Чемпионы мира и знаменитые защитники. Свободные агенты, которых разберут на днях

Рамос, Альба и Ди Мария выбирают новые клубы.
Вратари
Давид Де Хеа, 32 года
У «Манчестер Юнайтед» было много времени, чтобы досрочно договориться с Давидом, который последним помнит чемпионский титул Фергюсона. Тен Хаг сначала публично заявил, что испанец останется, но будет чаще на скамейке, а потом Де Хеа стал свободным агентом. Странная тактика, ведь понятно, что теперь Давиду предлагают невыгодные условия. Узнали об отсутствии спроса, чем пользуются. Некрасиво со стороны боссов МЮ, так как Де Хеа – главный ветеран в составе.
Альтернатива: Самир Ханданович, 38 лет.
Защитники
Хуан Куадрадо, 35 лет
Колумбийцу честно сказали, что «Ювентус» не продлит с ним контракт. Сезон без Лиги чемпионов заставляет великий клуб экономить. Куадрадо не играл плохо, но в 35 лет не может считаться перспективной ставкой для «Ювентуса». В клубе даже с фигурой главного тренера пока четко не определились. Хуан 8 лет отдал команде, а теперь ищет новый дом. Также здесь мог быть Бельерин, но испанец подписал контракт со «Спортингом».
Альтернатива: Мэтт Доэрти, 31 год.
Серхио Рамос, 37 лет
В основе и на замене два чемпиона мира. Но если Рамос, который намного старше, востребованный на рынке – Серхио зовут в Майами к Месси и Бускетсу, то француз Умтити после аренды в «Лечче» предсказуемо разорвал контракт с «Барселоной». Самюэль скатился, а Серхио не стал лидером обороны ПСЖ. Осталось узнать, какой клуб доверится Умтити, потому что его падение одно из самых печальных – от победы на ЧМ до борьбы за спасение в Серии А.
Альтернатива: Самюэль Умтити, 29 лет.
Милан Шкриньяр, 28 лет
Без клуба также остался колумбиец Мина. Ищет новую команду опытный испанец Иньиго Мартинес. Но пока официально не объявили о трансфере Шкриньяра в ПСЖ, выбираем именно 28-летнего словака. Крутой защитник не хотел продлевать контракт с «Интером», а затем начались проблемы со спиной, весной не играл. Но по классу это один из основных бесплатных лотов лета.
Альтернатива: Чаглар Союнджу, 27 лет.
Жорди Альба, 34 года
Блинд предсказуемо оказался свободным агентом. Его переход в «Баварию» стал одним из самых странных переходов прошлого сезона. Но без работы на время легенда испанского футбола Жорди Альба, а также известный универсал Колашинац. В основу определим ветерана, которого Бекхэм приглашает в «Интер Майами», чтобы Месси и Бускетсу веселее жилось. Посмотрим, что легенды покажут в МЛС.
Альтернатива: Сеад Колашинац, 30 лет.
Полузащитники
Тьему Бакайоко, 28 лет
Был хорош в «Монако», но неудачно выбрал себе новую команду. В «Челси» не впечатлил, поэтому отправляли в аренды. «Милан», «Монако» и «Наполи» не пожелали выкупать его контракт, пришлось Боэли, который устроил распродажу, разрывать с Тьему соглашение. Теперь французский хавбек, как и Крыховяк, ушедший из «Краснодара», ищет себе новый клуб.
Альтернатива: Гжегож Крыховяк, 33 года.
Дайчи Камада, 26 лет
Один из самых интересных лотов лета. Если Иско зимой не прошел медосмотр в «Унионе» из Берлина, то Дайчи несколько лет успешно играл в Бундеслиге. Но отказался подписывать новый контракт с «Айнтрахтом», поэтому уходит свободным агентом. Японец оценивается в 30 млн евро, хотя в немецкий футбол попал за 1,6 млн. Интересный полузащитник, может оказаться в «Милане», поскольку там как раз потеряли Тонали.
Альтернатива: Иско, 31 год.
Алекс Окслейд-Чемберлен, 29 лет
Всего двадцать девять лет, то есть может еще показать неплохой футбол в клубе АПЛ. В «Ливерпуле» Окслейд-Чемберлен оказался лишним, но когда-то в «Арсенале» играл здорово. История чем-то похожа на путь Лингарда, еще одного свободного агента, который не задержался в МЮ. Но Джесси уже не смог стать лидером «Ноттингем Форест», а вот Алекс может заиграть в «Астон Вилле» у Эмери.
Альтернатива: Хамес Родригес, 31 год.
Нападающие
Анхель Ди Мария, 35 лет
На чемпионате мира Ди Мария напомнил, что претендует на статус легенды футбола. Играл рядом с Месси, помогал Роналду и Мбаппе. Сейчас Ди Мария выбирает между Майами и Лиссабоном. А вот Асенсио вроде как заключит контракт с ПСЖ, но в Париже не спешат с официальным объявлением, хотя новый тренер команды Луис Энрике прекрасно знает Марко.
Альтернатива: Марко Асенсио, 27 лет.
Роберто Фирмино, 31 год
А не рановато собрался в Саудовскую Аравию? Но если условия невероятные, то жена и родственники могут попросить Бобби согласиться, отказавшись от Лиги чемпионов, где наигрался и побеждал. Фирмино особенный человек в истории «Ливерпуля», соединял функции форварда и плеймейкера, уступая место Мане и Салаху в центре. Классный игрок, но после тридцати начал терять резкость.
Альтернатива: Мусса Дембеле, 26 лет.
Эден Азар, 32 года
После расторжения трудового договора с «Реалом» бельгиец ищет новую команду. Ему предлагают передавать опыт молодым бельгийцам – перейти в «Моленбек», где играет его младший брат Килиан. Также медицинскую карту Азара проверяют в «Роме», Моуриньо понравился фокус с Дибалой. Еще один вариант для Эдена – уехать в США, где любят европейских ветеранов футбола.
Альтернатива: Вилфрид Заха, 30 лет.
Почти всем в списке за тридцать лет, ведь никто не разбрасывается игроками, готовыми заключить пятилетние контракты. Но здесь много видных футболистов, с которыми грустно прощаться. Азар был королем АПЛ, а Ди Мария круто смотрелся в «Реале» и ПСЖ. Рамос – легенда футбола, а Де Хеа это трагичная звезда большой игры. Никто здесь не хочет завершать карьеру, как поступил Фабрегас, но тот же Ди Мария правильно сказал. Хотя в голове ему по-прежнему двадцать лет, возраст дает о себе знать на поле. Желаем ветеранам везения, чтобы могли подольше наслаждаться игрой.
столько пить сколько придется очень трудно!
столько пить сколько придется очень трудно!