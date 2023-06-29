«Будё-Глимт» – «Мольде»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 20:41

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 12-го тура Элитсерии чемпионата Норвегии «Будё-Глимт» — «Мольде», который состоится 2 июля 2023 года

«Будё-Глимт»

«Глимт» на сегодняшний день в чемпионате Норвегии занимает первое место. Рассмотрим недавние футбольные встречи с участием «жёлтых». 11 июня в игре 10-го тура Высшей лиги в сухую, забив три гола, «Будё-Глимт» выиграл у «Хам-Кама». Первый тайм прошёл без голов, а второй порадовал забитыми мячами. Дублем за «Глимт» отметился полузащитник Амаль Пеллегрино. В матче прошлого тура чемпионата Норвегии «жёлтые» потерпели поражение от «Стрёмсгодсета».

28 июня в игре 1/8 Кубка Норвегии, уступая в два гола, «Будё-Глимт» со счётом 3:2 взял верх над «Тромсё».

«Мольде»

В пятёрку самых сильных команд Элитсерии входят «сине-белые». Ознакомимся с результатами нескольких матчей «Мольде» за последнее время. С минимальным счётом на выезде команда проиграла «Одду» в рамках матча 10-го тура чемпионата Норвегии. На прошлых выходных дома «Мольде» обыграл команду «Хаугесунд». Победный гол за «сине-белых» забил в конце первого тайма полузащитник Ула Бриндхильсен.

В рамках матча 1/8 плей-офф Кубка Норвегии со счётом 3:0 «Мольде» взял верх над «Стрёмсгодсетом».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Будё-Глимт» – 1.79

Ничья – 4.10

Победит «Мольде» – 3.90

Победит «Будё-Глимт» с форой -1.5 – 2.79

Обе забьют — нет – 2.55

Обе забьют — да – 1.47

Тотал голов больше 3.5 голов – 2.13

Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.69

Статистика

Три крайние личные встречи команд завершились исходом тотал больше 3.5 голов за игру

Одно поражение потерпел «Глимт» в десяти последних матчах

За тот же период «Мольде» уступил в двух поединках.

Прогноз

Обычно встречи данных соперников радуют своих болельщиков обилием забитых голов. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.13 на исход тотал больше 3.5 голов за игру.