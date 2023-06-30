«Орландо Сити» – «Чикаго»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч регулярного чемпионата MLS «Орландо Сити» – «Чикаго», который состоится 2 июля 2023 года
«Орландо Сити»
«Львы» на сегодняшний день находятся на седьмой строчке турнирной таблицы Восточной конференции. Рассмотрим несколько футбольных встреч с участием «Орландо Сити» за последнее время. 18 июня на выезде с разницей в пару мячей «фиолетовые» уступили «Нью-Инглэнд Революшн» (1:3). Ничейным исходом завершилась домашняя игра с командой «Филадельфия Юнион» (2:2). «Орландо» вёл по ходу матча в два гола.
Ничейным исходом завершилась игра с клубом «Сиэтл Саундерс» (0:0).
«Чикаго»
Двенадцатое место занимает «Чикаго Файр» в турнирной таблице. Рассмотрим недавние матчи «мужчин в красном», чтобы оценить шансы команды в предстоящей встрече со «львами». 11 июня дома с разницей в один мяч команда из Чикаго проиграла «Коламбусу Крю» (1:2). В Портленде «мужчины в красном» взяли верх над местными «лесорубами». В конце матча за семь минут до окончания основного времени победный гол забил Кей Камара.
25 июня в гостях с минимальным счётом «Чикаго Файр» выиграл у команды «Спортинг Канзас-Сити».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Орландо Сити» – 1.85
- Ничья – 3.80
- Победит «Чикаго» – 4.20
- Победит «Орландо Сити» с форой -1.5 – 3.05
- Обе забьют — нет – 2.18
- Обе забьют — да – 1.69
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.75
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.08
Статистика
- Три крайних личных матча команд завершились исходом тотал меньше 1.5 гола за игру
- Одно поражение потерпели «львы» в пяти последних матчах
- За аналогичный период «мужчины в красном» проиграли в трёх встречах.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.08 на тотал меньше 2.5 голов за матч. Статистика очных встреч подсказывает нам, что больше двух голов в предстоящей игре мы, скорее всего, не увидим.