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«Слайго Роверс» – «Богемианс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 21:20
«Слайго Роверс» – «Богемианс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-дивизиона чемпионата Ирландии «Слайго Роверс» – «Богемианс», который состоится 30 июня 2023 года

«Слайго Роверс»

«Слайго» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата Ирландии находится на восьмой строчке. Предлагаем вспомнить недавние матчи с участием команды, чтобы оценить шансы «красно-белых» в предстоящей встрече с «Богемиансом». Четыре футбольных поединка к ряду «Роверс» не выигрывает у своих оппонентов. Дома в сухую, пропустив три гола, «Слайго» проиграл команде «Шемрок Роверс» в матче 19-го тура чемпионата. Ничейным исходом завершилась выездная игра с «Шелбурном» (1:1).

23 июня со счётом 1:2 «Слайго Роверс» потерпел поражение от ЮКД.

«Богемианс»

«Цыгане» в Премьер-дивизионе на данный момент занимают пятое место. Ознакомимся с результатами нескольких футбольных поединков «чёрно-красных» за последнее время. На выезде в один мяч «Богемианс» проиграл клубу «Корк Сити» в 19-ом туре. В позапрошлом туре «нулёвку» раскатали «цыгане» с «Дерри Сити» в матче позапрошлого тура чемпионата Ирландии.

Со счётом 2:2 вничью «чёрно-красные» сыграли с «Шемроком».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Слайго Роверс» – 3.25
  • Ничья – 3.10
  • Победит «Богемианс» – 2.27
  • Победит «Богемианс» с форой -1.5 – 4.25
  • Обе забьют — нет – 1.75
  • Обе забьют — да – 2.00
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 2.29
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.55

Статистика

  • В трёх крайних очных встречах «Богемианс» выигрывал у «Слайго»
  • Три поражения потерпели «красно-белые» в пяти последних матчах
  • За аналогичный период «цыгане» уступили в одной игре.

Прогноз

Доверимся статистике личных матчей команд при прогнозировании исхода будущей встречи. Компания Pinnacle предлагает на победу команды «Богемианс» коэффициент 2.27.

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