертьфинале Кубка Исландии «бело-чёрные» потерпели поражение от «Брейдаблика» (1:3). Ничейным исходом завершилась домашняя игра с «зелёно-белыми» в рамках матча позапрошлого тура. «Брейдаблик» выигрывал в два гола, но «Хабнарфьордюр» сумел сравнять счёт в игре.
В сухую, забив четыре гола, «бело-чёрные» взяли верх над «Фрамом».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Стьярнан» – 2.21
- Ничья – 3.55
- Победит «Хабнарфьордюр» – 3.10
- Победит «Стьярнан» с форой -1.5 – 3.75
- Обе забьют — нет – 2.25
- Обе забьют — да – 1.49
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.66
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.18
Статистика
- Из пяти очных встреч три завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за игру
- Одну победу одержали «звёзды» в пяти крайних матчах
- За тот же период «бело-чёрные» выиграли в двух встречах.
Прогноз
На кураже после разгромной победы над «Фрамом» в предстоящей игре «бело-чёрные» сумеют одержать победу над «звёздами». Компания Pinnacle предлагает на победу «Хабнарфьордюра» коэффициент 3.10.