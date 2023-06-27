«Шелбурн» – «Дерри Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-дивизиона чемпионата Ирландии «Шелбурн» – «Дерри Сити», который состоится 30 июня 2023 года
«Шелбурн»
В турнирной таблице чемпионата Ирландии «Шелбурн» занимает шестое место. Для того чтобы оценить шансы команды в предстоящей встрече с «Дерри Сити», предлагаем вспомнить несколько футбольных поединков с участием «красных» за последнее время. 5 июня с разницей в один мяч «Шелбурн» дома взял верх над командой «Дроэда Юнайтед» (3:2). Ничейным исходом завершилась домашняя игра позапрошлого тура Премьер-дивизиона со «Слайго Роверс» (1:1).
23 июня с минимальным счётом «красные» одержали победу над «Шелбурном».
«Дерри Сити»
«Кондитеры» находятся на второй строчке турнирной таблицы Премьер-дивизиона. Рассмотрим недавние матчи «Красно-белой армии», чтобы спрогнозировать возможный исход предстоящего матча с «Шелбурном». Ничейным исходом завершилась игра 20-го тура чемпионата Ирландии с «Богемиансом» (0:0). В позапрошлом туре на своём поле в сухую, дважды поразив ворота соперника, «кондитеры» одержали победу над «Корк Сити».
С минимальным счётом «Дерри Сити» потерпел поражение от «Шемрока» в гостях в рамках матча 25-го тура.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Шелбурн» – 3.55
- Ничья – 3.20
- Победит «Дерри Сити» – 2.11
- Победит «Дерри Сити» с форой -1.5 – 4.00
- Обе забьют — нет – 1.65
- Обе забьют — да – 2.15
- Тотал голов больше 2.5 голов – 2.44
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.49
Статистика
- Четыре личных матча команд из пяти крайних завершились исходом: обе забьют – нет
- В одном матче из пяти последних «Шелбурн» проиграл своим соперникам
- Из пяти крайних встреч «кондитеры» уступили в двух поединках.
Прогноз
В двух крайних очных матчах команды забили на двоих один гол. Компания Pinnacle предлагает на тотал меньше 2.5 голов за игру коэффициент 1.49. Скорее всего, в предстоящей игре мы не увидим больше двух забитых мячей.