В УЕФА представили сборную сезона в ЛЧ. Есть несколько спорных позиций

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сегодня, 00:07

Называйте своих героев.

В УЕФА представили официальный вариант состава символической сборной сезона Лиги чемпионов. Там девять человек из двух клубов, причем одна из этих команд не сыграла в финале. Многие кандидатуры очевидные, но оспорим парочку позиций, ведь достойных кандидатов хватает. Вот так выглядит сборная от УЕФА :

А теперь альтернативный вариант, в котором чуть меньше игроков из состава чемпионов, и не забыли о тренерах.

Вратарь

Андре Онана («Интер»)

Эдерсон, Куртуа и Миньоле сыграли круто, но Онана дошел с «Интером» до финала. И пропустил лишь после удара, который нельзя отразить. Эдерсон тоже выдал крутой финал, но оцениваем за весь сезон. «Интер» вышел из группы с «Баварией» и «Барселоной». Обыграли «Милан», который оставил за спиной «Наполи». Онана – одна из причин успеха «нерадзурри».

Защитники

Джованни Ди Лоренцо («Наполи»)

Ди Лоренцо создал столько же моментов в ЛЧ , сколько и Месси. Понятно, что Лионель сыграл меньше минут, но среди защитников лишь Гримальдо был таким активным. Ди Лоренцо во многих матчах достойно отработал в защите, этот сезон ему удался. Стал чемпионом Италии. Не спорим, что Уокер крутой рейнджер, но в Лиге чемпионов он сыграл 280 минут, эксперты УЕФА не смотрели матчи?

Рубен Диаш («Манчестер Сити»)

Признавая оказывающих эффект Аке и Аканджи на защиту «Манчестер Сити», отметим именно Диаша. Был эффективен в игре один в один, вел за собой во многих поединках. Вместе с Родри и Стоунзом создал работающую линию, которой не вредила ротация. Диаш крепкий игрок, и хотя не ровня величайшим, еще может вырасти, поскольку ему всего 26 лет.

Алессандро Бастони («Интер»)

Здесь можно согласиться с экспертами УЕФА . Бастони с его передачами левой ногой выделялся по пути «Интера» в финал. Конечно, в защите итальянского клуба были ошибки. Совершали их и Ачерби, и другие напарники Бастони. Но в мире без Шкриньяра в основе молодой Алессандро напомнил о классической итальянской школе обороны, не забывая нарушать правила – в хорошем смысле.

Федерико Димарко («Интер»)

Знаем, что хорош был Гримальдо. Камавинга не любит играть слева, но у него получается. А в основе будет один из лучших ассистентов сезона ЛЧ . Димарко мог забить в финале, но и без гола Федерико выдал сезон, который на время поднял его в высшую лигу. Задержаться в ней сложно, но у активного левого латераля неплохие данные.

Полузащитники

Родри («Манчестер Сити»)

Лучший игрок сезона в ЛЧ по версии УЕФА . Странный выбор во втором случае, но это роскошный полузащитник. Родри не такой раскрученный игрок, как некоторые коллеги. О Бускетсе больше говорили из-за его провокаций, а еще Серхио повезло с эпохой в сборной. Но у Родри будет шанс стать легендой, как получилось у каталонца.

Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»)

Де Брюйне не лучший создатель моментов в сезоне, потому что у Грилиша и Зелиньского передач под удары больше. Но Кевин оказался эффективным, на его счету шесть голевых передач. А вот это лучший показатель сезона. Если вычесть финал, в котором бельгиец не смог доиграть до конца, то получите мощнейшее выступление. Причем играл через боль.

Йозуа Киммих («Бавария»)

Нравится Стоунз, но его лучшие поединки пришлись на АПЛ . У Гюндогана, кстати, та же история. Илкай раскрылся весной, но чаще помогал Гвардиоле в других турнирах. Тонали и Барелла классные ребята, но пусть еще подрастут немного. А вот зрелый Киммих тащил «Баварию» именно в Лиге чемпионов. И хотя всё завершилось вылетом, Йозуа сделал, что мог. К слову, Гвардиола приглашает его в «Манчестер Сити».

Нападающие

Бернарду Силва («Манчестер Сити»)

Жоау Мариу и Салах хороши. Кварацхелия – лучший молодой игрок сезона, но всё-таки ни он, ни Месси, ни Мбаппе не наиграли на основу сборной сезона сильнее, чем Бернарду. Силва забил два мяча «Реалу», помог организовать победный гол в финале против «Интера». Боролся за право играть чаще и добился своего, хотя конкуренция большая.

Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»)

Если нужны объяснения, почему здесь Холанд, то пересмотрите матчи «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов. Увидите пять мячей в ворота «Лейпцига» в одном поединке, еще семь точных ударов и один ассист. Конечно, пока в решающий момент Холанд по заказу не играет невероятно, но это претендент на «Золотой мяч».

Винисиус Жуниор («Реал»)

Невероятно полезный игрок. «Реал» эпично завершил защиту титула разгромом в Манчестере, но здесь также важно индивидуальное выступление футболиста. Винисиус был одним из лучших в сезоне Лиги чемпионов. Он забил семь мячей, отдал пять голевых передач. Кварацхелия мог здесь оказаться, если бы вышел в финал, но Хвича промахнулся, как и весь «Наполи» против «Милана».

Главные тренеры

Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити») и Симоне Индзаги («Интер»)

С тренерской точки зрения Индзаги сделал все, чтобы «Интер» переиграл фаворита. Возможно, лишь Мхитаряна мог раньше выпустить. Гвардиола был плох в финале, неважно отработал в Мадриде. Но в ответной игре, как и против «Баварии», показал себя во всей красе. Испанец с треблом, а Индзаги стоит поблагодарить за достойный сезон.

Шоу сезона. «Ливерпуль» — «Реал» — 2:5

«Бенфика» и «Ювентус» устроили перестрелку на групповом этапе, португальцы выиграли 4:3. Шоу одной команды стал матч «Манчестер Сити» против «Лейпцига», 7:0 в пользу Холанда, который забил пять мячей. «Барселона» дома уступила 0:3 «Баварии». Для «Реала» выезд в Манчестер завершился разгромом 4:0. Но если искать триллер, который был веселым, остросюжетным и не оставлял впечатления легкого погрома, то можно назвать шоу на «Энфилд Роуд». «Ливерпуль» вел 2:0, а затем «Реал» напомнил, почему его величают королевским клубом.

Команда сезона. «Манчестер Сити» Гвардиолы

Победили в Лиге чемпионов, оправдали доверие шейхов и их огромные вложения в футбольный клуб из Манчестера. Вернули кубок в рабочий город. Гвардиола выиграл 35-й трофей. Холанд с 12 голами стал лучшим снайпером сезона. Грилиш благодарит наставника и команду за то, что простой парень из Бирмингема выиграл заветный кубок. Заслуженная победа, ведь не было в турнире команды сильнее. «Манчестер Сити» долго шел к триумфу, а сейчас они немного пьяные и очень счастливые.