Вратарь для грандов и наследник чемпиона. Ярчайшие звёздочки Евро-2023

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вчера, 18:26

В центре внимания также игроки «Челси», «Милана» и «Баварии».

На молодежном Евро получали персональные награды Фигу, Каннаваро, Чех, Пирло, Хунтелар, Мата и Алькантара. Список звездных победителей намного длиннее. Конечно же, среди участников турнира в Румынии и Грузии будущие лидеры больших клубов.

Вратари

Гиорги Мамардашвили (Грузия, 22 года)

На Евро-2023, если судить по клубном опыту, выделяются три голкипера. Украинец Трубин – основной вратарь первой сборной. Француз Мелье покинет «Лидс», ведь им давно интересуются гранды. Как и Мамардашвили. Голкипер хорошо показал себя в «Валенсии». Если Онана окажется в другой команде, то «Интер» может пригласить именно напарника Сазонова по сборной.

Альтернатива: Анатолий Трубин (Украина); Иллан Мелье (Франция).

Защитники

Арнау Мартинес (Испания, 20 лет)

Мартинес закрыл правый фланг в «Жироне». В школе «Барселоне» его надолго не оставили, но Арнау продолжил жить в Каталонии. Провел удачный сезон в Ла Лиге, где составил классный дуэт на правом фланге с новичком клуба Цыганковым. Теперь Виктора зовут команды с путевками в еврокубках, а 20-летний Арнау, если хорошо сыграет на Евро, может оказаться в «Барселоне» или «Атлетико».

Мохамед Симакан (Франция, 23 года)

Во Франции скрывают от вас правду. Они сумели сделать конвейер, где клепают центральных защитников. Как иначе объяснить такое количество кандидатов занять место Варана в основе сборной после ухода Рафаэля? Симакан пока не заслужил вызов в первую сборную Франции, но он успешно играет за «Лейпциг», может окончательно раскрыться на Евро-2023. Скауты «Арсенала» и ПСЖ за ним точно следят.

Джорджо Скальвини (Италия, 19 лет)

Впечатляющий студент. Вообще не похож на итальянца, словно Пьетро Верховод наведался в Ломбардию, где девятнадцать лет назад появился на свет высокий воспитанник «Аталанты». Джорджо играет необычно, его легко выделить и запомнить. Этот правша, который спокойно работает на месте левого центрального, если раскроет все грани своего таланта, будет защитником мирового класса.

Нуну Тавареш (Португалия, 23 года)

Не путать с Таварешем из «Спартака». К сожалению, однофамильцем игрока «Марселя» получил сложную травму и пропустит год до конца. А вот Нуну – напарник Жиго по «Олимпику», может перебраться в «Вест Хэм». Контракт португальца принадлежит «Арсеналу», но вряд ли Нуну выбьет из основы Зинченко. Зато Тавареш достаточно хорош, чтобы после Лиги 1 заиграть в клубе АПЛ .

Альтернатива: Мики ван де Вен (Нидерланды, 22 года); Девин Ренш (Нидерланды, 20 лет); Лоик Баде (Франция, 23 года); Леви Колуилл (Англия, 20 лет).

Полузащитники

Сандро Тонали (Италия, 23 года)

На турнире есть интересные испанцы – Баэна и Вейга. Есть англичане – Эллиотт, Смит-Роу и Джонс. Но выделим сейчас человека, за которого «Ньюкасл» готов заплатить большие деньги. Тонали может стать очередным ярким итальянцем в АПЛ , воскресить воспоминания о Дзоле и Ди Канио. Молодой хавбек «Милана» может и должен расти. И «новому Пирло» полезно показать себя на турнире, где хорошо играл сам Андреа.

Райан Гравенберх (Нидерланды, 21 год)

Не смотрите, что Райан не заиграл в «Баварии». Так тоже бывает, сложный клуб, непростой сезон. Но Гравенберх классный центральный полузащитник, который обязательно найдет свой клуб. Он ведь очень молодой футболист с широким диапазоном действий. Человека из «Аякса» хотят видеть у себя «Ливерпуль». Посмотрим, станет ли Клопп футбольным отцом большой звезды футбола.

Кефрен Тюрам (Франция, 22 года)

Атакующих хавбеков на Евро достаточно. Если Шерки, есть Смит-Роу. Можно добавить также израильтянина из «Зальцбурга» Оскара Глуха. Но выделим младшего из футболистов в семье чемпиона мира и Европы Лилиана Тюрама. Легендарный француз воспитал двух сыновей, которые играют в футбол. Кефрен недавно дебютировал за первую сборную, в «Ницце» не задержится. Кстати, как и Гравенберх, ведет переговоры с «Ливерпулем».

Альтернатива: Райан Шерки (Франция, 19 лет); Алекс Баэна (Испания, 21 год); Габриэль Вейга (Испания, 21 год); Харви Эллиотт (Англия, 19 лет); Кертис Джонс (Англия, 22 года); Эмил Смит-Роу (Англия, 22 года); Оскар Глух (Израиль, 19 лет).

Нападающие

Шарль де Кетеларе (Бельгия, 22 года)

Пусть с первой попытки не заиграл в «Милане», но в сборной Бельгии – как молодежной, так и первой, может доказать свое мастерство раздавать передачи. Посмотрим, получится ли из де Кетеларе бельгийский ответ на Кака. Хотя от роли нового мастера де Брюйне атакующий хавбек не откажется. Шарль может создать себе имя, если в «Милане» проявят терпение.

Юссуфа Мукоко (Германия, 18 лет)

Такое ощущение, что Мукоко уже три года восемнадцать лет. Чиновники его проверяли, но пока нападающий «Боруссии» Д не уличен в подделке документов. Юссуф невысокий, но крепкий игрок. Ему не хватило стабильности, чтобы сделать «шмелей» чемпионами Германии при помощи Беллингема, но Мукоко ведет переговоры с другими большими клубами. Юссуфа хочет поиграть когда-то в «Барселоне».

Михаил Мудрик (Украина, 22 года)

Пришел в «Челси» плохой момент, может повторить опыт Жиркова. Но если Почеттино сумеет раскрыть потенциал вингера, то получит игрока основы. Мудрик хорош физически, у него невероятно высокая скорость. Голова светлая, пасы отдает удачно. Для адаптации в Англии плохо, что «Челси» завалился на дно, тренер Лэмпард оказался еще слабее, чем думали, а стоимость трансфера завела Мудрика в мемы и списки разочарований. Но Михаил получит свой шанс, и для начала на Евро-2023.

Альтернатива: Антонио Нуса (Норвегия, 18 лет); Уилфрид Ньонто (Италия, 19 лет); Педру Нету (Португалия, 23 года); Эрик Ботхейм (Норвегия, 23 года); Брайан Бробби (Нидерланды, 21 год); Лоис Опенда (Бельгия, 23 года).

Учтите, что многие юные звезды не приехали на турнир. Холанд, Кварацхелия, Мусиала, Беллингем, Педри, Витрц, Антонио Силва и Гави не только лидеры рейтинга лучших юных игроков года, но также выступают за основные сборные. И даже без них список впечатляет. У европейских сборных снова сильное поколение с разноплановыми игроками.