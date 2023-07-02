Чемпионы мира и знаменитые защитники. Свободные агенты, которых разберут на днях

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вчера, 16:23

Рамос, Альба и Ди Мария выбирают новые клубы.

Вратари

Давид Де Хеа, 32 года

У «Манчестер Юнайтед» было много времени, чтобы досрочно договориться с Давидом, который последним помнит чемпионский титул Фергюсона. Тен Хаг сначала публично заявил, что испанец останется, но будет чаще на скамейке, а потом Де Хеа стал свободным агентом. Странная тактика, ведь понятно, что теперь Давиду предлагают невыгодные условия. Узнали об отсутствии спроса, чем пользуются. Некрасиво со стороны боссов МЮ , так как Де Хеа – главный ветеран в составе.

Альтернатива: Самир Ханданович, 38 лет.

Защитники

Хуан Куадрадо, 35 лет

Колумбийцу честно сказали, что «Ювентус» не продлит с ним контракт. Сезон без Лиги чемпионов заставляет великий клуб экономить. Куадрадо не играл плохо, но в 35 лет не может считаться перспективной ставкой для «Ювентуса». В клубе даже с фигурой главного тренера пока четко не определились. Хуан 8 лет отдал команде, а теперь ищет новый дом. Также здесь мог быть Бельерин, но испанец подписал контракт со «Спортингом».

Альтернатива: Мэтт Доэрти, 31 год.

Серхио Рамос, 37 лет

В основе и на замене два чемпиона мира. Но если Рамос, который намного старше, востребованный на рынке – Серхио зовут в Майами к Месси и Бускетсу, то француз Умтити после аренды в «Лечче» предсказуемо разорвал контракт с «Барселоной». Самюэль скатился, а Серхио не стал лидером обороны ПСЖ . Осталось узнать, какой клуб доверится Умтити, потому что его падение одно из самых печальных – от победы на ЧМ до борьбы за спасение в Серии А.

Альтернатива: Самюэль Умтити, 29 лет.

Милан Шкриньяр, 28 лет

Без клуба также остался колумбиец Мина. Ищет новую команду опытный испанец Иньиго Мартинес. Но пока официально не объявили о трансфере Шкриньяра в ПСЖ , выбираем именно 28-летнего словака. Крутой защитник не хотел продлевать контракт с «Интером», а затем начались проблемы со спиной, весной не играл. Но по классу это один из основных бесплатных лотов лета.

Альтернатива: Чаглар Союнджу, 27 лет.

Жорди Альба, 34 года

Блинд предсказуемо оказался свободным агентом. Его переход в «Баварию» стал одним из самых странных переходов прошлого сезона. Но без работы на время легенда испанского футбола Жорди Альба, а также известный универсал Колашинац. В основу определим ветерана, которого Бекхэм приглашает в «Интер Майами», чтобы Месси и Бускетсу веселее жилось. Посмотрим, что легенды покажут в МЛС .

Альтернатива: Сеад Колашинац, 30 лет.

Полузащитники

Тьему Бакайоко, 28 лет

Был хорош в «Монако», но неудачно выбрал себе новую команду. В «Челси» не впечатлил, поэтому отправляли в аренды. «Милан», «Монако» и «Наполи» не пожелали выкупать его контракт, пришлось Боэли, который устроил распродажу, разрывать с Тьему соглашение. Теперь французский хавбек, как и Крыховяк, ушедший из «Краснодара», ищет себе новый клуб.

Альтернатива: Гжегож Крыховяк, 33 года.

Дайчи Камада, 26 лет

Один из самых интересных лотов лета. Если Иско зимой не прошел медосмотр в «Унионе» из Берлина, то Дайчи несколько лет успешно играл в Бундеслиге. Но отказался подписывать новый контракт с «Айнтрахтом», поэтому уходит свободным агентом. Японец оценивается в 30 млн евро, хотя в немецкий футбол попал за 1,6 млн. Интересный полузащитник, может оказаться в «Милане», поскольку там как раз потеряли Тонали.

Альтернатива: Иско, 31 год.

Алекс Окслейд-Чемберлен, 29 лет

Всего двадцать девять лет, то есть может еще показать неплохой футбол в клубе АПЛ . В «Ливерпуле» Окслейд-Чемберлен оказался лишним, но когда-то в «Арсенале» играл здорово. История чем-то похожа на путь Лингарда, еще одного свободного агента, который не задержался в МЮ . Но Джесси уже не смог стать лидером «Ноттингем Форест», а вот Алекс может заиграть в «Астон Вилле» у Эмери.

Альтернатива: Хамес Родригес, 31 год.

Нападающие

Анхель Ди Мария, 35 лет

На чемпионате мира Ди Мария напомнил, что претендует на статус легенды футбола. Играл рядом с Месси, помогал Роналду и Мбаппе. Сейчас Ди Мария выбирает между Майами и Лиссабоном. А вот Асенсио вроде как заключит контракт с ПСЖ , но в Париже не спешат с официальным объявлением, хотя новый тренер команды Луис Энрике прекрасно знает Марко.

Альтернатива: Марко Асенсио, 27 лет.

Роберто Фирмино, 31 год

А не рановато собрался в Саудовскую Аравию? Но если условия невероятные, то жена и родственники могут попросить Бобби согласиться, отказавшись от Лиги чемпионов, где наигрался и побеждал. Фирмино особенный человек в истории «Ливерпуля», соединял функции форварда и плеймейкера, уступая место Мане и Салаху в центре. Классный игрок, но после тридцати начал терять резкость.

Альтернатива: Мусса Дембеле, 26 лет.

Эден Азар, 32 года

После расторжения трудового договора с «Реалом» бельгиец ищет новую команду. Ему предлагают передавать опыт молодым бельгийцам – перейти в «Моленбек», где играет его младший брат Килиан. Также медицинскую карту Азара проверяют в «Роме», Моуриньо понравился фокус с Дибалой. Еще один вариант для Эдена – уехать в США , где любят европейских ветеранов футбола.

Альтернатива: Вилфрид Заха, 30 лет.