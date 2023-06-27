«Слайго Роверс» – «Богемианс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 21:20

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-дивизиона чемпионата Ирландии «Слайго Роверс» – «Богемианс», который состоится 30 июня 2023 года

«Слайго Роверс»

«Слайго» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата Ирландии находится на восьмой строчке. Предлагаем вспомнить недавние матчи с участием команды, чтобы оценить шансы «красно-белых» в предстоящей встрече с «Богемиансом». Четыре футбольных поединка к ряду «Роверс» не выигрывает у своих оппонентов. Дома в сухую, пропустив три гола, «Слайго» проиграл команде «Шемрок Роверс» в матче 19-го тура чемпионата. Ничейным исходом завершилась выездная игра с «Шелбурном» (1:1).

23 июня со счётом 1:2 «Слайго Роверс» потерпел поражение от ЮКД.

«Богемианс»

«Цыгане» в Премьер-дивизионе на данный момент занимают пятое место. Ознакомимся с результатами нескольких футбольных поединков «чёрно-красных» за последнее время. На выезде в один мяч «Богемианс» проиграл клубу «Корк Сити» в 19-ом туре. В позапрошлом туре «нулёвку» раскатали «цыгане» с «Дерри Сити» в матче позапрошлого тура чемпионата Ирландии.

Со счётом 2:2 вничью «чёрно-красные» сыграли с «Шемроком».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Слайго Роверс» – 3.25

Ничья – 3.10

Победит «Богемианс» – 2.27

Победит «Богемианс» с форой -1.5 – 4.25

Обе забьют — нет – 1.75

Обе забьют — да – 2.00

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.29

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.55

Статистика

В трёх крайних очных встречах «Богемианс» выигрывал у «Слайго»

Три поражения потерпели «красно-белые» в пяти последних матчах

За аналогичный период «цыгане» уступили в одной игре.

Прогноз

Доверимся статистике личных матчей команд при прогнозировании исхода будущей встречи. Компания Pinnacle предлагает на победу команды «Богемианс» коэффициент 2.27.