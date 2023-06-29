«Будё-Глимт» – «Мольде»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 12-го тура Элитсерии чемпионата Норвегии «Будё-Глимт» — «Мольде», который состоится 2 июля 2023 года
«Будё-Глимт»
«Глимт» на сегодняшний день в чемпионате Норвегии занимает первое место. Рассмотрим недавние футбольные встречи с участием «жёлтых». 11 июня в игре 10-го тура Высшей лиги в сухую, забив три гола, «Будё-Глимт» выиграл у «Хам-Кама». Первый тайм прошёл без голов, а второй порадовал забитыми мячами. Дублем за «Глимт» отметился полузащитник Амаль Пеллегрино. В матче прошлого тура чемпионата Норвегии «жёлтые» потерпели поражение от «Стрёмсгодсета».
28 июня в игре 1/8 Кубка Норвегии, уступая в два гола, «Будё-Глимт» со счётом 3:2 взял верх над «Тромсё».
«Мольде»
В пятёрку самых сильных команд Элитсерии входят «сине-белые». Ознакомимся с результатами нескольких матчей «Мольде» за последнее время. С минимальным счётом на выезде команда проиграла «Одду» в рамках матча 10-го тура чемпионата Норвегии. На прошлых выходных дома «Мольде» обыграл команду «Хаугесунд». Победный гол за «сине-белых» забил в конце первого тайма полузащитник Ула Бриндхильсен.
В рамках матча 1/8 плей-офф Кубка Норвегии со счётом 3:0 «Мольде» взял верх над «Стрёмсгодсетом».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Будё-Глимт» – 1.79
- Ничья – 4.10
- Победит «Мольде» – 3.90
- Победит «Будё-Глимт» с форой -1.5 – 2.79
- Обе забьют — нет – 2.55
- Обе забьют — да – 1.47
- Тотал голов больше 3.5 голов – 2.13
- Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.69
Статистика
- Три крайние личные встречи команд завершились исходом тотал больше 3.5 голов за игру
- Одно поражение потерпел «Глимт» в десяти последних матчах
- За тот же период «Мольде» уступил в двух поединках.
Прогноз
Обычно встречи данных соперников радуют своих болельщиков обилием забитых голов. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.13 на исход тотал больше 3.5 голов за игру.