«Слайго Роверс» – «Богемианс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-дивизиона чемпионата Ирландии «Слайго Роверс» – «Богемианс», который состоится 30 июня 2023 года
«Слайго Роверс»
«Слайго» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата Ирландии находится на восьмой строчке. Предлагаем вспомнить недавние матчи с участием команды, чтобы оценить шансы «красно-белых» в предстоящей встрече с «Богемиансом». Четыре футбольных поединка к ряду «Роверс» не выигрывает у своих оппонентов. Дома в сухую, пропустив три гола, «Слайго» проиграл команде «Шемрок Роверс» в матче 19-го тура чемпионата. Ничейным исходом завершилась выездная игра с «Шелбурном» (1:1).
23 июня со счётом 1:2 «Слайго Роверс» потерпел поражение от ЮКД.
«Богемианс»
«Цыгане» в Премьер-дивизионе на данный момент занимают пятое место. Ознакомимся с результатами нескольких футбольных поединков «чёрно-красных» за последнее время. На выезде в один мяч «Богемианс» проиграл клубу «Корк Сити» в 19-ом туре. В позапрошлом туре «нулёвку» раскатали «цыгане» с «Дерри Сити» в матче позапрошлого тура чемпионата Ирландии.
Со счётом 2:2 вничью «чёрно-красные» сыграли с «Шемроком».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Слайго Роверс» – 3.25
- Ничья – 3.10
- Победит «Богемианс» – 2.27
- Победит «Богемианс» с форой -1.5 – 4.25
- Обе забьют — нет – 1.75
- Обе забьют — да – 2.00
- Тотал голов больше 2.5 голов – 2.29
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.55
Статистика
- В трёх крайних очных встречах «Богемианс» выигрывал у «Слайго»
- Три поражения потерпели «красно-белые» в пяти последних матчах
- За аналогичный период «цыгане» уступили в одной игре.
Прогноз
Доверимся статистике личных матчей команд при прогнозировании исхода будущей встречи. Компания Pinnacle предлагает на победу команды «Богемианс» коэффициент 2.27.