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«Будё-Глимт» – «Мольде»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 20:41
«Будё-Глимт» – «Мольде»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 12-го тура Элитсерии чемпионата Норвегии «Будё-Глимт» — «Мольде», который состоится 2 июля 2023 года

«Будё-Глимт»

«Глимт» на сегодняшний день в чемпионате Норвегии занимает первое место. Рассмотрим недавние футбольные встречи с участием «жёлтых». 11 июня в игре 10-го тура Высшей лиги в сухую, забив три гола, «Будё-Глимт» выиграл у «Хам-Кама». Первый тайм прошёл без голов, а второй порадовал забитыми мячами. Дублем за «Глимт» отметился полузащитник Амаль Пеллегрино. В матче прошлого тура чемпионата Норвегии «жёлтые» потерпели поражение от «Стрёмсгодсета».

28 июня в игре 1/8 Кубка Норвегии, уступая в два гола, «Будё-Глимт» со счётом 3:2 взял верх над «Тромсё».

«Мольде»

В пятёрку самых сильных команд Элитсерии входят «сине-белые». Ознакомимся с результатами нескольких матчей «Мольде» за последнее время. С минимальным счётом на выезде команда проиграла «Одду» в рамках матча 10-го тура чемпионата Норвегии. На прошлых выходных дома «Мольде» обыграл команду «Хаугесунд». Победный гол за «сине-белых» забил в конце первого тайма полузащитник Ула Бриндхильсен.

В рамках матча 1/8 плей-офф Кубка Норвегии со счётом 3:0 «Мольде» взял верх над «Стрёмсгодсетом».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Будё-Глимт» – 1.79
  • Ничья – 4.10
  • Победит «Мольде» – 3.90
  • Победит «Будё-Глимт» с форой -1.5 – 2.79
  • Обе забьют — нет – 2.55
  • Обе забьют — да – 1.47
  • Тотал голов больше 3.5 голов – 2.13
  • Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.69

Статистика

  • Три крайние личные встречи команд завершились исходом тотал больше 3.5 голов за игру
  • Одно поражение потерпел «Глимт» в десяти последних матчах
  • За тот же период «Мольде» уступил в двух поединках.

Прогноз

Обычно встречи данных соперников радуют своих болельщиков обилием забитых голов. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.13 на исход тотал больше 3.5 голов за игру.

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