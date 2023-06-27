«Шелбурн» – «Дерри Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 21:53

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-дивизиона чемпионата Ирландии «Шелбурн» – «Дерри Сити», который состоится 30 июня 2023 года

«Шелбурн»

В турнирной таблице чемпионата Ирландии «Шелбурн» занимает шестое место. Для того чтобы оценить шансы команды в предстоящей встрече с «Дерри Сити», предлагаем вспомнить несколько футбольных поединков с участием «красных» за последнее время. 5 июня с разницей в один мяч «Шелбурн» дома взял верх над командой «Дроэда Юнайтед» (3:2). Ничейным исходом завершилась домашняя игра позапрошлого тура Премьер-дивизиона со «Слайго Роверс» (1:1).

23 июня с минимальным счётом «красные» одержали победу над «Шелбурном».

«Дерри Сити»

«Кондитеры» находятся на второй строчке турнирной таблицы Премьер-дивизиона. Рассмотрим недавние матчи «Красно-белой армии», чтобы спрогнозировать возможный исход предстоящего матча с «Шелбурном». Ничейным исходом завершилась игра 20-го тура чемпионата Ирландии с «Богемиансом» (0:0). В позапрошлом туре на своём поле в сухую, дважды поразив ворота соперника, «кондитеры» одержали победу над «Корк Сити».

С минимальным счётом «Дерри Сити» потерпел поражение от «Шемрока» в гостях в рамках матча 25-го тура.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Шелбурн» – 3.55

Ничья – 3.20

Победит «Дерри Сити» – 2.11

Победит «Дерри Сити» с форой -1.5 – 4.00

Обе забьют — нет – 1.65

Обе забьют — да – 2.15

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.44

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.49

Статистика

Четыре личных матча команд из пяти крайних завершились исходом: обе забьют – нет

В одном матче из пяти последних «Шелбурн» проиграл своим соперникам

Из пяти крайних встреч «кондитеры» уступили в двух поединках.

Прогноз

В двух крайних очных матчах команды забили на двоих один гол. Компания Pinnacle предлагает на тотал меньше 2.5 голов за игру коэффициент 1.49. Скорее всего, в предстоящей игре мы не увидим больше двух забитых мячей.