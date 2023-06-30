«Цинциннати» – «Нью-Инглэнд Революшн»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1688157167

вчера, 23:32

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч регулярного чемпионата MLS «Цинциннати» – «Нью-Инглэнд Революшн», который состоится 2 июля 2023 года

«Цинциннати»

«Оранжево-синие» возглавляют турнирную таблицу Восточной конференции MLS . Вспомним недавние футбольные встречи с участием команды. 11 июня в Ванкувере местные «сине-белые» принимали дома «Цинциннати». Встреча команд завершилась вничью со счётом 1:1. На своём поле в сухую, поразив трижды ворота своего оппонента, «оранжево-синие» взяли верх над «Торонто».

На прошлых выходных со счётом 0:3 «Цинциннати» проиграл «ДС Юнайтед».

«Нью-Инглэнд Революшн»

Вторую строчку в Восточной конференции занимают «тёмно-сине-красные». Ознакомимся с успехами команды за последнее время. «Революционеры» с разницей в пару мячей обыграли команду «Интер Майами» на своём поле. 18 июня через неделю с таким же счётом «Нью-Инглэнд» взял верх над «Орландо Сити». Все четыре гола были забиты во второй половине встречи.

25 июня со счётом 2:1 «революционеры» выиграли у «Торонто».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Цинциннати» – 2.11

Ничья – 3.75

Победит «Нью-Инглэнд Революшн» – 3.35

Победит «Цинциннати» с форой -1.5 – 3.60

Обе забьют — нет – 2.27

Обе забьют — да – 1.61

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.70

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.16

Статистика

Исходом тотал больше 3.5 голов за матч завершились четыре очные встречи из пяти последних

Одно поражение потерпели «оранжево-синие» в десяти последних матчах

В трёх футбольных поединках за аналогичный период «революционеры» проиграли.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.70 на тотал больше 2.5 голов за игру. Статистика личных матчей подсказывает нам, что предстоящий футбольный поединок порадует забитыми голами.