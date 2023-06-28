«Бранн» – «Хам-Кам»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 23:22

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 12-го тура Элитсерии чемпионата Норвегии «Бранн» — «Хам-Кам», который состоится 2 июля 2023 года

«Бранн»

«Красные» входят на данный момент в тройку самых сильных команд чемпионата Норвегии. Предлагаем ознакомиться с результатами недавних футбольных поединков с участием «Бранна». 11 июня в рамках матча 10-го тура «Гордость Бергена» раскатала ничью с «Лиллестрёмом» (2:2). В прошлом туре чемпионата с разницей в пару мячей «красные» уступили в гостях «Викингу».

28 июня в 1/8 Кубка Норвегии со счётом 7:1 «Бранн» разгромил команду «Браттваг».

«Хам-Кам»

«Хам-Кам» на сегодняшний день занимает предпоследнее место. Рассмотрим несколько матчей «бело-зелёных» за последнее время. 11 июня в позапрошлом туре чемпионата Норвегии «Хам-Кам» с большим счётом потерпел поражение на выезде от «Будё-Глимта» (0:3). Первый тайм гости продержались, а во второй половине встречи пропустили три гола от соперника. С минимальным счётом дома «бело-зелёные» проиграли «Одду».

Со счётом 5:0 «Хам-Кам» одержал победу над командой «Гьовик-Линк» в 1/8 Кубка Норвегии.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бранн» – 1.24

Ничья – 6.20

Победит «Хам-Кам» – 9.80

Победит «Бранн» с форой -1.5 – 1.66

Обе забьют — нет – 1.95

Обе забьют — да – 1.79

Тотал голов больше 3.5 голов – 2.00

Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.75

Статистика

Две очные встречи из пяти крайних завершились исходом тотал больше 3.5 голов за игру

В одной игре из пяти последних «Бранн» уступил своим соперникам

За аналогичный период «Хам-Кам» проиграл в трёх поединках.

Прогноз

Почти пятнадцать лет команды не встречались на футбольном поле, но это не помешает «красным» выиграть у «Хам-Кама» в предстоящем матче. Компания Pinnacle предлагает на победу «Бранна» с форой -1.5 гола коэффициент 1.66.